Siết điều kiện hưởng Medicaid, chính phủ ông Trump bị hơn một nửa số bang của Mỹ đồng loạt khởi kiện

Hơn 25 bang của Mỹ kiện chính quyền Trump vì quy định mới về Medicaid (bảo hiểm y tế dành cho người có thu nhập thấp) quá khắt khe, đe dọa quyền tiếp cận dịch vụ y tế của người dân có thu nhập thấp.

Tính đến gày 30/6 (giờ địa phương), 25 bang của Mỹ cùng Đặc khu Columbia đã đệ đơn kiện chính quyền của Tổng thống Donald Trump, cho rằng quy định mới về chương trình Medicaid (bảo hiểm y tế dành cho người có thu nhập thấp) quá khắt khe, có thể khiến nhiều người đủ điều kiện bị mất quyền tiếp cận các dịch vụ y tế cần thiết.

Theo đơn kiện, các tổng chưởng lý và thống đốc thuộc Đảng Dân chủ cho rằng Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS, Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid của Mỹ) đã diễn giải quá chặt các quy định trong Đạo luật "One Big Beautiful Bill" được ban hành gần đây. Đặc biệt, cơ quan này đã thu hẹp phạm vi đối tượng được coi là "dễ bị tổn thương về mặt y tế", từ đó bị cho là vi phạm Đạo luật thủ tục hành chính (APA).

Theo đạo luật thuế và chi tiêu được thông qua vào tháng 7/2025, kể từ ngày 1/1/2027, những người từ 19 đến 64 tuổi tham gia chương trình Medicaid mở rộng sẽ chỉ được tiếp tục hưởng bảo hiểm nếu mỗi tháng đáp ứng một trong các điều kiện sau: Làm việc hoặc tham gia hoạt động cộng đồng ít nhất 80 giờ; hoặc tham gia chương trình giáo dục tối thiểu ở mức bán thời gian.

Một số nhóm đối tượng, như người có tình trạng sức khỏe đặc biệt nghiêm trọng (medically frail) hoặc đang điều trị cai nghiện, sẽ được miễn yêu cầu này.

Tuy nhiên, quy định mới của CMS nêu rõ, người tham gia chỉ được miễn nếu tình trạng sức khỏe "ảnh hưởng đáng kể" đến khả năng làm việc, học tập hoặc tham gia hoạt động tình nguyện.

Bà Letitia James, Tổng chưởng lý bang New York , cho rằng quy định mới của chính quyền liên bang sẽ đẩy hàng chục nghìn cư dân của bang này vào tình thế rủi ro. Ảnh: Reuters.

Trong đơn kiện, các bang cho rằng cách diễn giải mới này đi ngược lại những thống nhất đã đạt được trong nhiều tháng trao đổi giữa CMS và chính quyền các bang, đồng thời khác với hướng dẫn sơ bộ mà các bang đã sử dụng để xây dựng kế hoạch triển khai.

Bên nguyên đơn lập luận rằng các thủ tục hành chính bổ sung sẽ khiến nhiều người vốn đủ điều kiện hưởng Medicaid bị mất hoặc bị từ chối quyền được bảo hiểm. Theo họ, những người khuyết tật, bệnh nhân ung thư hoặc người mắc các bệnh nghiêm trọng, phức tạp không nên phải đối mặt với nguy cơ mất quyền tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu chỉ vì các quy định hành chính mới.

Một trong những nguyên đơn, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James, cho rằng quy định mới sẽ đẩy hàng chục nghìn cư dân của bang này vào tình thế rủi ro.

Bà nhấn mạnh: "Những người New York đang điều trị ung thư, sống chung với khuyết tật, mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng hoặc đang trong quá trình cai nghiện cần phải được tiếp cận dịch vụ y tế cần thiết, thay vì bị cản trở bởi những thủ tục hành chính rườm rà".

Theo People, Xinhua