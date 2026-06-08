Chân dung công ty chưa đầy 1 tuần tuổi muốn trở thành cổ đông lớn của Viwaseen

CTCP Đầu tư BNE đăng ký mua 14,2 triệu cổ phiếu VIW. Nếu giao dịch thành công, công ty này sẽ trở thành cổ đông lớn của Viwaseen.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen - Mã: VIW), CTCP Đầu tư BNE đăng ký mua 14,2 triệu cổ phiếu VIW thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong thời gian từ ngày 10/6 đến 9/7.

Nếu giao dịch thành công, Đầu tư BNE sẽ sở hữu 24,74% vốn điều lệ của Viwaseen. Trước thời điểm đăng ký mua, doanh nghiệp này chưa sở hữu bất kỳ cổ phiếu VIW nào.

Tạm tính theo giá đóng cửa 23.800 đồng/cổ phiếu của VIW tại phiên 8/6, giá trị thương vụ này ước tính khoảng 340 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư BNE được thành lập ngày 2/6/2026, có trụ sở tại toà nhà VCCI, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội. Công ty đăng ký 33 ngành nghề kinh doanh, trong đó lĩnh vực kinh doanh chính là “sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo”.

Công ty có vốn điều lệ 330 tỷ đồng, trong đó ông Phan Quang Khải sở hữu 40% vốn điều lệ và giữ chức chủ tịch HĐQT; ông Khải hiện cũng là thành viên HĐQT của Viwaseen. Hai cổ đông còn lại là Giám đốc Lê Văn Tỉnh và bà Đỗ Thị Huyền Trang, mỗi người nắm giữ 30% vốn điều lệ.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 28/5, CTCP An Quý Hưng Holding, tổ chức liên quan đến ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch HĐQT Vinaconex (Mã: VCG) và cũng là Uỷ viên HĐQT tại Viwaseen đã mua vào hơn 13,3 triệu cổ phiếu VIW, tương đương 23% vốn, thông qua giao dịch thỏa thuận. Lượng cổ phiếu này trùng với số cổ phần mà Vinaconex đăng ký bán ra.

Trên thị trường, cổ phiếu VIW vẫn thuộc diện cảnh báo trên UPCoM do báo cáo tài chính nhiều năm liên tiếp bị đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ.

Diễn biến giá cổ phiếu VIW từ đầu năm đến nay. Nguồn: Trading View.

Về hoạt động kinh doanh, quý I/2026, Viwaseen ghi nhận doanh thu thuần 185 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt gần 13 tỷ đồng, gấp gần 2,2 lần kết quả cùng kỳ năm 2025.

Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 846 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 52 tỷ đồng. Sau ba tháng đầu năm, Viwaseen đã thực hiện được khoảng 22% kế hoạch doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận đề ra.