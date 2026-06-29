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Dàn sao điện ảnh châu Á tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Tối 28/6, Lễ khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ tư (DANAFF IV) diễn ra tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana (Đà Nẵng) với sự tham gia của dàn sao điện ảnh khu vực và thế giới

Ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc Ji Chang Wook xuất hiện tại DANAFF IV.
Ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc Ji Chang Wook xuất hiện tại DANAFF IV.
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Tối 28/6, Lễ khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ tư (DANAFF IV) diễn ra tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana (Đà Nẵng) với sự tham gia của dàn sao điện ảnh khu vực và thế giới
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Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV.
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Sự kiện điện ảnh mang tầm vóc quốc tế này thu hút sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu, bao gồm các nhà lãnh đạo, các nhà làm phim, đạo diễn và nghệ sĩ uy tín đến từ nhiều quốc gia.
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Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức DANAFF IV phát biểu chào mừng Liên hoan phim
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Bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức DANAFF IV phát biểu tại lễ khai mạc
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Ông Bill Mechani (giữa), cựu Chủ tịch kiêm CEO 20th Century Fox nhận Giải Thành tựu điện ảnh trọn đời do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và NSND Như Quỳnh thay mặt BTC trao tặng.
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Ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc Ji Chang Wook trả lời phỏng vấn tại DANAFF IV
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Diễn viên điện ảnh Hàn Quốc Park Sung Woong tại DANAFF IV
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Về phía Việt Nam, nhiều gương mặt quen thuộc như diễn viên Kaity Nguyễn cùng các đạo diễn danh tiếng như Phạm Thiên Ân, Nguyễn Quang Dũng, Trần Lực cũng sải bước trên thảm đỏ, khẳng định sức hút của sự kiện.
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Các nhà biên kịch, đạo diễn, sản xuất phim đến từ Hàn Quốc xuất hiện tại DANAFF 2026.
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Dàn sao nam thanh nữ tú khoe sắc trên thảm đỏ liên hoan phim DANAFF 2026
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Nữ minh tinh rực rỡ trong bộ váy kim tuyến
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Nữ diễn viên xinh đẹp xứ sở "Kim Chi" trên thảm đỏ
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Các diễn viên, nhà làm phim Việt Nam cũng xuất hiện tại sự kiện, thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình cho liên hoan phim.

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Từ khóa:

#Sao điện ảnh #Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng #DANAFF

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