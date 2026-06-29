Dàn sao điện ảnh châu Á tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026

Xã hội
Đà Nẵng chốt khung tăng giảm hệ số điều chỉnh giá đất
Đà Nẵng ban hành nghị quyết quy định khung tăng, giảm hệ số điều chỉnh giá đất nhằm ổn định thị trường.
T&T Retail và Cao Nguyên Thịnh Vượng hợp tác phát triển Little Hong Kong, kiến tạo điểm đến mới tại T&T City Millennia
Không chỉ là dự án hợp tác đầu tiên giữa T&T Retail và Công ty Cổ phần Cao Nguyên Thịnh Vượng, Little Hong Kong còn tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển những điểm đến thương mại - dịch vụ mang bản sắc riêng, góp phần gia tăng sức sống và giá trị bền vững cho các khu đô thị của T&T Group.
Lần đầu tiên 2.000 thành viên từ gia đình 3 thế hệ cùng đi bộ vì sức khỏe
Trong hai ngày 27 - 28/6, “Ngày hội gia đình Long Châu” lần đầu tiên được tổ chức tại Cần Thơ đã thu hút hơn 2.000 thành viên từ 500 gia đình 3 thế hệ tham gia.
Quán quân DIFF 2026 sẽ nhận thưởng bao nhiêu?
Ban Tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2026 vừa công bố giải thưởng dành cho Quán quân DIFF 2026 và tên 2 đội sẽ tranh tài trong đêm chung kết.
Nghị định mới cho phép báo chí liên kết sản xuất, kinh doanh dịch vụ, nội dung AI phải gắn nhãn
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 237 hướng dẫn thi hành Luật Báo chí, cho phép cơ quan báo chí mở rộng liên kết sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên nền tảng số, đồng thời quy định bắt buộc gắn nhãn với nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra.
DIFF 2026: Úc và Bồ Đào Nha vẽ tương lai Đà Nẵng bằng ánh sáng
Tối 27/6, DIFF 2026 tiếp tục đêm thi thứ 5 bằng màn trình diễn đầy ấn tượng của đội Úc và Tây Ban Nha trên dòng sông Hàn thơ mộng.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Giữ gia đình là giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc
Ngày 27/6, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thư gửi nhân kỷ niệm 12 năm "Ngày gia đình Việt Nam". Tạp chí điện tử VietTimes trân trọng đăng toàn văn bức thư của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Mưa đỏ, Ốc mượn hồn và loạt phim bom tấn sẽ xuất hiện tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV
Với khẩu hiệu “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”, Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) sẽ diễn ra từ ngày 28/6 - 4/7, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng với loạt hoạt động hấp dẫn.
Những con số “biết nói” đưa Bắc Ninh tiến gần mục tiêu thành phố trực thuộc Trung ương
Sau hợp nhất, hàng loạt chỉ số như quy mô dân số gần 4 triệu người, GRDP hơn 522.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân cao hơn cả nước và cơ cấu kinh tế vượt ngưỡng 80% đã cho thấy Bắc Ninh đang tiến gần mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
100% ý kiến hài lòng trong ngày đầu Đà Nẵng vận hành hệ thống đánh giá dịch vụ công
Ngày 26/6, UBND TP Đà Nẵng công bố và đưa vào vận hành hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và thúc đẩy cải cách hành chính.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu công khai các khoản thu, xử lý nghiêm tình trạng ép học thêm
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng ép học, gợi ý học, gây áp lực với học sinh và phụ huynh; đồng thời, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, giảm áp lực thi cử, minh bạch tuyển sinh...
Những trải nghiệm chưa từng có tại VinWonders dưới chân “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”
Disneyland có lâu đài cổ tích, Universal có quả địa cầu trứ danh. Các điểm đến hàng đầu thế giới đều sở hữu những biểu tượng giúp du khách ghi nhớ và nhận diện. Tại VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay (Đà Nẵng), những câu chuyện, cảnh quan và dấu ấn lịch sử của “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” chính là nguồn cảm hứng cho những trải nghiệm có một không hai và các trò chơi kỷ lục giữa núi, rừng, vịnh, biển, thu hút du khách trong và ngoài nước.
Có gì bên trong tàu chuyên dụng đưa đón y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai?
Ngành Đường sắt Việt Nam đưa vào khai thác đôi tàu PL1/PL2 phục vụ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai di chuyển giữa Hà Nội và cơ sở Ninh Bình.
Bệnh viện Tâm Anh đạt 3 chứng nhận quốc tế với robot AI thay khớp
Ngày 24/6, lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh nhận cùng lúc 3 chứng nhận quốc tế về phẫu thuật thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint, khẳng định đẳng cấp cao về năng lực chuyên môn, công nghệ và hiệu quả ngang tầm thế giới về lĩnh vực này.
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả chuyển đổi số
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả chuyển đổi số; đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng
Ông Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII
Ngày 25/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Quân khu 5 thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái
Ngày 25/6, tại Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Quân khu 5 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5.
Đà Nẵng khen thưởng doanh nghiệp tổ chức đoàn khách M.I.C.E gần 5.000 người
Ngày 25/6, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng đã trao giấy khen cho Công ty CP Du lịch Vietravel vì đã xuất sắc tổ chức và phục vụ đoàn khách du lịch M.I.C.E quy mô lớn nhất trong thời gian qua.
Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng ra mắt Ban Bảo vệ trẻ em
Ban có nhiệm vụ phát hiện sớm, tiếp nhận, điều trị và hỗ trợ toàn diện cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại; phối hợp liên ngành với công an, tư pháp và chính quyền địa phương.
Thanh tra chỉ ra loạt vi phạm tại các dự án bất động sản của DMT
Thanh tra Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh tra tại 2 dự án Khu đô thị Phong Nam – Hoà Châu và Dự án Khu dân cư Nam Bàu Mạc do Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung (DMT) làm chủ đầu tư.