Sở KH&CN TP Đà Nẵng ký hợp tác chuyển giao công nghệ với Đại học Đông Á

Đà Nẵng và Đại học Đông Á thống nhất hợp tác toàn diện về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026–2030, tạo nền tảng cho phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái sáng tạo của thành phố.

Ngày 16/1, Sở KH&CN TP Đà Nẵng và Đại học Đông Á ký kết hợp tác giai đoạn 2026–2030 trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hợp tác được xác định là sự kết nối giữa “hai nhà”: cơ quan quản lý khoa học – công nghệ và cơ sở giáo dục đại học, nhằm định hướng các đề tài nghiên cứu theo nhu cầu thực tiễn của thành phố và phát huy thế mạnh của mỗi bên.

Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng cho biết thỏa thuận này góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, hướng tới mục tiêu đưa Đà Nẵng nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về nghiên cứu – phát triển, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đông Á Lương Minh Sâm nhấn mạnh thỏa thuận hướng tới việc thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo xuất phát từ môi trường đại học và hướng đến thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Hợp tác còn đặt mục tiêu dài hạn trong việc nuôi dưỡng và phát triển thế hệ nghiên cứu trẻ, tạo điều kiện để sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, qua đó hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao, công nghệ chiến lược; phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo & Khởi nghiệp Đông Á: hỗ trợ thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, hình thành phòng thí nghiệm dùng chung; và triển khai khởi nghiệp sáng tạo, đào tạo, huấn luyện giảng viên, cố vấn dự án sinh viên, các cuộc thi khởi nghiệp.