Chân dung công ty chưa đầy 1 tuần tuổi muốn trở thành cổ đông lớn của Viwaseen

Theo thông tin từ Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen - Mã: VIW), CTCP Đầu tư BNE đăng ký mua 14,2 triệu cổ phiếu VIW thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong thời gian từ ngày 10/6 đến 9/7.
Nếu giao dịch thành công, Đầu tư BNE sẽ sở hữu 24,74% vốn điều lệ của Viwaseen. Trước thời điểm đăng ký mua, doanh nghiệp này chưa sở hữu bất kỳ cổ phiếu VIW nào.
Tạm tính theo giá đóng cửa 23.800 đồng/cổ phiếu của VIW tại phiên 8/6, giá trị thương vụ này ước tính khoảng 340 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư BNE được thành lập ngày 2/6/2026, có trụ sở tại toà nhà VCCI, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội. Công ty đăng ký 33 ngành nghề kinh doanh, trong đó lĩnh vực kinh doanh chính là “sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo”.
Công ty có vốn điều lệ 330 tỷ đồng, trong đó ông Phan Quang Khải sở hữu 40% vốn điều lệ và giữ chức chủ tịch HĐQT; ông Khải hiện cũng là thành viên HĐQT của Viwaseen. Hai cổ đông còn lại là Giám đốc Lê Văn Tỉnh và bà Đỗ Thị Huyền Trang, mỗi người nắm giữ 30% vốn điều lệ.
Ở một diễn biến liên quan, ngày 28/5, CTCP An Quý Hưng Holding, tổ chức liên quan đến ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch HĐQT Vinaconex (Mã: VCG) và cũng là Uỷ viên HĐQT tại Viwaseen đã mua vào hơn 13,3 triệu cổ phiếu VIW, tương đương 23% vốn, thông qua giao dịch thỏa thuận. Lượng cổ phiếu này trùng với số cổ phần mà Vinaconex đăng ký bán ra.
Trên thị trường, cổ phiếu VIW vẫn thuộc diện cảnh báo trên UPCoM do báo cáo tài chính nhiều năm liên tiếp bị đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ.
Về hoạt động kinh doanh, quý I/2026, Viwaseen ghi nhận doanh thu thuần 185 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt gần 13 tỷ đồng, gấp gần 2,2 lần kết quả cùng kỳ năm 2025.
Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 846 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 52 tỷ đồng. Sau ba tháng đầu năm, Viwaseen đã thực hiện được khoảng 22% kế hoạch doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận đề ra.
Viwaseen được thành lập từ năm 1975, tiền thân là Công ty Xây dựng Cấp thoát nước. Công ty hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp, cấp thoát nước và đầu tư bất động sản. Ngoài kinh doanh trong nước, Viwaseen còn mở rộng đầu tư sang Campuchia, thông tin từ báo cáo thường niên 2024.
Viwaseen được nhà đầu tư chú ý vì đang trực tiếp quản lý 7 lô đất có vị trí thuận lợi tại Hà Nội và Hải Phòng với tổng diện tích hàng chục nghìn mét vuông.
Tại Hà Nội, danh mục đất đai của Viwaseen bao gồm khu đất 10.270,5 m2 tại xã Ngọc Hồi (Thanh Trì), khu đất 8.209 m2 tại số 48 Tố Hữu (phường Đại Mỗ), và đặc biệt là khu đất rộng 12.555,7 m2 tại số 56-58 ngõ 85 Hà Đình (phường Khương Đình).
Đáng chú ý, công ty còn có lô đất "vàng" rộng 1.282m2 nằm ngay tại số 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa. Tại Hải Phòng, doanh nghiệp này cũng quản lý khu dân cư Vọng Hải rộng hơn 1,9 ha và các lô đất công nghiệp tại khu vực Đình Vũ.