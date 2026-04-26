Nổ súng tại tiệc Nhà Trắng: Ông Trump được sơ tán khẩn, một nghi phạm bị bắt giữ

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump được mật vụ khẩn cấp đưa khỏi tiệc Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng sau tiếng nổ lớn, nghi có tay súng bị bắt giữ.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được các đặc vụ Mật vụ Mỹ khẩn cấp đưa ra khỏi buổi tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng vào tối 25/4 sau khi xuất hiện những tiếng nổ lớn.

Khoảng một giờ sau khi ông Trump được đưa rời khỏi sự kiện, ông đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng một “tay súng đã bị bắt giữ”.

“Quả là một buổi tối đáng nhớ ở Washington D.C. Mật vụ và lực lượng thực thi pháp luật đã làm việc tuyệt vời,” ông Trump viết thêm.

Các khách tham dự bữa tiệc lập tức ngừng nói chuyện và nhiều người bắt đầu la hét “Nằm xuống, nằm xuống!” ngay sau khi những tiếng động vang lên.

Hàng trăm khách mời lao xuống ẩn nấp dưới bàn, trong khi các đặc vụ Mật vụ mặc trang bị chiến đấu chạy vào phòng tiệc. Ông Trump và Đệ nhất phu nhân đã cúi xuống phía sau bục phát biểu trước khi được các đặc vụ nhanh chóng hộ tống rời đi.

Nhiều người trong số khoảng 2.600 khách tham dự tìm cách trú ẩn, trong khi các nhân viên phục vụ vội vã chạy về phía trước của phòng tiệc.

Sau đây là những diễn biến về vụ việc.

Các vị khách vội vàng chui xuống gầm bàn

Những người tham dự trốn dưới gầm bàn sau sau khi vụ việc xảy ra. Ảnh: Getty.

Tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng, các nhân viên Mật vụ đã chạy về phía ông Trump, khiến các khách mời phải cúi xuống gầm bàn giữa những lời đồn đoán về một tiếng nổ.

Jake Tapper, phóng viên của CNN, người có mặt tại sự kiện hôm thứ Bảy, đã mô tả lại cảnh tượng:

“Chúng tôi đang dùng bữa tối thì đột nhiên – tôi không nghe thấy tiếng nổ nhưng tôi đoán là có một tiếng nổ. Sau đó, các nhân viên Mật vụ chạy xuống lối đi này,” ông nói, chỉ vào khoảng trống giữa những chiếc bàn tròn phủ khăn trắng.

“Hiện không có ai trên sân khấu, nhưng tổng thống đã ở đó và Mật vụ đã đưa ông ấy ra ngoài,” ông nói. “Mọi người nhảy xuống gầm bàn và rất hoảng sợ.”

Tapper cho biết một người, đeo huy hiệu cài áo đặc biệt của các nhân viên Mật vụ Mỹ, nói rằng “có một kẻ xả súng” trong tòa nhà.

Các thành viên khác trong chính quyền cũng được Mật vụ đưa ra khỏi phòng, bao gồm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert K. Kennedy và Ngoại trưởng Mỹ Scott Bessent, Tapper nói thêm.

Nội các an toàn rời khỏi địa điểm, ông Trump muốn quay lại

Các nhân viên an ninh hộ tống mọi người ra khỏi khách sạn Washington Hilton sau vụ việc. Ảnh: Getty.

Văn phòng nội các đã được sơ tán và hiện trường bị phong tỏa, sau khi có báo cáo về một nghi phạm có vũ trang tiến vào địa điểm tổ chức tiệc tối của các phóng viên Nhà Trắng.

Theo một nguồn tin được thông báo ban đầu từ Sở Mật vụ, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy có thêm tay súng nào khác.

Theo hai nguồn tin thân cận, Phó Tổng thống J.D. Vance đã rời khỏi bữa tối một cách an toàn.

Theo một quan chức chính quyền, ông Trump muốn quay lại địa điểm tổ chức tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng, nhưng Cơ quan Mật vụ không muốn ông ấy làm vậy.

Phóng viên kể lại khoảnh khắc đối diện tay súng

Các nhân viên an ninh đứng gác sau vụ việc xảy ra tại bữa tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Ảnh: Getty.

Phóng viên Wolf Blitzer cho biết ông đang ở bên ngoài phòng khiêu vũ chính nơi diễn ra bữa tiệc dành cho các phóng viên Nhà Trắng vào thời điểm xảy ra vụ việc và đã nghe thấy tiếng súng.

“Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng súng nổ ở hành lang ngay gần mình, và điều tiếp theo tôi biết là một sĩ quan cảnh sát đã xô tôi ngã xuống đất và đè lên người tôi,” Blitzer nói. “Rồi họ túm lấy tôi, các sĩ quan cảnh sát, và đưa tôi trở lại phòng vệ sinh nam, nơi được cho là an toàn, và có khoảng 15 người đàn ông khác bị mắc kẹt ở đó, và họ không cho họ ra ngoài, và đó là những gì đã xảy ra.”

“Đột nhiên một người đàn ông cầm vũ khí, đó là một loại vũ khí rất, rất nguy hiểm, bắt đầu bắn, và tôi tình cờ đứng cách hắn ta vài bước chân khi hắn ta đang bắn,” Blitzer nói.

Sự việc xảy ra tại cùng khách sạn nơi Tổng thống Ronald Reagan bị bắn hơn 40 năm trước

Sự cố an ninh khiến Tổng thống Donald Trump phải rời khỏi sân khấu đã xảy ra tại cùng khách sạn nơi hơn 40 năm trước, một vị tổng thống đương nhiệm khác suýt mất mạng.

Ronald Reagan bị John Hinckley Jr. bắn trong một vụ ám sát bất thành khi đang rời khỏi khách sạn Washington Hilton vào ngày 30 tháng 3 năm 1981. Ông bị thương nặng do vết thương do đạn bắn xuyên phổi và gây chảy máu nội tạng nghiêm trọng.

Ông Trump: "Kẻ xả súng đã bị bắt giữ"

Các đặc vụ rút súng sau khi nghe thấy những tiếng nổ lớn trong bữa tiệc tối của các phóng viên Nhà Trắng hôm thứ Bảy. Ảnh: Getty.

Ông Trump trong một bài đăng trên Truth Social cho biết một "kẻ xả súng" tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên ở Nhà Trắng đã bị bắt giữ, đồng thời ca ngợi lực lượng thực thi pháp luật. Ông kêu gọi sự kiện nên tiếp tục diễn ra.

"Một buổi tối khá thú vị ở Washington D.C. Mật vụ và lực lượng thực thi pháp luật đã làm một công việc tuyệt vời. Họ đã hành động nhanh chóng và dũng cảm. Kẻ xả súng đã bị bắt giữ, và tôi đã đề nghị chúng ta "ĐỂ BUỔI TIỆC TIẾP TỤC", nhưng sẽ hoàn toàn tuân theo hướng dẫn của lực lượng thực thi pháp luật. Họ sẽ đưa ra quyết định trong thời gian ngắn. Bất kể quyết định đó là gì, buổi tối sẽ khác nhiều so với kế hoạch ban đầu, và chúng ta sẽ phải tổ chức lại," Trump nói trong bài đăng trên Truth Social của mình.

Theo Sở Mật vụ Mỹ, một người đã bị bắt giữ sau vụ nổ súng gần khu vực kiểm tra an ninh tại bữa tiệc tối.

“Tổng thống và Đệ nhất phu nhân cùng tất cả những người được bảo vệ đều an toàn”, phát ngôn viên Anthony Guglielmi cho biết. “Một cá nhân đã bị bắt giữ.”

“Tình trạng của những người liên quan hiện chưa được biết, và lực lượng thực thi pháp luật đang tích cực đánh giá tình hình”, ông nói thêm.

An ninh tại bữa tối "gần ở mức độ của một sự kiện an ninh quốc gia"

Khách mời rời khỏi khách sạn Washington Hilton trong bối cảnh lực lượng cảnh sát dày đặc sau khi tiếng súng vang lên trong bữa tiệc tối của các phóng viên Nhà Trắng hôm thứ Bảy. Ảnh: AFP.

Khi các quan chức chính phủ đổ xô đến khách sạn Washington Hilton dự bữa tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng, họ chứng kiến một sự kiện có mức độ an ninh tinh vi, "gần như ở mức độ của một sự kiện an ninh quốc gia", nhà phân tích thực thi pháp luật cấp cao của CNN, Andrew McCabe, cho biết.

"Có rất nhiều lãnh đạo chính phủ có mặt trong cùng một phòng, cùng một lúc", ông nói. "Điều đó tạo ra một điểm yếu rất lớn cho đủ loại vấn đề."

Ông nói thêm rằng có thể có một "sự phối hợp quy mô lớn" giữa Sở Mật vụ Mỹ và các đối tác khác.

Nếu một tay súng có thể vào được bên trong, ông nói, "thì toàn bộ kế hoạch của bạn, tất cả sự phối hợp đó, sẽ bị phá vỡ."

"Sự bất ngờ là kẻ thù của kế hoạch thực thi pháp luật", McCabe nói.

Theo Reuters, CNN