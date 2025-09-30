“Khu nhà giàu” ở Hà Nội ngập sâu, tài xế ô tô và xe máy chật vật vượt "biển nước" mênh mông

Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu, trong đó có các tuyến đường quanh 2 khu đô thị cao cấp Ciputra và Ngoại giao đoàn. Nhiều dân công sở mắc kẹt ở đây chưa thể trở về nhà, còn tài xế ô tô, xe máy chật vật đi giữa "biển nước"