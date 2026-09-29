Bức tranh tài chính của công ty con mà Novaland muốn giải cứu

No Va Thảo Điền - một trong hai công ty con mà Novaland dự kiến huy động vốn từ cổ đông hiện hữu để xử lý nợ - đang sở hữu bức tranh tài chính xám màu khi lỗ lũy kế hơn 1.600 tỷ và nợ hơn 1.000 tỷ đồng gốc lãi trái phiếu.

Còn hơn 1.100 tỷ đồng lãi gốc trái phiếu chưa thanh toán

Công ty TNHH No Va Thảo Điền (công ty con của Novaland, Mã: NVL) vừa công bố về tình hình thanh toán lãi/gốc của 2 lô trái phiếu có mã NTDCH2227001.

Theo công bố, No Va Thảo Điền chưa thể thanh toán 1.020 tỷ đồng tiền gốc cùng với hơn 86 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu nói trên, tính tới ngày 25/9/2026. Như vậy, tổng nghĩa vụ gốc và lãi chưa được thanh toán là hơn 1.106 tỷ đồng.

No Va Thảo Điền cho biết công ty chưa thu xếp được nguồn tiền trả nợ. Công ty chỉ mới thanh toán 9,6 tỷ đồng tiền gốc cùng với 140 triệu đồng tiền lãi. Doanh nghiệp cho biết hiện tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư về việc thanh toán nghĩa vụ của lô trái phiếu.

Nguồn: No Va Thảo Điền.

Lô trái phiếu mã NTDCH2227001 được No Va Thảo Điền phát hành ngày 5/9/2022 với giá trị 2.300 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và theo điều kiện ban đầu sẽ đáo hạn ngày 5/9/2027. Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần.

CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) - đại diện người sở hữu trái phiếu - cho biết đã nhiều lần gửi thông báo nhắc nhở No Va Thảo Điền kể từ kỳ thanh toán lãi đầu tiên vào ngày 6/3/2023. Tình hình sau đó không được khắc phục hoàn toàn.

Đến cuối 2025, TVSI gửi thông báo yêu cầu No Va Thảo Điền mua lại trước hạn toàn bộ lô NTDCH2227001 do trái chủ đã kích hoạt điều khoản buộc mua lại trước hạn trái phiếu.

Giá trị yêu cầu mua lại trước hạn lúc đó là 2.300 tỷ đồng. Đến nay, dư nợ gốc của lô trái phiếu của No Va Thảo Điền đã giảm xuống còn gần 1.020 tỷ đồng.

No Va Thảo Điền lỗ lũy kế hơn 1.600 tỷ đồng, công ty mẹ muốn huy động vốn từ cổ đông để "cứu"

No Va Thảo Điền là doanh nghiệp do Novaland sở hữu 99,99% vốn điều lệ. Tính đến cuối năm 2025, công ty này đã lỗ lũy kế gần 1.656 tỷ đồng, riêng năm vừa qua lỗ 665 tỷ.

Đáng chú ý, tổ chức kiểm toán cho rằng khoản lỗ lũy kế lớn cùng việc chưa thực hiện một số nghĩa vụ nợ đến hạn (bao gồm vay và trái phiếu) cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Đến hết năm 2025, vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 5.692 tỷ đồng; trong khi tổng nợ phải trả tăng lên 14.367 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngân hàng chiếm hơn 3.607 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đạt 2,52 lần.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của No Va Thảo Điền.

Mới đây, Novaland đã công bố kế hoạch chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu. Mức giá chào bán là 10.000 đồng/cp, thấp hơn khoảng 10% so với thị giá hiện tại. Theo kế hoạch, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua là 1/10.

Nếu thành công, Novaland dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng. Tuy nhiên toàn bộ số tiền này đều được phân bổ cho mục tiêu xử lý các nghĩa vụ tài chính và nợ đến hạn của công ty mẹ và công ty con.

Trong đó, 1.137 tỷ đồng dự kiến được Novaland “bơm” cho No Va Thảo Điền để xử lý các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả đã quá hạn.

Tức là, thay vì hơn 8.000 tỷ đồng huy động từ cổ đông để xử lý bài toán mở rộng quỹ đất hay gỡ vướng các dự án đang khó khăn - thứ trực tiếp tạo ra dòng tiền cho doanh nghiệp - thì Novaland tiếp tục trả nợ.

Tại ngày 30/6/2026, tổng nợ gốc vay và nợ gốc trái phiếu của Novaland lên tới 72.911 tỷ đồng. Đáng chú ý, Novaland vẫn chưa thể thanh toán một số khoản vay và trái phiếu đã đáo hạn, với tổng dư nợ gốc 16.716 tỷ đồng.

Trong bối cảnh gần tới ngày chốt quyền chào bán cổ phiếu huy động vốn từ cổ đông hiện hữu, cổ phiếu NVL của Novaland bị xả mạnh trong những phiên gần đây.

Hai phiên gần nhất, cổ phiếu NVL đều nằm sàn, còn 10.300 đồng/cp chốt phiên 29/9 (hơn 300 đồng so với giá chào bán). Hiện gần 70 triệu cổ phiếu NVL đang chờ khớp lệnh tại mức giá sàn.