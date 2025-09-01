Những vũ khí trang bị mới gây chú ý tại cuộc duyệt binh của Trung Quốc ngày 3/9

Lễ duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 80 năm Chiến tranh chống phát xít sẽ được tổ chức tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh vào sáng 3/9; lần đầu tiên các lực lượng mới của PLA được trình diễn toàn diện.

Toàn bộ vũ khí và trang thiết bị được trưng bày đều là vũ khí chiến đấu được chủ động sản xuất trong nước, đánh dấu lần đầu tiên PLA trình diễn toàn diện thế hệ vũ khí mới kể từ lễ duyệt binh mừng Quốc khánh năm 2019.

Bên cạnh thiết bị siêu thanh, lĩnh vực mới, lực lượng chiến đấu chất lượng mới cũng sẽ là điểm nhấn của lễ duyệt binh ngày 3/9. Trong những năm gần đây, Trung Quốc cũng đã đạt được một loạt đột phá lớn trong các loại thiết bị chiến đấu mới, chẳng hạn như hệ thống không người lái và thông minh.

Máy bay trinh sát - chiến đấu không người lái WZ-10. Ảnh: Sohu.



Cặp "Song sát" máy bay không người lái “WZ” (Vô Trinh)

Bộ phim tài liệu "Công kiên" mới phát sóng gần đây đã lần đầu tiên công bố cảnh quay hai loại WZ-10 và WZ-7 phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Hai máy bay này có sự phân công nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ, một loại UAV chủ yếu sử dụng radar khẩu độ tổng hợp (SAR) và các cảm biến khác để trinh sát diện rộng. Chiếc còn lại xác định chính xác mục tiêu và nhanh chóng truyền về hình ảnh hoặc video của mục tiêu, giúp người vận hành xác định vị trí cụ thể, trạng thái di chuyển và thuộc tính của mục tiêu. Dựa trên đánh giá này, trung tâm chỉ huy có thể ngay lập tức xây dựng chiến thuật và cách đánh, triển khai hỏa lực tấn công kịp thời, hiệu quả và chính xác vào mục tiêu.

Máy bay chiến đấu không người lái WZ-7 sẽ chính thức trình diễn. Ảnh: Sohu.



Vũ khí laser chống UAV

Về khả năng chống UAV, một số vũ khí vi sóng có thể đối phó hiệu quả các mục tiêu nhỏ, chậm và ở tầm thấp, gây thương vong hàng loạt. Hơn nữa, công nghệ vũ khí laser đang ngày càng tinh vi, cho phép tấn công nhiều lần trong một đơn vị thời gian. Hơn nữa, chúng không bắn đạn, tối đa hóa hiệu quả và giảm thiểu chi phí. Vũ khí vi sóng quy mô lớn của Trung Quốc hiện đã hoàn thiện về mặt công nghệ và đã bước vào giai đoạn ứng dụng thực tế. Nhiều loại vũ khí năng lượng định hướng, bao gồm nhiều loại pháo laser gắn trên xe, đã được trưng bày tại các triển lãm quốc phòng và hàng không. Những vũ khí năng lượng định hướng này cũng sẽ xuất hiện trong cuộc duyệt binh ngày 3/9.

Hệ thống vũ khí laser phòng không OW5-A50 của Trung Quốc. Ảnh: Norinco.



Các thiết bị thông minh không người lái

Ngoài máy bay không người lái trên không, còn có sói robot, chó robot và phương tiện không người lái trên mặt đất.

"Sói Robot" từng thu hút sự chú ý rộng rãi tại Triển lãm Hàng không Chu Hải cuối năm 2024 là những robot bốn chân thông minh có khả năng di chuyển như bầy sói, mang theo nhiều loại tải trọng khác nhau và hỗ trợ bộ binh trên địa hình phức tạp. Nhiều cư dân mạng bày tỏ mong đợi được chứng kiến ​​"Bầy sói robot" trong lễ duyệt binh ngày 3/9 năm nay.

Ngoài ra còn có tàu (xuồng) không người lái trên mặt nước (USV) và tàu ngầm không người lái dưới nước (UUV). Về tàu thuyền không người lái, mô hình phát triển hiện tại đang hướng tới các phương tiện lớn hơn và đa chức năng hơn. Ví dụ, UUV cỡ lớn có thể hoạt động dưới nước trong thời gian ngày càng dài hơn. Cấu trúc lớn hơn cho phép chúng không chỉ thu thập thông tin tình báo và dữ liệu mà còn mang theo vũ khí và thiết bị chiến đấu dưới nước, có thể triển khai mìn thông minh hoặc sử dụng ngư lôi để thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu tương tự như tàu ngầm. Đây là những xu hướng phát triển trong tương lai của UUV, đặc biệt là những loại lớn.

Tàu mặt nước không người lái "Hổ Kình" của Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Sohu.



Điểm hấp dẫn lớn nhất của USV là kích thước ngày càng tăng, cho phép tích hợp nhiều chức năng trên một nền tảng duy nhất. Ví dụ, USV “Hổ Kình” (Cá Voi sát thủ) có tốc độ tối đa 42 hải lý/giờ và tầm hoạt động 4.000 hải lý. USV này có khả năng nhận thức tình huống mạnh mẽ và được trang bị hệ thống AI công nghệ cao, có thể nhanh chóng phân tích thông tin trinh sát và thông tin trên không và trên biển, lập kế hoạch tấn công hỏa lực, phân bổ nguồn lực hỏa lực và ưu tiên tấn công các mục tiêu có nguy cơ cao. USV "Hổ Kình" cũng có thể mang theo máy bay không người lái và UUV để trinh sát diện rộng và phối hợp tác chiến.

Máy bay cất hạ cánh trên hạm mẫu mới J-15T. Ảnh: Sohu.



Không quân của Hải quân trình làng các mẫu máy bay mới

Trong những năm gần đây, lực lượng không quân của Hải quân PLA đã chứng kiến ​​sự phát triển nhanh chóng của máy bay chiến đấu, với các mẫu máy bay mới lần lượt ra mắt. Các đội hình không quân trong cuộc duyệt binh lần này rất được mong đợi. Đội hình tàu sân bay Sơn Đông, đã ghé thăm Hồng Kông vào tháng 7, đã cho phép người dân tiếp xúc ở cự ly gần. Trong số các máy bay được bố trí trên boong, nổi bật là máy bay chiến đấu trên hạm J-15T được phóng bằng máy. Mặc dù J-15T vẫn giữ nguyên thiết kế cổ điển của J-15 “Cá Mập bay”, nhưng các chi tiết đã được nâng cấp: bộ phận hạ cánh không chỉ có thêm thanh ray phóng mà độ bền tổng thể đã tăng đáng kể. Các thanh đỡ dày hơn 20%, và bộ phận hạ cánh chính có thiết kế hai bánh xe giúp phân bổ đều áp lực giữa lốp và sàn máy bay trong quá trình hạ cánh, giảm ma sát sàn máy bay và cho phép triển khai linh hoạt trên cả tàu sân bay kiểu nhảy cầu và sử dụng máy phóng.

Máy bay J-35 phiên bản hải quân cất hạ cánh trên tàu sân bay. Ảnh: Sohu.



Đồng thời với việc J-15T được tăng cường khả năng chiến đấu, máy bay chiến đấu tàng hình J-35 cũng sẽ gia nhập phi đội máy bay trên tàu sân bay. Tại Triển lãm Hàng không Trung Quốc lần thứ 15 năm 2024, phiên bản J-35A của Không quân đã ra mắt trong một chuyến bay trình diễn. Trên thực tế, J-35 cũng rất phù hợp để tích hợp với các nền tảng tàu sân bay. J-35 là máy bay tàng hình hai động cơ cỡ trung, thích hợp cho hoạt động trên tàu sân bay.

Trực thăng Z-20 phiên bản chống ngầm của PLA. Ảnh: Sohu.



Người ta cũng sẽ chứng kiến các trực thăng Z-18F và Z-20 có thể được triển khai trên tàu chiến. Z-20 biến thể chống ngầm sử dụng các cảm biến đặc biệt để phát hiện tàu ngầm, thậm chí được trang bị ngư lôi để tấn công trực tiếp vào tàu ngầm đang lặn.

Ngoài ra sự ra mắt của J-20S phiên bản hai chỗ ngồi của không quân cũng đang rất được chờ đợi. J-20S được cho là có thể phối hợp tốt hơn với máy bay không người lái chiến đấu.