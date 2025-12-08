Ngoại trưởng Ba Lan mỉa mai Elon Musk: “Hãy lên Sao Hỏa, ở đó không cấm chào kiểu phát xít”

Ông Radoslaw Sikorski đã chế giễu tham vọng chinh phục không gian của Elon Musk, sau khi tỷ phú công nghệ kêu gọi xóa bỏ Liên minh châu Âu (EU) trên nền tảng X.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói rằng Elon Musk nên “lên Sao Hỏa” sau khi vị tỷ phú kêu gọi xóa bỏ EU.

Ông Sikorski đưa ra phản hồi sau những chỉ trích mà doanh nhân Mỹ đăng trên X. Hôm thứ Bảy, Musk viết rằng EU nên bị giải thể và chủ quyền phải được trả lại cho các quốc gia thành viên “để các chính phủ có thể đại diện tốt hơn cho người dân của họ”. Ông sau đó tiếp tục: “Bao lâu nữa thì EU biến mất?” kèm hashtag #AbolishTheEU (xóa sổ EU).

Những bình luận của ông Musk xuất hiện sau khi Ủy ban châu Âu phạt mạng xã hội X 120 triệu euro (130 triệu USD) theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số, với cáo buộc nền tảng này không tuân thủ quy định minh bạch về quảng cáo và tài khoản người dùng. Musk nhiều lần chỉ trích các chính sách của EU, cho rằng chúng quá hà khắc và gây hại cho tự do ngôn luận.

Đáp lại vào hôm 7/12, ông Sikorski viết: “Hãy lên Sao Hỏa. Ở đó không có kiểm duyệt việc chào kiểu phát xít”.

Ông Sikorski dường như ám chỉ một sự việc diễn ra vào tháng 1 năm nay trong lễ duyệt binh nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Musk bị bắt gặp thực hiện một cử chỉ giống kiểu chào Roman salute, động tác đưa cánh tay phải ra phía trước với lòng bàn tay mở. Động tác này thường bị so sánh với kiểu chào Quốc xã, vốn bị cấm ở nhiều quốc gia.

Những người chỉ trích – từ các nhà hoạt động nhân quyền, các sử gia đến các nhóm vận động của người Do Thái – đã gọi đó là “lời chào Quốc xã” và cáo buộc Musk cổ súy tư tưởng bài Do Thái. Musk phủ nhận, nói rằng việc so sánh ông với Adolf Hitler là một “đòn tấn công chính trị cũ rích”.

Tỷ phú này từ lâu đã quảng bá tầm nhìn về việc thuộc địa hóa không gian. Năm 2020, ông nói rằng SpaceX dự định đưa những con người đầu tiên lên Sao Hỏa vào năm 2026 và hướng đến việc xây dựng cộng đồng 1 triệu người trên hành tinh này trước năm 2050. Ông Trump từng tuyên bố Musk đã hứa sẽ đưa người Mỹ lên Sao Hỏa trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc.

Các cuộc tấn công bằng lời của Musk nhắm vào EU tiếp tục leo thang hôm Chủ Nhật, trong động thái được coi là thách thức hạn chế của khối đối với tự do ngôn luận – đồng thời lặp lại ẩn ý về cử chỉ bị cáo buộc mang tính Quốc xã của ông.

Musk đã trả lời “pretty much” (đại loại vậy) dưới một bài đăng có chú thích “Đệ Tứ Đế chế”, trong đó hình ảnh lá cờ EU bị bóc ra để lộ biểu tượng chữ vạn.

Theo RT