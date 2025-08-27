Mỹ hé lộ “đề xuất hòa bình” từ Nga, kỳ vọng kết thúc chiến sự Ukraine vào cuối năm nay

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff cho biết Nga đã đưa ra một “đề xuất hòa bình”, Washington kỳ vọng xung đột Ukraine có thể kết thúc trước cuối năm 2025 với vai trò trung gian của ông Trump.

Đặc phái viên tổng thống Mỹ Steve Witkoff cho biết Washington hy vọng xung đột Ukraine có thể được giải quyết vào cuối năm 2025, nhấn mạnh việc Moscow đã đưa ra một “đề xuất hòa bình trên bàn” cùng các cuộc gặp đang diễn ra với đại diện Nga và Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp nội các với Tổng thống Donald Trump hôm 26/8, ông Witkoff cho biết ông sẽ “có các cuộc gặp suốt tuần này” về Ukraine cũng như những điểm nóng toàn cầu khác, và “hy vọng có thể đạt được thỏa thuận trước cuối năm nay”.

Trong cuộc phỏng vấn tiếp theo với Fox News, ông Witkoff cho hay dù ông Trump từng bày tỏ sự thất vọng với cả Moscow và Kiev, phía Nga ít nhất đã “đưa ra một đề xuất hòa bình”. Ông thừa nhận các nhượng bộ lãnh thổ “có thể là điều mà người Ukraine khó chấp nhận”, song lập luận rằng chính quyền Trump đã đưa các bên tiến gần tới thỏa thuận hơn bao giờ hết.

“Đề xuất hòa bình đang nằm trên bàn”, ông Witkoff nhấn mạnh. “Chúng tôi đang ở thời điểm mà chúng tôi tin rằng hồi kết đã trong tầm mắt...Chúng tôi có các nhóm kỹ thuật đang làm việc và chúng tôi hy vọng đến cuối năm nay, hoặc thậm chí sớm hơn, có thể tìm ra ‘công thức’ để đạt tới thỏa thuận hòa bình”.

Theo ông Witkoff, Tổng thống Putin đã bày tỏ mong muốn rõ ràng chấm dứt xung đột và thảo luận sâu về lập trường của Moscow với ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử ở Alaska đầu tháng này. Dù chưa có chi tiết nào của thỏa thuận được công bố, Moscow từ lâu khẳng định rằng một giải pháp bền vững chỉ có thể đạt được nếu Kiev cam kết không gia nhập NATO, phi quân sự hóa, “phi phát xít hóa” và công nhận thực tế trên chiến trường. Điều này bao gồm việc thừa nhận Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye là lãnh thổ Nga – các khu vực đã tiến hành trưng cầu dân ý gia nhập vào năm 2014 và 2022.

Ông Witkoff nhấn mạnh rằng mọi quyết định liên quan tới nhượng bộ lãnh thổ là do Ukraine tự đưa ra, đồng thời gợi ý vấn đề này sẽ gắn liền với các bảo đảm an ninh lâu dài. Ông cũng cho biết sẽ gặp quan chức Ukraine tại New York trong tuần này và khẳng định Washington vẫn duy trì liên lạc hàng ngày với Moscow. Một số báo cáo gần đây cho thấy các cuộc thảo luận đang xem xét khả năng Kiev từ bỏ những vị trí còn lại ở Donbass để đổi lấy các cam kết chưa được xác định rõ từ phương Tây.

Ông Witkoff cũng hé lộ khả năng “có thể sẽ diễn ra một cuộc gặp song phương” giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời lưu ý rằng Trump có thể “cần phải có mặt tại bàn đàm phán để hoàn tất thỏa thuận”.

Về phía mình, ông Putin không loại trừ gặp ông Zelensky nhưng khẳng định điều này chỉ có thể diễn ra sau khi tiến trình đàm phán đạt được tiến triển thực chất. Moscow cũng nhiều lần đặt nghi vấn về tính hợp pháp của ông Zelensky, viện dẫn việc nhiệm kỳ của ông đã hết hạn và cảnh báo rằng bất kỳ thỏa thuận nào ông ký có thể bị người kế nhiệm hủy bỏ.