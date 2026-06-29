Dàn sao điện ảnh châu Á tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026

Disneyland có lâu đài cổ tích, Universal có quả địa cầu trứ danh. Các điểm đến hàng đầu thế giới đều sở hữu những biểu tượng giúp du khách ghi nhớ và nhận diện. Tại VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay (Đà Nẵng), những câu chuyện, cảnh quan và dấu ấn lịch sử của “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” chính là nguồn cảm hứng cho những trải nghiệm có một không hai và các trò chơi kỷ lục giữa núi, rừng, vịnh, biển, thu hút du khách trong và ngoài nước.