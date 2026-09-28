Giới nhà giàu Trung Quốc tìm “bến đỗ” mới ở châu Âu, Italy nổi lên đầy bất ngờ

Giới nhà giàu Trung Quốc đại lục và Hong Kong ngày càng quan tâm bất động sản Italy, trong bối cảnh chính sách thuế cố định và phong cách sống tại nước này trở thành những yếu tố hút dòng tiền quốc tế.

Italy đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với giới đầu tư bất động sản giàu có nhờ chất lượng sống cao và chính sách thuế cố định. Các đại lý bất động sản cho biết sự quan tâm từ người mua Hong Kong và Trung Quốc đại lục cũng đang tăng lên rõ rệt.

Rome đưa ra chế độ thuế cố định cách đây 9 năm nhằm thu hút những cá nhân có tài sản lớn. Theo quy định mới nhất, người nước ngoài cư trú tại Italy có thể nộp một khoản thuế cố định 300.000 euro (342.000 USD) mỗi năm đối với toàn bộ thu nhập phát sinh ở nước ngoài.

Ưu đãi thuế này đang trở thành một trong những yếu tố thu hút giới nhà giàu. Theo công ty tư vấn bất động sản Knight Frank, số người tham gia chương trình đã tăng từ khoảng 3.000 vào năm 2024 lên khoảng 5.000 người hiện nay.

Knight Frank cũng ghi nhận thị trường bất động sản cao cấp tại Italy tăng tốc mạnh. Số giao dịch nhà ở hạng sang trong 8 tháng đầu năm nay tăng khoảng 140% so với cùng kỳ năm 2025.

Hiện người mua chủ yếu đến từ Anh, Mỹ, Thụy Sĩ, Pháp, Ấn Độ và Hà Lan. Tuy nhiên, Anna Ward, phụ trách nghiên cứu nhà ở quốc tế của Knight Frank, cho biết “mối quan tâm đối với Italy đang tăng lên” cả ở Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

Với người mua từ Hong Kong và Trung Quốc đại lục, chính sách thuế là một yếu tố hấp dẫn đáng kể. Tuy nhiên, theo Ward, “lối sống, đa dạng hóa tài sản và bảo toàn tài sản trong dài hạn thường là những yếu tố được cân nhắc quan trọng hơn”.

Knight Frank cho biết khoảng một phần ba số thương vụ bất động sản tại Italy mà công ty đang xử lý cho mùa thu có liên quan đến việc khách hàng chuyển nơi cư trú vì lý do thuế.

Nhu cầu cũng đến từ những người châu Âu muốn sở hữu ngôi nhà thứ hai, cũng như các chủ sở hữu quốc tế đang tìm cách mở rộng danh mục bất động sản tại Italy sang thêm nhiều địa điểm.

“Chế độ thuế cố định của Italy... tiếp tục thu hút dòng tài sản có tính cơ động cao trên toàn cầu. Hơn 60% số lượt hỏi mua bất động sản cao cấp từ khách hàng quốc tế thông qua Knight Frank hiện chủ yếu xuất phát từ các yếu tố liên quan đến thuế”, Knight Frank cho biết.

Theo công ty này, xu hướng trên phản ánh sự thay đổi rộng hơn trong nhu cầu của giới nhà giàu: từ khi Italy đưa ra chính sách thuế cố định, đến những thay đổi về lối sống sau đại dịch Covid-19, rồi việc một số quốc gia khác, trong đó có Anh, loại bỏ hoặc thu hẹp những chế độ thuế ưu đãi.

Knight Frank cho biết nhiều người không thuộc Liên minh châu Âu (EU) chuyển tới Italy theo chế độ thuế cố định cũng cần xin thị thực. Vì vậy, quá trình chuyển nơi cư trú thường diễn ra song song với việc mua bất động sản và thực hiện các hoạt động đầu tư khác.

“Đối với một số người mua, thị thực nhà đầu tư của Italy đã trở thành lựa chọn bổ sung tự nhiên cho chế độ thuế cố định”, Knight Frank nói.

Thị thực này dành cho công dân ngoài EU đầu tư vào các doanh nghiệp Italy, startup đổi mới sáng tạo, trái phiếu chính phủ hoặc các hoạt động từ thiện. Mức đầu tư tối thiểu bắt đầu từ 250.000 euro.

Người Trung Quốc ngày càng quan tâm bất động sản Italy

Các công ty môi giới bất động sản khác cũng dự báo số người mua đến từ Trung Quốc đại lục, Hong Kong và rộng hơn là khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ tiếp tục tăng.

Theo công ty công nghệ bất động sản Juwai IQI, số lượt hỏi mua bất động sản tại Italy trong quý II năm nay đã tăng hơn gấp ba lần so với quý I. Juwai IQI hiện có khoảng 7 triệu tin đăng bất động sản tại 111 quốc gia.

Trong nửa đầu năm 2026, Italy đứng thứ 14 về số lượt hỏi mua từ khách hàng Trung Quốc, xếp giữa Tây Ban Nha và Việt Nam, theo Kashif Ansari, đồng sáng lập kiêm CEO tập đoàn Juwai IQI.

Ba thị trường đứng đầu lần lượt là Thái Lan, Australia và Anh, ông Ansari cho biết.

“Chúng tôi dự báo số người Trung Quốc sinh sống và mua nhà tại Italy sẽ tăng trong năm 2027”, ông nói. “Ở phân khúc cao cấp, chính sách thuế cố định và các lựa chọn cư trú rất hấp dẫn. Thị trường Italy đang đi lên, trong khi những điểm đến mang phong cách sống xa xỉ của Italy ngày càng thu hút giới nhà giàu châu Á.”

Theo Ansari, người Trung Quốc tìm đến Italy vì nhiều lý do khác nhau.

“Người lao động Trung Quốc tìm thấy cơ hội trong nền kinh tế Italy, trong khi gần một phần ba số giấy phép cư trú mới cấp cho công dân Trung Quốc là để phục vụ mục đích học tập tại Italy”, ông nói. “Người Trung Quốc là nhóm công dân ngoài EU đông nhất tại các trường đại học Italy.”

Ước tính khoảng 290.000 công dân Trung Quốc đang sinh sống tại Italy, đưa cộng đồng này trở thành nhóm cư dân ngoài EU lớn thứ tư tại nước này, Ansari cho biết.

“Số lượng của họ đang tăng rất nhanh, có thể tới 8% mỗi năm”, ông nói.

Đối với Maia Properties, công ty bất động sản có trụ sở tại Lisbon, giới nhà giàu hiện nhìn châu Âu như một thị trường thống nhất và lựa chọn nơi làm căn cứ sinh sống dựa trên sự phù hợp với lối sống cũng như nhu cầu về thuế. Công ty hỗ trợ khách hàng mua nhà tại nhiều điểm đến lớn trên khắp châu Âu.

“Chúng tôi nhận thấy các khách hàng quốc tế giàu có đang cởi mở hơn nhiều với Italy, và tôi cho rằng người mua châu Á, trong đó có người Trung Quốc, sẽ ngày càng hiện diện nhiều hơn”, Luiz Felipe Maia, CEO kiêm nhà sáng lập công ty môi giới bất động sản này, nói.

Theo ông Maia, hành vi của khách hàng cũng đang thay đổi.

“Khách hàng không còn nhất thiết tìm đến chúng tôi và nói rằng ‘tôi muốn Bồ Đào Nha’ hay ‘tôi muốn Italy’ nữa”, ông nói. “Họ đang tìm kiếm nơi phù hợp nhất để làm căn cứ tại châu Âu và so sánh các thị trường dựa trên lối sống, khả năng kết nối, trường học, môi trường thuế và giá trị trong dài hạn.”

Dù nhu cầu từ người Trung Quốc đối với bất động sản Italy vẫn mới chỉ là một “xu hướng đang hình thành”, ông Maia cho rằng thị trường này “còn rất nhiều dư địa để tăng trưởng”.

Theo SCMP