Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng trấn an các đồng minh NATO

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ khẳng định rằng Washington sẽ luôn hoạt động tích cực trong khối liên minh quân sự trong một động thái trấn an.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio đã trấn an các quốc gia thành viên NATO rằng Washington vẫn cam kết với khối liên minh quân sự, tuy nhiên vẫn nhấn mạnh rằng các thành viên phải tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.

Ông Rubio đã đưa ra những phát biểu tại cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao NATO tại Brussels trong hôm 3/4.

Tổng thống Donald Trump trước đó đã đe dọa sẽ rút Mỹ khỏi NATO nếu các quốc gia thành viên không tăng chi tiêu quân sự. Ông đã thúc đẩy các nước tăng chi tiêu quốc phòng từ 2% hiện tại lên 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

"Mỹ đang ở trong NATO...Mỹ vẫn tích cực trong NATO như trước đây", ông Rubio nói với các phóng viên, thêm rằng những nghi ngờ về cam kết của Mỹ là "cuồng loạn".

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ tiếp tục nhấn mạnh rằng ông Trump "không chống lại NATO" mà là chống lại một khối "không có đủ năng lực cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ" theo hiệp ước thành lập của mình.

Dữ liệu của NATO cho thấy năm ngoái, 23 trong số 32 quốc gia thành viên đã đạt hoặc vượt mức chuẩn chi tiêu quốc phòng là 2%.

Ông Rubio nhấn mạnh rằng "mỗi thành viên" NATO phải nhất trí về "con đường thực tế" để cuối cùng cam kết dành 5% GDP cho quốc phòng. Ông thừa nhận rằng việc đạt được mục tiêu này sẽ mất nhiều năm, nhưng nhấn mạnh rằng cam kết đó cần phải được thực hiện một cách thực tế.

Các thành viên Đông Âu như Estonia và Ba Lan đã ủng hộ động thái của Washington – trong đó Estonia đã cam kết 3,7% GDP và Ba Lan đặt mục tiêu 4,7%. Tuy nhiên, các nền kinh tế hàng đầu của khối này, chẳng hạn như Italy và Đức, đã chỉ trích mục tiêu 5% là không thực tế, với lý do là áp lực tài chính.

Lời lẽ của ông Trump về NATO đã thúc đẩy Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất một kế hoạch "tái vũ trang" để tăng chi tiêu quân sự thông qua các khoản vay. Tuy nhiên, các quốc gia Nam Âu được cho là đã phản đối sáng kiến ​​này, đồng thời bày tỏ nghi ngờ về khả năng sẽ gánh thêm khoản nợ lớn.

Theo RT