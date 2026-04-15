Ông Zelensky: Ukraine đối mặt khủng hoảng Patriot khi Mỹ tập trung vào Iran

Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa Patriot, đồng thời cho rằng việc Mỹ dồn sự chú ý vào Iran có thể làm chậm tốc độ viện trợ cho Kiev trong bối cảnh các lỗ hổng phòng không ngày càng lớn.

Ukraine đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không Patriot, ông Zelensky cảnh báo, nhấn mạnh rằng tình hình “không thể tồi tệ hơn”.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Đức ZDF, ông cho biết các cuộc khủng hoảng toàn cầu, trong đó có xung đột leo thang với Iran, đang khiến Mỹ phân tán sự chú ý và có nguy cơ ảnh hưởng đến nhịp độ hỗ trợ quân sự dành cho Ukraine.

Nhắc tới các nhà đàm phán Mỹ là Jared Kushner và Steve Witkoff, ông nói họ “liên tục liên lạc với Iran và không còn thời gian cho Ukraine”, bày tỏ lo ngại rằng sự thay đổi ưu tiên này có thể làm suy yếu sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev.

“Nếu cuộc chiến kéo dài, Ukraine sẽ nhận được ít vũ khí hơn”, ông Zelensky nói, đồng thời cho biết tình trạng thiếu hụt các hệ thống Patriot hiện đặc biệt nghiêm trọng.

“Chúng tôi đang thiếu hụt ở mức chưa từng có”, ông nói với ZDF.

Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine sẵn sàng tham gia các nỗ lực đảm bảo an ninh khu vực rộng lớn hơn, bao gồm tại eo biển Hormuz, ám chỉ Kiev có thể tận dụng kinh nghiệm từ các chiến dịch ở Biển Đen.

“Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa đề nghị chúng tôi tham gia”, ông nói.

Khi được hỏi về cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với cuộc chiến của Nga tại Ukraine, ông Zelensky nhận định Washington dường như đang duy trì “ngoại giao mang tính xây dựng” với Moscow nhiều hơn so với với các đồng minh châu Âu.

Ông cũng cho biết các quốc gia châu Âu đang gặp khó khăn trong việc giành vai trò trong các cuộc thảo luận ba bên giữa Mỹ và Nga.

Dù vậy, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Mỹ tiếp tục gây sức ép lên Moscow, cho rằng nếu thiếu điều này, Nga sẽ không e ngại hậu quả.

Chuyển sang châu Âu, ông Zelensky ca ngợi Đức là “đối tác chiến lược lớn nhất của Ukraine tại châu Âu”, đồng thời cho biết Berlin hiện đang hỗ trợ nhiều hơn cả Mỹ.

Phát biểu này được đưa ra sau các cuộc hội đàm tại Berlin với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, nơi hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng không, máy bay không người lái và công nghiệp quốc phòng, cùng với việc thiết lập một quan hệ đối tác chiến lược mới giữa hai nước.

Ukraine và Đức đã thống nhất gói hỗ trợ quốc phòng trị giá 4 tỷ euro (khoảng 4,7 tỷ USD), bao gồm tên lửa Patriot, sản xuất máy bay không người lái và phát triển vũ khí tầm xa, Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết hôm thứ Ba sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.

Đức sẽ tài trợ việc chuyển giao vài trăm tên lửa Patriot nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, cùng với 36 bệ phóng IRIS-T để mở rộng hệ thống phòng thủ nhiều lớp.

Ông Fedorov không nêu rõ thời gian bàn giao, trong bối cảnh nguồn cung Patriot toàn cầu đang chịu áp lực do nhu cầu cao.

Trong khi hệ thống Patriot thường được dùng để đánh chặn các tên lửa Nga có tốc độ cao và giá trị lớn, thì các bệ phóng IRIS-T cung cấp khả năng phòng thủ tầm trung trước các mối đe dọa trên không ở độ cao thấp và trung bình, đóng vai trò trong mạng lưới phòng không nhiều tầng.

Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre hôm thứ Ba, ông Zelensky cũng cảnh báo về khả năng chậm trễ trong việc chuyển giao tên lửa Patriot. Theo ông, nguồn cung tên lửa PAC-3 có thể bị chậm lại do tình hình tại Trung Đông.

Ông cho biết Ukraine đang làm việc với các đối tác, bao gồm các quốc gia Trung Đông và châu Âu, để tìm kiếm nguồn cung thay thế và tăng cường bảo vệ không phận.

Rạng sáng thứ Tư, ngày 15/4, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Ukraine, gây thiệt hại trên diện rộng tại nhiều khu vực.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 324 máy bay không người lái (UAV) trong đêm. Lực lượng phòng không đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 309 UAV, tuy nhiên các vụ tấn công và mảnh vỡ vẫn gây thiệt hại tại nhiều địa điểm trên toàn quốc.

Đáng chú ý, việc chuyển giao tên lửa Patriot từ các đối tác châu Âu vẫn rất hạn chế.

Theo tờ El País ngày 30/3, Tây Ban Nha dự kiến chuyển giao 5 tên lửa Patriot cho Ukraine nhằm tăng cường năng lực phòng không.

Các tên lửa này, thuộc phiên bản đánh chặn PAC-2, hiện đang được biên chế trong lực lượng phòng không của Tây Ban Nha và có giá trị khoảng 3–4 triệu USD mỗi quả.

Dù kho dự trữ hạn chế và chương trình hiện đại hóa trong nước còn chậm, chính phủ Tây Ban Nha vẫn phê duyệt việc chuyển giao.

Theo Kyiv Post