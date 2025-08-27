Ông Zelensky liệt kê 3 nước EU đầu tiên được lên kế hoạch áp dụng Luật quốc tịch kép

Tổng thống Zelensky công bố Đức, Ba Lan và Séc là những nước đầu tiên được hưởng luật đa quốc tịch mới của Ukraine, sau đó mở rộng sang Mỹ và Canada.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Đức, Ba Lan và Cộng hòa Séc sẽ là ba quốc gia đầu tiên được hưởng quy chế trong luật đa quốc tịch mới của Ukraine.

Ông Zelensky công bố cải cách này hồi tháng 7, chính thức chấm dứt quy định kéo dài hàng thập kỷ buộc người Ukraine và người nước ngoài phải từ bỏ quốc tịch gốc nếu muốn nhập quốc tịch khác. Khi đó, chính phủ cho biết một danh sách chọn lọc các quốc gia sẽ được ưu tiên áp dụng trước, do lo ngại về an ninh quốc gia.

Phát biểu tại cuộc gặp với Đại hội Thế giới Người Ukraine hôm thứ Ba, Zelensky cho hay Đức, Ba Lan và Cộng hòa Séc sẽ là ba nước đầu tiên được áp dụng, sau đó quy chế này sẽ mở rộng sang Mỹ và Canada.

“Các đại diện của Đại hội Thế giới Người Ukraine bày tỏ sự biết ơn vì việc thông qua luật mới và nhấn mạnh tầm quan trọng của nó”, Văn phòng Tổng thống Ukraine ra thông cáo.

Ông Zelensky ca ngợi quyết định này là “một bước tiến tới sự đoàn kết lớn hơn nữa của người Ukraine trên toàn thế giới” trong phát biểu đăng trên X sau cuộc họp.

Theo luật mới, công dân đến từ các quốc gia bị coi là “không thân thiện” với Ukraine vẫn buộc phải từ bỏ quốc tịch gốc trong vòng 2 năm, ngoại trừ các trường hợp như người tị nạn, người xin tị nạn, binh sĩ nước ngoài và gia đình của họ, những cá nhân được vinh danh bởi nhà nước, những người có cống hiến đặc biệt cho Ukraine, các nạn nhân bị đàn áp vì hoạt động ủng hộ Ukraine, và thân nhân của những người đã ngã xuống khi bảo vệ đất nước.

Ukraine công nhận hợp pháp đa quốc tịch trong 6 trường hợp chính:

- Trẻ em sinh ra với cha hoặc mẹ là người Ukraine và người kia là công dân nước ngoài, được hưởng cả hai quốc tịch ngay từ khi chào đời.

- Trẻ em Ukraine được người nước ngoài nhận nuôi, từ đó có quốc tịch của cha/mẹ nuôi.

- Người Ukraine kết hôn với công dân nước ngoài và tự động được quốc tịch khác qua hôn nhân.

- Người Ukraine nhận thêm quốc tịch khác một cách tự động theo luật, mà không cần nộp đơn hay ký giấy tờ.

- Công dân các quốc gia “thân thiện” được chấp thuận, có thể nhập quốc tịch Ukraine qua thủ tục đơn giản.

- Người Ukraine nhập quốc tịch của các quốc gia “thân thiện” – nơi công dân của họ cũng được hưởng thủ tục đơn giản để trở thành công dân Ukraine.

Tuy nhiên, bất kỳ ai có nhiều hộ chiếu vẫn sẽ được xem chỉ là công dân Ukraine khi ở trong lãnh thổ nước này. Các quan chức nhà nước và thẩm phán vẫn bị cấm mang song tịch, trong khi ứng viên từ các quốc gia được chấp thuận vẫn phải vượt qua các bài kiểm tra về ngôn ngữ, lịch sử và Hiến pháp.

Hiện nay, đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ không được phép xuất cảnh nếu không có giấy phép đặc biệt, dù chính phủ có kế hoạch nới lỏng quy định này đối với nhóm tuổi từ 18 đến 22.