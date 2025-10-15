Nhật Bản sẽ cấm giao dịch nội gián tiền điện tử bằng các quy định mới

Cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Nhật Bản đang chuẩn bị đưa ra các quy định mới nhằm nghiêm cấm hành vi giao dịch nội gián tiền điện tử, một động thái quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư trong thị trường tài sản số đang phát triển nhanh chóng. Theo kế hoạch, những người vi phạm sẽ phải đối mặt với mức phạt dựa trên lợi nhuận bất hợp pháp mà họ kiếm được.

Ủy ban Giám sát Chứng khoán và Giao dịch (SESC) sẽ là cơ quan được ủy quyền điều tra các hành vi vi phạm bị nghi ngờ. SESC có thể đưa ra khuyến nghị phạt hoặc chuyển hồ sơ hình sự trong trường hợp giao dịch dựa trên thông tin chưa được tiết lộ. Cho đến nay, các quy định về giao dịch nội gián theo Đạo luật Công cụ Tài chính và Giao dịch (FIEA) của Nhật Bản chưa bao gồm lĩnh vực tiền điện tử.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA), cơ quan mẹ của SESC, dự kiến sẽ thảo luận chi tiết về khuôn khổ quản lý mới thông qua một nhóm làm việc vào cuối năm nay. Mục tiêu là đệ trình các sửa đổi lên FIEA trong phiên họp quốc hội thường kỳ vào năm tới.

Hiện tại, Nhật Bản đang dựa vào các sàn giao dịch và Hiệp hội Sàn giao dịch Tài sản Ảo và Tiền điện tử Nhật Bản để tự điều chỉnh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hệ thống giám sát dữ liệu giao dịch hiện tại vẫn chưa đủ mạnh. Sự can thiệp của SESC được kỳ vọng sẽ tạo ra các điều kiện giao dịch công bằng hơn, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của thị trường tiền điện tử khi các sản phẩm đầu tư mới dần hình thành.

Kế hoạch của FSA đã nêu rằng việc giao dịch tiền điện tử dựa trên thông tin chưa được tiết lộ là bị nghiêm cấm. Sau đó, FSA sẽ ban hành các hướng dẫn chi tiết, quy định rõ ràng những hành vi nào bị xem là vi phạm. Ví dụ, việc thực hiện giao dịch khi đã biết về kế hoạch niêm yết của một sàn giao dịch hoặc các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trước khi thông tin đó được công khai có khả năng sẽ bị cấm.

Tuy nhiên, việc áp dụng luật giao dịch nội gián vào tiền điện tử gặp nhiều thách thức. Không giống như cổ phiếu và trái phiếu với các sự kiện rõ ràng như sáp nhập hoặc tách công ty, việc xác định thông tin ảnh hưởng đến giá tiền điện tử phức tạp hơn. Hơn nữa, một số token không có đơn vị phát hành rõ ràng, gây khó khăn cho việc xác định ai là "người nội gián".

Nhu cầu siết chặt quản lý là cấp thiết do số lượng người giao dịch tiền điện tử đang gia tăng nhanh chóng. Tính đến tháng 8, Nhật Bản đã có 7,88 triệu tài khoản đang hoạt động, tăng gấp bốn lần so với năm năm trước.

Trước đây, tiền điện tử được quản lý theo Đạo luật Dịch vụ Thanh toán. Nhưng với việc ngày càng nhiều người sử dụng tiền điện tử như một phương tiện đầu tư, các nhà chức trách đang chuyển hướng sang khuôn khổ FIEA, tập trung mạnh hơn vào bảo vệ nhà đầu tư và minh bạch thị trường. Trên toàn cầu, các vụ giao dịch nội gián và gian lận đã trở nên phổ biến, như vụ việc liên quan đến các cựu nhân viên của sàn giao dịch Coinbase Global vào năm 2022. FSA và SESC sẽ tham khảo kinh nghiệm từ các quy định đã được áp dụng ở Liên minh Châu Âu và Hàn Quốc để xây dựng một khuôn khổ pháp lý hiệu quả.



Theo Nikkei Asia