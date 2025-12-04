FLC Faros có tân nữ Chủ tịch HĐQT sinh năm 1993

FLC Faros tiếp tục biến động nhân sự cấp cao khi miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Đào Danh Ngọc và bổ nhiệm bà Phạm Tú Anh từ ngày 2/12/2025. Đây là lần thứ ba trong năm công ty thay đổi “ghế nóng” chủ tịch.

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Theo nghị quyết, FLC Faros miễn nhiệm ông Đào Danh Ngọc khỏi chức vụ Chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời bổ nhiệm bà Phạm Tú Anh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 2/12/2025.

Bà Phạm Tú Anh (sinh năm 1993) từng giữ vị trí cấp cao tại một số công ty trong hệ sinh thái FLC như Công ty Quản lý vốn và tài sản FLC Holding, Công ty Đầu tư phát triển và quản lý khu công nghiệp FLC. Bà là vợ ông Trịnh Văn Nam, người mới được bầu vào HĐQT Tập đoàn FLC từ giữa tháng 11.

Đây là lần thứ 3 trong năm nay FLC Faros thay đổi người đứng đầu Hội đồng quản trị. Trước đó, vào giữa tháng 1, ông Lê Tiến Dũng từ nhiệm và chức này được giao cho ông Đỗ Mạnh Hùng. Ông Hùng đảm nhiệm đến tháng 9 thì rời ghế. Công ty sau đó bổ nhiệm ông Đào Danh Ngọc từ vị trí Phó tổng giám đốc lên thay cho đến đầu tháng này.

Hành trình từ đỉnh cao tới vực sâu của cổ phiếu ROS

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (tiền thân là Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Hạ tầng Vĩnh Hà) được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ ban đầu là 1,5 tỷ đồng. Trải qua nhiều lần tăng vốn, đến năm 2016, vốn điều lệ của FLC Faros đạt mức 4.300 tỷ đồng, tương đương 430 triệu cổ phần.

Sau đợt tăng vốn kết thúc vào tháng 3/2016, FLC Faros chính thức đưa cổ phiếu ROS của doanh nghiệp này giao dịch phiên đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vào ngày 1/9/2016. Giá tham chiếu là 10.500 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị vốn hoá ở thời điểm đó là hơn 4.500 tỷ đồng. Ngay từ phiên chào sàn, ROS đã tăng trần liên tiếp 12 phiên từ ngày 1/9/2016 đến ngày 19/9/2016.

2 tháng sau khi niêm yết, ROS đã cho thấy sức mạnh "vô tiền khoáng hậu" khi có tổng cộng 30 phiên tăng trần, đạt mức tăng tổng cộng là 584%. Không những thế, cổ phiếu này từng có 35 phiên giao dịch liên tiếp tăng giá.

Từ năm 2016 đến năm 2017, giá cổ phiếu ROS đã tăng gấp 17 lần so với phiên chào sàn. Thanh khoản mỗi phiên giao dịch ở thời kỳ hoàng kim lên đến hàng triệu đơn vị, tương đương hàng trăm tỷ đồng.

Mức giá đỉnh lịch sử mà ROS từng ghi nhận lên tới 214.000 đồng/cổ phiếu (giá điều chỉnh còn khoảng 178.000 đồng/cổ phiếu), vốn hoá của FLC Faros có lúc đã lên đến hơn 100.000 tỷ đồng. Cổ phiếu này chính thức lọt rổ VN30 - nhóm 30 cổ phiếu được cho là “ưu tú” nhất của HoSE trong đợt đánh giá vào tháng 7/2017.

Quy mô tài sản của ông Quyết tại thời điểm đó đạt hơn 58.800 tỷ đồng, tương đương hơn 2 tỷ USD.

Có thể nói, ở thời điểm năm 2016-2017, cổ phiếu ROS như một hiện tượng với màn chào sàn “khủng”, góp phần đưa ông Trịnh Văn Quyết lên một “đỉnh cao mới”.

Từ đầu năm 2018, cổ phiếu ROS bắt đầu hành trình lao dốc khiến nhiều nhà đầu tư không ngờ tới.

Một lần nữa ghi nhận trong lịch sử HoSE, một cổ phiếu mất gần 50% giá trị trong vòng 12 phiên. Mức giảm mạnh nhất của cổ phiếu này là trong nửa đầu năm 2018 khi ROS mất khoảng 70% giá trị.

Sau đó, dù không còn “rơi mạnh”, thị giá của ROS bước vào giai đoạn “giảm dần” và mất mốc 10.000 đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 1/2020.

Dù vậy, ở thời điểm đó, ROS vẫn “yên vị” trong rổ VN30 dù đã có lúc cổ phiếu này phải gia nhập nhóm cổ phiếu “trà đá” khi thị giá chỉ đạt quanh mức 2.000 đồng/cổ phiếu. Đến tháng 1/2021, HoSE đã chính thức loại ROS ra khỏi VN30, kết thúc chặng đường 3,5 năm của cổ phiếu này trong rổ 30 cổ phiếu “ưu tú” nhất.

Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, các cổ phiếu trong hệ sinh thái FLC liên tiếp đối diện với vô vàn khó khăn, bao gồm cả ROS. Cổ phiếu này bị hủy niêm yết trên sàn TP.HCM vào tháng 9/2022 vì vi phạm quy định công bố thông tin.