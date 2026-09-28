Ngoại trưởng Iran tuyên bố sẵn sàng cho “cuộc chiến ngày tận thế” với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran đã chuẩn bị cho mọi kịch bản đối đầu với Mỹ, kể cả “cuộc chiến ngày tận thế”, nhưng khẳng định vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định nước này đã chuẩn bị đầy đủ cho một “cuộc chiến ngày tận thế” với Mỹ, nhưng đồng thời cho rằng Tehran vẫn ưu tiên giải pháp hòa bình.

“Chúng tôi sẽ đứng vững trước bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào mình, kể cả khi đó là một cuộc chiến ngày tận thế”, ông Araghchi nói với chương trình Meet the Press của NBC hôm 27/9. “Đồng thời, chúng tôi sẵn sàng cho ngoại giao.”

Ông Araghchi nhắc tới đề xuất ngừng bắn 7 ngày của Iran, gọi đây là một “kế hoạch rất hợp lý đang được đặt trên bàn”, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối đề xuất này.

Theo nội dung được đưa ra, kế hoạch của Iran bao gồm việc Mỹ giải phóng khoảng 12 tỷ USD tài sản Iran đang bị đóng băng, chấm dứt phong tỏa và nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Đổi lại, Tehran sẽ mở lại eo biển Hormuz.

Ông Trump cho rằng đề xuất này không thể chấp nhận được. Các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cũng lập luận rằng Tehran yêu cầu Washington nhượng bộ quá nhiều ngay từ đầu.

“Họ muốn đạt được thỏa thuận để mở ngay eo biển Hormuz vì họ đang thua quá nặng”, ông Trump nói với các phóng viên hôm 26/9.

Các quan chức cấp cao Mỹ, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz, cho rằng Washington không thể tin Tehran sẽ tuân thủ một lệnh ngừng bắn, bởi Iran từng tấn công các tàu đi qua eo biển Hormuz ngay cả khi Bản ghi nhớ thỏa thuận (MOU) vẫn còn hiệu lực.

“Phải nói rằng mặc dù chúng tôi nghe Tổng thống Trump nói ông ấy bác bỏ thỏa thuận này, chúng tôi vẫn đang chờ phản hồi chính thức thông qua các bên trung gian”, ông Araghchi nói.

Iran đã thực hiện các bước nhằm tấn công những tàu di chuyển qua một số khu vực của eo biển Hormuz gần bờ biển nước này. Trong khi đó, chính quyền ông Trump cho biết Mỹ vẫn đưa được các tàu qua tuyến đường thủy chiến lược bằng cách sử dụng những tuyến hàng hải gần bờ biển Oman.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz - tuyến đường từng đảm nhận gần 1/5 lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới mỗi năm - hiện gần trở lại mức trước chiến tranh.

Theo ông Wright, giá các sản phẩm dầu mỏ vẫn ở mức cao hiện nay chủ yếu do những vấn đề trong khâu lọc dầu.

Trong tuần diễn ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã gặp các nhà đàm phán Iran trong khoảng 3 giờ. Tuy nhiên, chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy hai bên đạt được tiến triển đáng kể.

Ông Trump từng để ngỏ khả năng tiến tới “hủy diệt” Cộng hòa Hồi giáo Iran trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo Wall Street Journal, ông đang cân nhắc một đợt leo thang quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Cho tới nay, Washington chủ yếu dựa vào sức ép từ lệnh phong tỏa và chiến dịch “Operation Economic Outcast” của Bộ Tài chính Mỹ nhằm gây tổn thất cho Iran.

Tuy nhiên, ông Araghchi cảnh báo Iran sẽ chuẩn bị tốt hơn nhiều nếu Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công.

“Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho điều đó”, Ngoại trưởng Iran nói. “Chúng tôi đã rút ra bài học từ hai cuộc chiến trước, đã điều chỉnh chiến thuật. Chúng tôi đã thay đổi chiến thuật và hoàn toàn sẵn sàng cho điều đó.”

Dù cho rằng Mỹ không đáng tin cậy vì các chiến dịch Operation Midnight Hammer và Epic Fury từng được tiến hành giữa lúc hai bên đang đàm phán, ông Araghchi vẫn khẳng định Tehran chưa đóng cánh cửa ngoại giao.

“Luôn có hy vọng cho ngoại giao”, ông nói. “Nhưng thành thật mà nói, chúng tôi không có lý do để quay trở lại con đường ngoại giao và tiếp tục làm việc với chính quyền này một lần nữa, xét cách họ đã hành xử trong hai năm qua.”

Iran nói lãnh đạo tối cao vẫn điều hành đất nước

Trong cuộc phỏng vấn, ông Araghchi cũng được hỏi về những đồn đoán xung quanh tình trạng hiện tại của Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei, người không xuất hiện công khai kể từ khi một cuộc không kích của Israel khiến cha ông thiệt mạng và ông được cho là bị thương nặng.

“Có những lo ngại về an ninh, và các bạn hiểu rõ điều đó. Các bạn biết rằng Lãnh đạo tối cao của chúng tôi đã bị ám sát bất hợp pháp trong cuộc chiến vừa qua. Và tôi nghĩ việc chúng tôi bảo vệ lãnh đạo của mình bằng mọi cách là hoàn toàn hợp lý”, ông Araghchi nói.

“Chúng tôi đều ở cùng một mặt trận, đối mặt với mọi thách thức do Mỹ đặt ra, dù là các biện pháp trừng phạt hay hoạt động quân sự.”

Ông Araghchi khẳng định ông Khamenei vẫn đang điều hành đất nước, đồng thời cho rằng những lo ngại về an ninh khiến chính quyền Iran thậm chí không thể thực hiện một đoạn video có sự xuất hiện của Lãnh đạo tối cao để chứng minh ông vẫn còn sống.

Theo Ngoại trưởng Iran, việc hạn chế xuất hiện công khai là một phần trong các biện pháp bảo vệ lãnh đạo cấp cao của nước này trong bối cảnh xung đột với Mỹ và Israel tiếp diễn.

Theo NYP