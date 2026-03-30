Lấy ý kiến người dân về quy hoạch dự án rộng 385 ha của Vingroup

UBND xã Phúc Thịnh (Hà Nội) mới đây đã có thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư phục vụ lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Bắc Hồng tại các xã Nội Bài, Quang Minh và Phúc Thịnh.

Chính quyền niêm yết công khai hồ sơ bản vẽ tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các thôn từ ngày 25/3. Bên cạnh đó, UBND xã tổ chức hội nghị lấy ý kiến tập trung trong 1 buổi trong khoảng thời gian từ ngày 26/3 đến ngày 31/3.

Tập đoàn Vingroup có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ việc niêm yết tại trụ sở UBND xã Phúc Thịnh và nhà văn hóa các thôn có liên quan, các tài liệu phục vụ trực tiếp.

Trong danh mục các dự án quan trọng thuộc kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, khu đô thị Bắc Hồng là một trong 3 dự án được đề xuất thực hiện bởi Tập đoàn Vingroup thuộc huyện Đông Anh cũ.

Cụ thể, 3 khu đô thị ở Đông Anh do Vingroup đề xuất gồm: khu đô thị mới Liên Hà tại xã Thư Lâm (hơn 474 ha), khu đô thị mới Bắc Hồng tại xã Đông Anh (hơn 385 ha), khu đô thị mới Yên Thường tại xã Đông Anh (hơn 422 ha).

Ngoài ra, trong danh sách các dự án quan trọng thuộc kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội còn có dự án khu đô thị thể thao Olympic quy mô hơn 9.000 ha, tổng vốn đầu tư gần 926.000 tỷ đồng. Dự án thuộc địa giới hành chính nhiều xã, phường thành phố Hà Nội: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Thanh Liệt, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa. Hiện chủ đầu tư đang triển khai sân vận động Lạc Việt với sức chứa 135.000 chỗ ngồi thuộc dự án Olympic.