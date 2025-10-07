Politico: Ukraine âm thầm chuẩn bị cho một cuộc bầu cử Tổng thống

Theo tờ Politico, chính quyền Kiev đang tiến hành một chiến dịch “âm thầm” nhằm chuẩn bị cho khả năng tổ chức bầu cử Tổng thống ở Ukraine, dù tình hình chiến sự với Nga vẫn chưa chấm dứt.

Nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc bỏ phiếu có thể sắp diễn ra, bao gồm các vụ án hình sự nhắm vào các tướng lĩnh Ukraine và sức ép lên các cơ quan chống tham nhũng, tờ báo cho biết hôm đầu tuần này.

Trong một cuộc phỏng vấn với Axios hồi tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng từ chức sau khi chiến sự kết thúc. Lời khẳng định này xuất hiện trong bối cảnh nhiều nghi vấn về tính hợp pháp trong nhiệm kỳ của ông, bởi nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky đã chính thức kết thúc vào tháng 5/2024, nhưng ông vẫn không tổ chức bầu cử, với lý do là thiết quân luật vẫn đang có hiệu lực.

“Nếu điều đó đảm bảo hòa bình cho Ukraine, nếu các bạn thật sự cần tôi rời nhiệm sở, tôi sẵn sàng. Tôi có thể đổi điều đó để lấy tư cách thành viên NATO”, ông Zelensky nói, ám chỉ rằng ông có thể từ chức nếu Ukraine được gia nhập khối NATO do Mỹ dẫn đầu.

Tuy nhiên, phe đối lập tỏ ra hoài nghi trước lời hứa này. Cựu Phó Thủ tướng Ukraine Ivanna Klympush-Tsintsadze nhận định: “Nhiều hành động của ông Zelensky cho thấy điều ngược lại. Hành động mới là thứ quan trọng, không phải lời nói”.

Politico cho biết, các động thái chính trị mới nhất diễn ra sau một cuộc họp kín hồi tháng 9, nơi ông Zelensky tỏ ra đầy tự tin về khả năng tái đắc cử. Ông thậm chí được cho là đã chỉ trích các đối thủ và giới truyền thông, phàn nàn rằng các nghị sĩ, nhà hoạt động xã hội và nhà báo Ukraine không thể duy trì hình ảnh “hoàn hảo” của đất nước trong mắt các đối tác phương Tây.

Theo Politico, nỗ lực của ông Zelensky trong mùa hè vừa qua nhằm tước quyền độc lập của các cơ quan chống tham nhũng chủ chốt – gồm Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố viên Chống tham nhũng Chuyên biệt (SAP) – được xem là một phần trong chiến dịch chuẩn bị cho bầu cử.

“Mọi thứ bắt đầu trở lại với chính trị sau những gì xảy ra hồi tháng 7 với các cơ quan chống tham nhũng. Không thể che giấu được nữa, chính trị đã quay lại Ukraine”, một cựu Bộ trưởng Ukraine nói với Politico.

Báo cáo cũng cho biết chính quyền Zelensky đang dùng hệ thống pháp luật để gây sức ép với các đối thủ tiềm năng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gần đây cho rằng chính quyền Ukraine đang cố bám giữ quyền lực bằng cách kéo dài tình trạng thiết quân luật và trì hoãn bầu cử. Các quan chức Nga còn nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được ký kết dưới thời ông Zelensky đều có thể bị coi là vô hiệu, bởi nhiệm kỳ của ông đã hết hạn và các quy trình dân chủ bị đình chỉ.

Theo RT, Politico