Cặp đôi liều lĩnh trèo lên đỉnh tòa nhà Empire State để cầu hôn, bị cảnh sát Mỹ bắt giữ

Cặp đôi người Nga leo lên đỉnh tòa nhà Empire State cao hơn 430 m để cầu hôn ngay trên ăng-ten trước khi bị cảnh sát New York bắt giữ vì nhiều cáo buộc hình sự.

Một cặp đôi người Nga đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ sau khi leo lên đỉnh tòa nhà Empire State và thực hiện màn cầu hôn ở độ cao hơn 430 m trên bầu trời Manhattan, tạo nên một vụ việc gây chấn động tại thành phố New York.

Vụ việc xảy ra vào khoảng giữa trưa ngày thứ Tư, khi nhiều người dân New York kinh ngạc chứng kiến hai người xuất hiện trên phần ăng-ten của tòa nhà Empire State. Cảnh sát đã điều máy bay không người lái cùng trực thăng để theo dõi cặp đôi từ trên không.

Các đoạn video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cả hai mặc đồ đen, ngồi trên phần đỉnh ăng-ten của tòa nhà biểu tượng giữa khu Midtown Manhattan. Người phụ nữ còn đeo một chiếc mặt nạ đen giống hình mèo.

Danh tính của họ sau đó được xác định là Angela Nikolau, 33 tuổi, và Ivan "Vanya" Beerkus, 32 tuổi.

Hai người đã căng một biểu ngữ in câu nói nổi tiếng được cho là của huyền thoại guitar rock Jimi Hendrix: "Khi sức mạnh của tình yêu chiến thắng tình yêu dành cho quyền lực, thế giới sẽ biết đến hòa bình."

Sau đó, cặp đôi trèo xuống một bệ thấp hơn. Tại đây, Beerkus quỳ gối cầu hôn bạn gái trước khi cả hai ôm và hôn nhau giữa không trung.

Sau khoảng 30 phút ở vị trí cao nhất của tòa tháp, hai người tiếp tục trèo xuống một bệ thấp hơn thì bị các sĩ quan Sở Cảnh sát New York (NYPD) chờ sẵn và bắt giữ.

Theo truyền thông Mỹ, họ đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm đột nhập trái phép, xâm nhập bất hợp pháp và gây nguy hiểm do hành vi liều lĩnh.

Angela Nikolau và Ivan Beerkus vốn là những cái tên nổi tiếng trong cộng đồng "rooftopping" – trào lưu mạo hiểm leo lên các tòa nhà chọc trời, cần cẩu và các công trình cao tầng mà không sử dụng thiết bị bảo hộ.

Năm 2024, cả hai từng xuất hiện trong bộ phim tài liệu Skywalkers: A Love Story của Netflix, ghi lại những màn chinh phục các công trình cao tầng của họ tại nhiều quốc gia.

Các tài khoản mạng xã hội của cặp đôi cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh và video ghi lại những lần leo lên nóc các tòa nhà, cây cầu và nhiều công trình nổi tiếng trên khắp thế giới.

Ban quản lý tòa nhà Empire State cho biết vụ việc đã được xử lý an toàn với sự phối hợp của Sở Cảnh sát New York và không gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Đơn vị quản lý cũng nhân dịp này quảng bá gói dịch vụ cầu hôn hợp pháp trên các đài quan sát của tòa nhà, với mức giá khởi điểm từ 1.000 USD và nhấn mạnh rằng khách hàng sẽ không phải đối mặt với các cáo buộc hình sự như trong vụ việc vừa xảy ra.

Theo RT