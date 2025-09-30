“Khu nhà giàu” ở Hà Nội ngập sâu, tài xế ô tô và xe máy chật vật vượt "biển nước" mênh mông

Lệ Chi
Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu, trong đó có các tuyến đường quanh 2 khu đô thị cao cấp Ciputra và Ngoại giao đoàn. Nhiều dân công sở mắc kẹt ở đây chưa thể trở về nhà, còn tài xế ô tô, xe máy chật vật đi giữa "biển nước"

557627639_1255031539995863_945789108023798654_n.jpg
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 - Bualoi, Hà Nội mưa lớn kéo dài cả ngày 30/9 đã khiến hàng loạt tuyến đường biến thành “sông”. Ghi nhận chiều 30/9, đường Võ Chí Công đi vào khu đô thị cao cấp như Ciputra ngập sâu. Ảnh: Minh Ý
vt-ngập 12.jpg
Khu Ngoại giao đoàn (Bắc Từ Liêm) cũng ngập sâu, giao thông hỗn loạn, người dân – đặc biệt là dân công sở rơi vào cảnh khốn khổ.
vt-ngập 5.jpg
Các trục đường chính như Xuân Tảo, Minh Tảo, Nguyễn Hữu Liêu, Hoàng Minh Thảo cùng hàng loạt tuyến nội khu dẫn vào các tòa chung cư, biệt thự Ngoại giao đoàn đều biến thành những “dòng sông” bất đắc dĩ.
vt-ngập 2.jpg
Nước mưa dồn xuống mặt đường tạo thành biển nước khiến xe máy không thể di chuyển. Tài xế xe ô tô cũng phải chọn đi sát dải phân cách, điểm cao nhất của mặt đường để tránh ngập nước.
vt-ngập 6.jpg
Nhiều đoạn ngập gần nửa bánh xe, buộc người dân phải chật vật tìm lối ra.
vt-ngập1.jpg
Cả khu vực rơi vào cảnh “thất thủ”, sinh hoạt và công việc của hàng nghìn hộ gia đình bị đảo lộn.
vt-ngập 8.jpg
Xe chết máy phải dắt bộ khi cố đi qua vị trí ngập.
vt-ngập 3.jpg
Đây không phải lần đầu tiên các khu đô thị cao cấp ở Hà Nội trở thành “tâm điểm ngập lụt”. Trước đó, đợt mưa lớn vào tháng 8/2025 cũng khiến Ciputra và Ngoại giao đoàn chìm trong nước. Trong ảnh một tài xế xe máy phải dắt bộ vì nước quá lớn, không thể di chuyển.
vt-ngập 7.jpg
Đoạn qua Đại sứ quán Hàn Quốc đường vỉa hè cũng ngập sâu, nữ sinh đi xe đạp không thể di chuyển và phải dắt bộ xe.
vt-ngập 11.jpg
Nhiều ô tô chưa kịp di chuyển đang "đằm mình" trong biển nước.
vt-ngập 13.jpg
Chị Na - nhân viên văn phòng 1 công ty tại tòa NO2T1 Ngoại giao đoàn chia sẻ: "Chiều nay tan ca nhìn đường ngập trắng xóa, nhiều anh em trong công ty bàn nhau thôi cứ ở lại làm thêm hoặc chờ nước rút, chứ về cũng kẹt. Hầm để xe thì bị chặn, xe máy, ô tô đều nằm im dưới tầng hầm, ai có xe cũng không đi được, gọi taxi công nghệ cũng không ai nhận".
vt-ngập 4.jpg
Theo thống kê của Batdongsan.com.vn, giá căn hộ tại khu vực này đã tăng tới 180% trong vòng 5 năm qua. Trong đó, dự án Han Jadin đang giữ kỷ lục với mức chào bán khoảng 168 triệu đồng/m2 cao nhất khu vực.
vt-ngập 10.jpg
Khu đô thị được quảng bá là “đáng sống bậc nhất thủ đô”, hội tụ hạ tầng đồng bộ, cảnh quan xanh và vị trí đắc địa. Thế nhưng, những trận mưa lớn gần đây lại phơi bày điểm yếu cố hữu: hệ thống thoát nước chưa đáp ứng được thực tế, quy hoạch hạ tầng thiếu đồng bộ, trong khi dự án vẫn còn ở giai đoạn tiếp tục đầu tư và hoàn thiện.

