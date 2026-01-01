Các nhà tiên tri Nostradamus và Baba Vanga dự đoán gì về năm 2026?

Những lời tiên tri của Nostradamus và Baba Vanga thường được thế giới quan tâm khi bước sang một năm mới. Họ từng dự báo gì về năm 2026?

Trước khi đặt niềm tin vào các dự đoán cho năm 2026, hãy nhìn lại xem những “nhà tiên tri tương lai” này đã dự báo năm 2025 chính xác đến mức nào.

Nostradamus

Nhà chiêm tinh, nhà tiên tri và bác sĩ chữa dịch hạch thế kỷ 14, Nostradamus còn được biết đến với biệt danh “Nhà tiên tri của ngày tận thế” – một cái tên phần nào nói lên loại dự đoán đã làm nên danh tiếng của ông.

Cuốn “Les Prophéties” của ông, xuất bản năm 1555, thường xuyên nhắc tới chiến tranh, thảm họa thiên nhiên, ám sát, tấn công hạt nhân và các cuộc cách mạng.

Nostradamus đã dự đoán gì cho năm 2025?

– Nostradamus nói về một tương lai u ám cho châu Âu. Ông nhắc đến những “cuộc chiến tàn khốc” bao trùm lục địa và sự tái xuất của một “dịch bệnh cổ xưa”, còn tồi tệ hơn cả kẻ thù.

Ông viết rằng “các vùng đất châu Âu” sẽ bị cuốn vào “những cuộc chiến tàn khốc”.

Quả thực, xung đột đã liên tục diễn ra kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022.

– “Qua chiến tranh kéo dài, toàn bộ quân đội kiệt quệ, đến mức không còn tiền trả cho binh lính; thay vì vàng hay bạc, họ sẽ đúc tiền bằng da, bằng đồng Gaul, và mang dấu lưỡi liềm của Mặt Trăng”.

Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng liệu “đồng Gaul” trong lời tiên tri có ám chỉ vai trò của Pháp hay không. Và trong các tuần gần đây, các lãnh đạo châu Âu đã họp để khởi động Ủy ban Khiếu nại Quốc tế nhằm bồi thường cho Kiev hàng trăm tỷ USD thiệt hại do các chiến dịch của Nga – trong đó Pháp yêu cầu phải có “bảo đảm an ninh vững chắc” cho Ukraine trước bất kỳ cuộc đàm phán lãnh thổ nào.

Nhiều người cũng tin rằng “dấu lưỡi liềm của Mặt Trăng” là ám chỉ Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng quốc huy của cộng đồng Székely ở Romania lại có hình lưỡi liềm. Hungary – đồng minh năng lượng của Nga – mới đây cũng ký một thỏa thuận khí đốt với Mỹ.

Nostradamus nói gì về năm 2026?

Cần làm rõ rằng Nostradamus hiếm khi gắn dự đoán với một năm cụ thể. Ông viết các lời tiên tri theo từng nhóm 100 khổ thơ, gọi là “thế kỷ”. Vì vậy, để suy đoán cho năm 2026, người ta thường nhìn vào khổ thơ thứ 26 trong mỗi “thế kỷ”.

– Khổ thơ thứ 26 của Thế kỷ I viết rằng: “Người vĩ đại sẽ bị đánh gục giữa ban ngày bởi một tia sét”.

Điều này có nghĩa là ai đó thực sự bị sét đánh, hay “tia sét” chỉ là một cú sốc, một biến cố chấn động?

– Cũng trong Thế kỷ I, khổ 26 có nhắc đến “dịch bệnh ở Tuscany”. Italy là quốc gia đầu tiên ngoài châu Á phát hiện COVID-19. Liệu khổ thơ này đã nói về sự kiện đó, hay ám chỉ một đại dịch khác đang chờ phía trước?

Các loại dịch bệnh thời cổ thường liên quan đến côn trùng. Tuscany trong tiếng Italy là Toscana, và virus Toscana là một loại virus có thể lây sang người qua vết đốt của ruồi cát nhiễm bệnh. Có thể Nostradamus đang nói theo nghĩa đen về “sâu bọ”?

– Thế kỷ II, khổ 26 cảnh báo: “Sông Ticino sẽ tràn bờ / Máu, lửa, cái chết, người chết đuối bởi lưỡi gươm dài”.

Ticino nằm ở Thụy Sĩ. Điều này có phải báo hiệu sự trung lập nổi tiếng của Thụy Sĩ đang bị đe dọa, hay là một biến cố cụ thể hơn?

– Thế kỷ IV, khổ 26 tiên đoán: “Một đàn ong lớn sẽ trỗi dậy, / đến mức không ai biết chúng đến từ đâu”.

Mùa hè năm ngoái, châu Âu đã chứng kiến sự xuất hiện của ong bắp cày châu Á, nên có thể là nhiều loài tương tự. Hoặc lạc quan hơn, khi số lượng ong từng suy giảm nghiêm trọng, có lẽ chúng sẽ phục hồi. Dĩ nhiên, Nostradamus không có ngôn ngữ để mô tả công nghệ máy bay không người lái; “đàn ong” có thể là cách ông cảnh báo về các bầy đàn drone và những cuộc xâm nhập bằng UAV.

Baba Vanga

Bà Vangelia Gushterova sinh ra tại Nam Tư cũ. Năm 12 tuổi, bà mất thị lực sau khi bị một cơn bão cuốn lên không trung rồi quật xuống đất bởi một luồng gió dữ dội. Gia đình tìm thấy bà trong tình trạng cận kề cái chết vài ngày sau đó. Bà nói rằng mình đã có thị kiến đầu tiên trong quãng thời gian mất tích ấy.

Baba Vanga (Bà Vanga) qua đời năm 1996, hưởng thọ 85 tuổi, và thường được gọi là “Nostradamus của vùng Balkan”.

Baba Vanga dự đoán gì cho năm 2025?

Một trong những dự đoán của bà cho năm 2025 là căng thẳng tôn giáo gia tăng ở châu Âu, có thể dẫn đến xung đột giữa người theo Kitô giáo và Hồi giáo. Bà cảnh báo châu Âu sẽ trải qua những biến động lớn, với các cuộc xung đột ở quy mô chưa từng thấy kể từ Thế chiến II.

Dù lịch sử châu Âu từng đầy rẫy xung đột tôn giáo – từ Thập tự chinh, Chiến tranh Cologne, Tòa án Dị giáo Tây Ban Nha đến Cải cách và Phản Cải cách – nhưng khó phủ nhận rằng các “cuộc chiến văn hóa” hiện đại vẫn mang nền tảng tôn giáo.

Vậy năm 2026 sẽ ra sao?

– Theo bà, năm 2026 sẽ là năm của biến động, khi các thế lực cũ sụp đổ và những thế lực mới trỗi dậy.

Một cách diễn giải là trung tâm quyền lực toàn cầu sẽ dịch chuyển sang châu Á, và Trung Quốc sẽ nổi lên như cường quốc quân sự và kinh tế hàng đầu thế giới. Chỉ cần nhìn vào các nền tảng mua sắm trực tuyến của Trung Quốc như Temu hay Shein, dự đoán này có thể đã bắt đầu thành hiện thực.

– Một dự đoán khác cho rằng năm 2026 sẽ chứng kiến một trận chiến lớn, mà Baba Vanga tin là một cuộc xung đột mang tính toàn cầu.

– Baba Vanga cũng thường nói về sự sống ngoài Trái Đất. Một trong những dự đoán gây chú ý nhất là con người sẽ tiếp xúc với sinh vật ngoài hành tinh vào năm 2026. Bà từng đưa ra dự đoán tương tự cho các thời kỳ trước, và đến nay vẫn chưa thể xác nhận đúng hay sai. Nhưng biết đâu, đây chính là năm đó.

