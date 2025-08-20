Nga tuyên bố sẵn sàng nâng cấp đàm phán trực tiếp với Ukraine

Ngoại trưởng Sergey Lavrov khẳng định Moscow sẵn sàng nâng tầm đàm phán hòa bình với Ukraine, bao gồm cả khía cạnh chính trị, quân sự và nhân đạo. Tuyên bố này được đưa ra chỉ ít ngày sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Alaska.

Phát biểu với báo giới hôm 20/8, ông Lavrov cho biết ý tưởng này được Tổng thống Putin đưa ra sau cuộc điện đàm với ông Trump hôm đầu tuần. Cuộc gọi diễn ra đúng thời điểm Tổng thống Mỹ đang có các cuộc thảo luận tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu chủ chốt.

Chưa rõ liệu phát biểu của ông Lavrov về việc “nâng cấp cấp độ phái đoàn” có hàm ý hướng tới khả năng một cuộc gặp trực tiếp Putin – Zelensky trong tương lai hay không.

Theo Ngoại trưởng Nga, việc thay đổi cấp độ phái đoàn đồng nghĩa với việc bổ sung “một khối nội dung riêng để giải quyết các khía cạnh chính trị của tiến trình hòa giải, bên cạnh vấn đề quân sự và nhân đạo”. Ông cho biết Moscow đã đề xuất thành lập ba nhóm công tác để bàn về chương trình nghị sự này trong vòng đàm phán gần nhất với Kiev, nhưng đến nay Ukraine “vẫn chưa có phản hồi”.

Trong năm nay, Nga và Ukraine đã tiến hành ba vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul, do cố vấn Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky, dẫn đầu. Các cuộc thương lượng chưa mang lại đột phá trong việc giải quyết xung đột, song đã dẫn tới một số thỏa thuận trao đổi tù nhân.

Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra sau thượng đỉnh Putin – Trump tại Alaska, mà cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá là “mang tính xây dựng”, dù không đạt được thỏa thuận nào liên quan đến Ukraine.

Vài ngày sau, cuộc gặp giữa ông Trump với ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu kết thúc với tuyên bố gây chú ý: Tổng thống Mỹ khẳng định khả năng Ukraine gia nhập NATO “không được đặt ra”, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky.

Về phía Nga, Tổng thống Putin không loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, song nhấn mạnh cuộc gặp chỉ có ý nghĩa nếu trước đó đạt được tiến triển thực chất trong đàm phán. Moscow cũng bày tỏ quan ngại về “tính hợp pháp” của việc ông Zelensky ký kết bất kỳ văn kiện ràng buộc nào, khi nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc từ năm ngoái.