TPBank đặt mục tiêu lãi kỷ lục, muốn lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ

TPBank dự kiến lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, trong đó ngân hàng sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Tham vọng lãi kỷ lục

Tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch kinh doanh, lập ngân hàng con trong trung tâm tài chính, lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ...

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của TPBank.

Về kế hoạch kinh doanh, năm nay, TPBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 10.300 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2025. Nếu hoàn thành kế hoạch đặt ra, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng.

Tổng tài sản dự kiến đạt 600.000 tỷ đồng tăng 19%, huy động vốn tăng 16% lên 391 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 15% lên 360.000 tỷ đồng. Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát dưới 2,5%, tương đương mặt bằng toàn ngành trong năm 2026.

Theo TPBank, động lực tăng trưởng trong năm nay đến từ việc mở rộng nguồn thu và tối ưu hiệu quả hoạt động. Cụ thể, ngân hàng sẽ cải thiện biên lãi ròng (NIM) thông qua việc giảm chi phí vốn, lựa chọn các lĩnh vực và ngành nghề cho vay phù hợp; Giảm tỷ lệ nợ xấu; Gia tăng nguồn thu ngoài lãi bằng việc đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng.

Chia sẻ tại đại hội, Chủ tịch TPBank Đỗ Minh Phú cho rằng kế hoạch kinh doanh 2026 khá thách thức trong bối cảnh hiện tại nhưng ngân hàng sẽ cố gắng thực hiện, để đáp ứng những kỳ vọng của cổ đông.

“Năm 2026 chúng ta sẽ phấn đấu lợi nhuận trước thuế vượt 10.000 tỷ đồng. Tôi cho rằng đây cũng là thách thức nhưng cũng là cái đích để phấn đấu”, ông Phú nhấn mạnh.

Lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ

Tại đại hội, TPBank cũng xin ý kiến cổ đông về chủ trương thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ với tên dự kiến là CTCP Bảo hiểm Phi nhân thọ Tiên Phong (TPBank Insurance).

Ngân hàng dự kiến sở hữu trên 50% vốn điều lệ, giá trị đầu tư tối đa là 400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TPBank cũng xin ý kiến cổ đông về việc thành lập Ngân hàng con 100% vốn tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC).

Ngân hàng con lấy tên là Ngân hàng TNHH Một Thành viên Tiên Phong VIFC (TPBank VIFC) do đơn vị này sở hữu 100% vốn. Thời hạn hoạt động là tối đa không quá 99 năm theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định 329.

Ngân hàng con dự kiến có vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng, tuân thủ quy định về vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hiện hành.

Ngân hàng định hướng vận hành theo mô hình Intelligent Banking, tập trung vào hạ tầng tài chính số, thanh toán xuyên biên giới, tài chính thương mại – chuỗi cung ứng, tài sản số, phái sinh và thị trường vốn.

Giai đoạn đầu, TPBank ưu tiên thanh toán quốc tế, kết nối ngân hàng – fintech – thị trường vốn và thu xếp nguồn vốn quốc tế, sau đó mở rộng hệ sinh thái tài chính số theo khung pháp lý phù hợp.

“Sự hiện diện tại VIFC giúp mở rộng hoạt động quốc tế, khả năng kết nối với các định chế tài chính, nhà đầu tư và đối tác toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dư địa phát triển bền vững cho TPBank”, ngân hàng nhấn mạnh.

Một nội dung quan trọng tại đại hội là miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Cụ thể, ĐHĐCĐ sẽ miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Mai Sương do có đơn từ nhiệm từ trước. Ở chiều ngược lại sẽ bầu bổ sung là 2 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập.

Bà Đỗ Quỳnh Anh, người đang nắm hơn 85 triệu cổ phiếu TPBank (tương đương 3,07% vốn ngân hàng) là một trong số này. Bà là con gái ông Đỗ Anh Tú, cựu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị TPBank.

TPBank cũng trình cổ đông bầu bà Nguyễn Thị Hương Trang, Kế toán trưởng CTCP Diana Unicharm vào HĐQT. Ứng viên được giới thiệu có 8 năm làm việc tại Diana Unicharm - công ty chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc và vệ sinh cá nhân.

Nếu cả 2 nhân sự này trúng cử, HĐQT TPBank nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ có 6 người. Trong đó ông Đỗ Minh Phú giữ chức Chủ tịch.

​