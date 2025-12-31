Khoan thủng két ngân hàng Đức, trộm cuỗm ít nhất 10 triệu euro giữa kỳ nghỉ Giáng sinh

Nhóm trộm lợi dụng kỳ nghỉ Giáng sinh để khoan thủng két sắt ngân hàng Sparkasse tại Đức, đánh cắp ít nhất 10 triệu euro từ các hộp ký gửi của khách hàng, gây phẫn nộ dư luận.

Cảnh sát Đức hôm 30/12 cho biết, các đối tượng trộm cắp đã lợi dụng kỳ nghỉ Giáng sinh yên ắng để khoan thủng két sắt của một ngân hàng bán lẻ tại Đức, cuỗm đi số tiền mặt và tài sản có giá trị ít nhất 10 triệu euro từ các hộp ký gửi của khách hàng.

Theo thông cáo của cảnh sát, nhóm thủ phạm đã khoan xuyên qua một bức tường bê tông dày tại chi nhánh ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây nước Đức, sau đó đột nhập vào hàng nghìn két an toàn và lấy đi lượng tiền cùng tài sản được ước tính lên tới hàng chục triệu euro.

Tại Đức, phần lớn cửa hàng và ngân hàng đều đóng cửa trong kỳ nghỉ Giáng sinh, bắt đầu từ tối 24/12. Cảnh sát chỉ phát hiện ra lỗ khoan khi chuông báo cháy vang lên vào rạng sáng hôm đầu tuần này.

Sáng thứ Ba, hàng chục khách hàng tức giận đã tụ tập trước chi nhánh ngân hàng, lớn tiếng hô khẩu hiệu “Hãy cho chúng tôi vào!”.

“Tôi không thể ngủ được cả đêm qua. Chúng tôi hoàn toàn không nhận được bất kỳ thông tin nào”, một người đàn ông nói với đài truyền hình Welt khi đứng chờ bên ngoài chi nhánh, cho biết ông đã sử dụng két ký gửi này suốt 25 năm và cất giữ trong đó toàn bộ tiền tiết kiệm cho tuổi già.

Một khách hàng khác cho hay ông dùng két an toàn để cất tiền mặt và trang sức của gia đình.

Người phát ngôn của ngân hàng Sparkasse tại Gelsenkirchen chưa phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận.

Cảnh sát cho biết các nhân chứng khai rằng họ đã nhìn thấy nhiều người đàn ông mang theo những chiếc túi lớn trong cầu thang của bãi đỗ xe liền kề vào tối thứ Bảy tuần trước.

Ngoài ra, còn có báo cáo về một chiếc Audi RS 6 màu đen rời khỏi bãi đỗ xe vào rạng sáng đầu tuần này, bên trong có các đối tượng đeo mặt nạ. Biển số của chiếc xe này thuộc về một chiếc ôtô bị đánh cắp tại thành phố Hanover, cách Gelsenkirchen hơn 200 km về phía đông bắc, theo cảnh sát.

Theo Reuters