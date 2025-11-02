Nhiều người bị đâm trên tàu hỏa ở Anh, hai nghi phạm bị bắt giữ

Nhiều hành khách bị đâm trọng thương trên tàu hỏa ở Cambridgeshire, Anh. Hai nghi phạm đã bị bắt giữ. Thủ tướng Keir Starmer và Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood lên tiếng kêu gọi bình tĩnh.

Cảnh sát Anh cho biết hai người đã bị bắt sau khi nhiều hành khách bị đâm trọng thương trên một chuyến tàu ở hạt Cambridgeshire, miền Đông nước Anh, vào tối 1/11 theo giờ địa phương.

Theo Cảnh sát Giao thông Anh (BTP), vụ việc xảy ra trên chuyến tàu hướng đến thị trấn Huntingdon, khiến nhiều người bị thương và phải nhập viện. “Chúng tôi đang ứng phó với một sự cố nghiêm trọng trên chuyến tàu đến Huntingdon, nơi nhiều người đã bị đâm”, BTP viết trên mạng xã hội.

Nhà ga Huntingdon hiện đã bị phong tỏa, và cảnh sát có vũ trang được triển khai đến hiện trường để đảm bảo an ninh.

Trong thông cáo phát đi lúc 7 giờ 39 tối (giờ địa phương), Cảnh sát Cambridgeshire cho biết: “Một số người đã được đưa tới bệnh viện. Sự việc vẫn đang tiếp diễn, và chúng tôi kêu gọi người dân cung cấp bất kỳ thông tin nào cho Cảnh sát Giao thông Anh, đơn vị đang dẫn đầu cuộc điều tra”.

Công ty đường sắt London North Eastern Railway (LNER) – đơn vị vận hành các tuyến tàu trên hành lang đường sắt chính East Coast Mainline – thông báo trên mạng xã hội rằng họ đang “trải qua sự gián đoạn nghiêm trọng trên toàn tuyến”.

“Các lực lượng khẩn cấp đang xử lý sự cố tại ga Huntingdon, toàn bộ các tuyến đã bị phong tỏa”, LNER cho biết, đồng thời khuyến cáo hành khách: “Xin vui lòng không di chuyển, hoãn lại chuyến đi nếu có thể”.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gọi đây là một vụ việc “đáng lo ngại sâu sắc”, viết trên mạng xã hội X (Twitter): “Tôi gửi lời chia sẻ tới tất cả những người bị ảnh hưởng, và cảm ơn lực lượng khẩn cấp đã phản ứng nhanh chóng. Mọi người trong khu vực nên tuân thủ hướng dẫn của cảnh sát”.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood cũng bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc khi nghe tin về vụ tấn công bằng dao”, đồng thời cho biết hai nghi phạm đã bị bắt giữ ngay tại chỗ và hiện đang bị tạm giam.

Bà Mahmood nói thêm rằng bà đang “nhận được các cập nhật thường xuyên về cuộc điều tra” và kêu gọi công chúng không suy đoán về động cơ vụ việc ở giai đoạn sớm này.

Tuyến đường sắt East Coast Main Line, nơi xảy ra vụ tấn công, là một trong những tuyến giao thông bận rộn và quan trọng nhất Vương quốc Anh, kết nối thủ đô London King’s Cross với Edinburgh Waverley ở Scotland, đi qua nhiều thành phố lớn trên khắp miền Đông nước Anh.

