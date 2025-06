Ngoại trưởng Nga: So sánh xung đột Israel–Iran với Ukraine là sai lầm nghiêm trọng

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 24/6 khẳng định rằng việc so sánh giữa cuộc tấn công của Israel vào Iran với cuộc xung đột ở Ukraine là không phù hợp, bởi hai khu vực có nguyên nhân và bối cảnh hoàn toàn khác nhau.

Phát biểu tại một diễn đàn tổ chức tại Moscow, ông Lavrov cho biết cuộc xung đột ở Trung Đông nổ ra chủ yếu do sự nghi ngờ của Israel rằng Iran đã vi phạm Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT), một cáo buộc mà các cuộc thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) không xác nhận.

Israel đã mở cuộc tấn công nhằm vào Iran vào ngày 13/6, tuyên bố rằng Tehran đang trên bờ vực chế tạo bom hạt nhân. Tuy nhiên, cả IAEA và tình báo Mỹ đều khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy Iran đang theo đuổi vũ khí hạt nhân. Chính quyền Tehran vẫn duy trì quan điểm rằng họ không theo đuổi bom hạt nhân, đồng thời bảo vệ quyền phát triển chương trình hạt nhân dân sự.

Trái lại, ông Lavrov cho rằng Ukraine đã công khai vi phạm các cam kết của mình bằng cách kéo NATO tiến gần biên giới Nga và tạo ra các mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của Moscow. Lập trường của Nga phản đối sự mở rộng của NATO từ lâu đã là trung tâm trong cuộc xung đột với Ukraine. Các quan chức Nga cũng nhiều lần chỉ trích việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev là yếu tố gây mất ổn định.

“Mối đe dọa đối với an ninh quân sự của chúng tôi và việc xóa bỏ hợp pháp mọi yếu tố Nga – đó là những nguyên nhân gốc rễ mà chúng tôi không thể và sẽ không bao giờ cho phép tồn tại”, ông Lavrov nhấn mạnh. “Vì vậy, thật không công bằng khi cho rằng hai cuộc xung đột này có điểm tương đồng”.

Ngoại trưởng Nga cũng chỉ ra rằng, trước năm 2022, Ukraine đã liên tục pháo kích khu vực Donbass và sát hại dân thường, hành động vi phạm Thỏa thuận Minsk 2014–2015.

“Họ đã lên kế hoạch chiếm các vùng lãnh thổ đó bằng vũ lực để thiết lập các căn cứ NATO tại Crimea. Người Anh còn dự tính xây dựng một căn cứ hải quân ở Biển Azov – tất cả những điều này đều đã được biết đến”, ông Lavrov nói.

“Nhưng không có một bằng chứng nào cho thấy Iran từng thực hiện hành động thù địch nào với Israel”, ông nhấn mạnh.

Ông Lavrov cũng so sánh vấn đề ngôn ngữ, nhấn mạnh rằng, không giống như tại Ukraine – nơi tiếng Nga đang bị xóa sổ hoàn toàn bất chấp việc đây là 1 trong 6 ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc – thì trên thế giới hầu như không có quốc gia nào cấm sử dụng một ngôn ngữ cụ thể.

“Ví dụ, tiếng Do Thái không bị cấm ở Iran, ở đó vẫn có các giáo đường Do Thái, đạo Do Thái không bị cấm”, ông nói. “Tương tự, tiếng Do Thái cũng được sử dụng tại các vùng lãnh thổ Palestine. Ở Israel, tiếng Arab cũng không bị cấm”.