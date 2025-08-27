Nga tung 95 UAV tấn công, đánh trúng hạ tầng năng lượng Ukraine: Sumy mất điện diện rộng

Nga phóng 95 UAV Shahed tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng ở Poltava và Sumy, khiến nhiều khu vực Ukraine rơi vào cảnh mất điện.

Nga đã tấn công một cơ sở năng lượng ở vùng Poltava và hạ tầng điện tại Sumy, khiến một phần thành phố này rơi vào tình trạng mất điện.

Trong đêm 26, sáng 27/8, “kẻ thù đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn khác bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine”, theo Bộ Năng lượng Ukraine. Các cơ sở năng lượng và hệ thống vận chuyển khí đốt tại 6 khu vực của Ukraine – Sumy, Poltava, Donetsk, Chernihiv, Kharkiv và Zaporizhia – đều bị nhắm mục tiêu.

Cũng trong đêm đó, vùng Poltava hứng chịu một cuộc tấn công vào nhà máy năng lượng, nhưng điện đã nhanh chóng được khôi phục.

Theo báo cáo của Không quân Ukraine trên Facebook, Nga đã phóng 95 UAV Shahed và UAV nghi binh trong đêm, trong đó 74 chiếc đã bị tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa bởi lực lượng phòng không, hàng không, đơn vị tác chiến điện tử, hệ thống UAV hoặc các nhóm hỏa lực cơ động.

Tại ngoại ô Sumy, một đòn tấn công bằng UAV đã được ghi nhận nhưng không gây thương vong, theo thông tin từ ông Oleh Hryhorov, người đứng đầu Cơ quan Quân sự vùng Sumy, đăng trên Telegram.

Tuy nhiên, đến sáng, nguồn cung điện của thành phố bị ảnh hưởng nặng nề. Lúc 700h sáng giờ Kiev, ông Serhii Kryvosheyenko, đứng đầu Cơ quan Quân sự thành phố Sumy, cho biết trên Telegram rằng một số khu vực của thành phố vẫn chưa có điện.

Ông cho biết toàn bộ cơ sở cấp nước đều mất điện nhưng đã được chuyển sang hệ thống dự phòng khẩn cấp. Các cơ sở y tế cũng đã được nối với nguồn điện dự phòng.

Mạng lưới giao thông công cộng của Sumy, vốn vận hành một phần bằng điện, cũng bị tê liệt. Kryvosheyenko cho hay: “Hiện có 18 xe buýt và 7 xe điện bánh lốp (trolleybus) chạy bằng pin đang hoạt động. Lịch trình đang được cập nhật và sẽ có thêm xe buýt được điều động trong thời gian tới”.

“Các lực lượng chức năng đang làm việc để khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu nhanh nhất có thể”, ông nhấn mạnh.

Vùng Poltava cũng chịu thiệt hại từ đợt tấn công bằng UAV của Nga. Theo ông Volodymyr Kohut, quyền lãnh đạo Cơ quan Quân sự vùng Poltava, một cơ sở thuộc ngành năng lượng đã bị phá hủy.

“Đêm qua, kẻ thù đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào vùng Poltava. Các mảnh vỡ và cú đánh trực tiếp được ghi nhận tại quận Poltava. Một cơ sở thuộc ngành năng lượng bị ảnh hưởng. Một tòa nhà hành chính, các phương tiện và thiết bị cũng bị hư hại”, ông viết.

Ông cho biết sự cố mất điện xảy ra đối với cả người dân và các cơ sở thương mại, nhưng đám cháy đã được dập tắt và điện đã được khôi phục tính đến 8h sáng giờ Kiev.

Tập đoàn năng lượng quốc doanh Naftogaz của Ukraine từ chối bình luận về việc liệu cơ sở của họ ở Poltava có bị trúng đòn hay không.