Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng Trung tâm Fintech hàng đầu Đông Nam Á

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa ký quyết định phê duyệt Đề án “Hình thành và phát triển Trung tâm Fintech tại TP Đà Nẵng”.

Theo đó, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm Fintech thuộc nhóm đầu khu vực Đông Nam Á và là điểm đến hấp dẫn về thử nghiệm các giải pháp tài chính mới và tài sản số.

Trung tâm Fintech sẽ đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy kinh tế số, đóng góp tỷ trọng lớn vào GRDP thành phố và là bước đệm vững chắc để Đà Nẵng chính thức trở thành Trung tâm tài chính quốc tế.

Cấu trúc mô hình trung tâm Fintech tại thành phố Đà Nẵng gồm các chủ thể: Chính quyền, doanh nghiệp và trường học. Trong đó, Chính quyền đóng vai trò kiến tạo; ban hành khung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; cung cấp hạ tầng và chính sách ưu đãi; đóng vai trò "Khách hàng đầu tiên" (sử dụng dịch vụ Fintech cho dịch vụ công để tạo cầu).

Doanh nghiệp đóng vai trò động lực, rót vốn mạo hiểm và vận hành kinh doanh; thương mại hóa các sản phẩm từ Sandbox; đảm bảo tốc độ ra mắt sản phẩm.

Trường học đóng vai trò nền tảng, cung cấp nhân lực chất lượng cao (AI, Blockchain); đánh giá độc lập về rủi ro của các mô hình trong Sandbox để tham mưu cho Nhà nước.