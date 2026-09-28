Nga tiếp tục nâng cấp Su-57, tích hợp kinh nghiệm tác chiến từ chiến trường Ukraine

Nga vừa bàn giao thêm các chiến đấu cơ Su-57 với “cấu hình kỹ thuật mới”, được giới chức nước này cho biết đã tính đến kinh nghiệm tác chiến. Tuy nhiên, Moscow chưa công bố cụ thể những thay đổi trên máy bay hay loại vũ khí mới được tích hợp.

Nga tiếp tục thực hiện các đợt nâng cấp từng bước đối với tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57. Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, Tập đoàn máy bay thống nhất Nga (UAC), thuộc Rostec, ngày 24/9/2026 thông báo đã bàn giao một lô Su-57 mới cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS).

UAC nói các máy bay Su-57 mới có “cấu hình kỹ thuật mới” và đã trải qua quá trình phát triển, hiện đại hóa, “có tính đến kinh nghiệm phong phú từ việc sử dụng trong chiến đấu” thực tế với Ukraine. Một phi công Su-57 được UAC dẫn lời nói cấu hình mới sẽ mở rộng phạm vi nhiệm vụ và hệ thống vũ khí, cho phép máy bay sử dụng thêm nhiều loại vũ khí phóng từ trên không.

Su-57 mới khác biệt đáng kể so với trước đây

Theo bài báo, trước khi bàn giao, các máy bay này đã hoàn tất đầy đủ quá trình thử nghiệm tại nhà máy. Các phi công thuộc Bộ Quốc phòng Nga cũng tiến hành kiểm tra máy bay trong nhiều chế độ vận hành khác nhau.

Tuy nhiên, phía Nga không công bố số lượng máy bay đã cải tiến được bàn giao, cũng không tiết lộ cụ thể những thay đổi nằm ở cảm biến, hệ thống điện tử hàng không, tác chiến điện tử, thông tin liên lạc hay kết cấu thân máy bay.

UAC chỉ nhấn mạnh rằng những chiếc Su-57 được sản xuất hiện nay đã có nhiều điểm khác so với các máy bay được chế tạo trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, với quá trình phát triển trải qua những “thay đổi đáng kể”.

Nói cách khác, đây không phải một phiên bản Su-57 hoàn toàn mới, mà là quá trình cải tiến nâng cấp liên tục trên dây chuyền sản xuất, trong đó các kinh nghiệm thu được từ hoạt động tác chiến thực tế được đưa trở lại để điều chỉnh máy bay.

Su-57, tiêm kích đa năng tiên tiến nhất của không quân Nga. Ảnh: Getty.

Không chỉ tàng hình, Su-57 được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ

Su-57 hiện là một trong những tiêm kích tiên tiến nhất của Nga. Theo thông tin do UAC công bố, máy bay kết hợp thiết kế giảm khả năng bị phát hiện với khả năng bay hành trình siêu âm và tính cơ động cao, đồng thời được trang bị hệ thống điện tử hàng không tích hợp cao.

Su-57 được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ không đối không, không đối đất và không đối hải, kể cả trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp. Máy bay cũng có khả năng trao đổi dữ liệu theo thời gian thực và tích hợp nhiều loại vũ khí phóng từ trên không.

Nga tuyên bố thiết kế của Su-57 giúp giảm đặc tính bộc lộ trước các hệ thống phát hiện hoạt động ở nhiều dải, bao gồm radar, hồng ngoại và quang học. Chính khả năng tích hợp nhiều loại cảm biến, hệ thống điện tử và vũ khí khiến việc nâng cấp phần mềm, điện tử hàng không và kho vũ khí trở thành một trong những hướng phát triển quan trọng của Su-57.

Su-57 đã thực chiến ở Ukraine đến đâu?

Mức độ Su-57 thực sự tham gia chiến đấu tại Ukraine vẫn còn khó xác định đầy đủ từ các bằng chứng công khai. Ngày 9/1/2023, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá rằng Nga “almost certainly” (gần như chắc chắn) đã sử dụng Su-57 thực hiện các nhiệm vụ chống Ukraine từ ít nhất tháng 6/2022.

Tuy nhiên, những máy bay này phần lớn được cho là hoạt động từ không phận Nga, sử dụng tên lửa không đối đất hoặc không đối không tầm xa để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lớn, thay vì thường xuyên tiến sâu vào không phận Ukraine.

Tháng 6/2024, phát ngôn viên Không quân Ukraine Illia Yevlash cho biết Nga đã nhiều lần sử dụng Su-57 để phóng vũ khí dẫn đường. Tuy nhiên, các máy bay chủ yếu hoạt động ở khoảng cách khá xa tiền tuyến và khi đó chưa ghi nhận việc Nga sử dụng Su-57 với quy mô lớn hoặc thường xuyên.

Trong bối cảnh đó, ý nghĩa đáng chú ý của đợt nâng cấp lần này không nằm ở việc Nga thay đổi toàn diện Su-57. Điểm quan trọng hơn là Nga đang cố gắng đưa những phản hồi thu được từ chiến trường Ukraine trở lại dây chuyền sản xuất, từ đó tiếp tục điều chỉnh hệ thống vũ khí, điện tử hàng không và năng lực thực hiện nhiệm vụ ngay trên các máy bay mới.

Đây cũng là cách tiếp cận cho phép Su-57 được cải tiến theo từng lô sản xuất, thay vì phải chờ một chương trình nâng cấp toàn diện mới đưa công nghệ và kinh nghiệm tác chiến mới vào máy bay.

Theo LTN