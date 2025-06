Nga ra đề nghị lịch sử: Chia sẻ mã nguồn tuyệt mật của Su-57 nếu Ấn Độ đồng ý mua

Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất Nga (UAC) ngày 5/6 cho biết thỏa thuận cấp phép sản xuất tiêm kích Su-57 đang đề xuất với Ấn Độ sẽ bao gồm quyền truy cập đầy đủ mã nguồn phần mềm của máy bay. Điều này sẽ cho phép Ấn Độ hoàn toàn tự chủ trong vận hành, nâng cấp hệ thống điện tử và tích hợp vũ khí nội địa hoặc của bên thứ ba.

Theo UAC, đây là một bước đi chưa từng có tiền lệ, bởi mã phần mềm là thành phần tối quan trọng trong thiết kế tiêm kích thế hệ thứ 5, thường được giữ tuyệt mật. Việc chia sẻ hoàn toàn mã nguồn cho thấy “mức độ tin cậy sâu sắc của Nga dành cho Ấn Độ với tư cách đối tác chiến lược”.

Mô hình sản xuất hàng loạt Su-57 trong Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: MW.

Tăng tốc đàm phán sau tổn thất của Rafale

Ấn Độ đã quan tâm đến Su-57 từ đầu thập niên 2010, nhưng tiến độ chậm của chương trình khiến nước này chần chừ đặt hàng. Tuy nhiên, quá trình thử nghiệm thực chiến của Su-57 tại Ukraine thời gian qua – trong các nhiệm vụ không chiến, chế áp phòng không và tấn công chính xác – đã giúp tăng niềm tin của giới chức quốc phòng Ấn Độ.

Đáng chú ý, các cuộc không chiến diễn ra đầu tháng 5 giữa tiêm kích Rafale do Pháp cung cấp và J-10C do Trung Quốc sản xuất trong biên chế Pakistan đã khiến Ấn Độ hứng chịu tổn thất đáng kể, theo các nguồn tin tình báo khu vực. Điều này đã thúc đẩy New Delhi đẩy nhanh tiến trình đàm phán mua Su-57, trong bối cảnh Pakistan dự kiến tiếp nhận tiêm kích tàng hình Trung Quốc vào cuối năm 2026.

Biến thể Su-57M1 – với khung thân lớn hơn, khả năng siêu hành trình ở tốc độ cao, tàng hình tốt hơn, radar mới và động cơ AL-51F – cũng được Nga cam kết sẽ sẵn sàng trước cuối năm 2026.

Nguyên mẫu Su-57 với động cơ AL-51F-1. Ảnh: MW.

Nga mở cửa hợp tác sản xuất tại Ấn Độ

Tại triển lãm hàng không Air India 2025 hồi tháng 2 năm nay, Su-57 lần đầu xuất hiện công khai ở Ấn Độ. Ngay sau đó, phía Nga xác nhận đang đề xuất một thỏa thuận sản xuất theo giấy phép.

Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov đầu tháng 3 cho biết: “Chúng tôi không chỉ chào bán Su-57 mà còn sẵn sàng hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ, xây dựng nhà máy và điều chỉnh cấu hình theo yêu cầu Ấn Độ. Đây là thỏa thuận rất hấp dẫn”.

Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport sau đó cho biết Ấn Độ có thể tận dụng dây chuyền hiện có dành cho Su-30MKI – dòng tiêm kích mà nước này đã sản xuất hơn 220 chiếc – để nhanh chóng bắt đầu lắp ráp Su-57E.

Khác với F-35, vốn có chi phí vận hành cao và phụ thuộc vào Mỹ trong bảo trì, Su-57 được thiết kế để giữ mức chi phí tương đương các dòng máy bay thế hệ 4. Điều này khiến việc sản xuất và vận hành Su-57 trên quy mô lớn tại Ấn Độ trở nên khả thi về mặt tài chính.

Các phi công Ấn Độ chụp ảnh cùng chiếc Su-30MKI. Ảnh: MW.

Mỹ gây sức ép, đề xuất F-35 để cạnh tranh

Trước nguy cơ mất hợp đồng lớn vào tay Nga, Mỹ đã có động thái phản ứng. Ngày 5/6, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tuyên bố: “Nhiều chính sách của Ấn Độ khiến Mỹ không hài lòng, trong đó có việc tiếp tục mua vũ khí từ Nga”.

Ông Lutnick nhắc lại quan điểm từng được chính quyền Trump đưa ra trước đây, đe dọa trừng phạt Ấn Độ nếu mua hệ thống S-400 của Nga, điều mà Ấn Độ vẫn thực hiện vào năm 2018 với hợp đồng 5,2 tỷ USD.

Tháng 2 năm nay, Tổng thống Trump cũng khẳng định Mỹ đang mở đường để cung cấp tiêm kích tàng hình F-35 cho Ấn Độ như một phần trong kế hoạch mở rộng xuất khẩu vũ khí hàng chục tỷ USD. Giới phân tích nhận định động thái này nhằm mục đích ngăn Ấn Độ mua Su-57 từ Nga.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia quân sự, khả năng Ấn Độ tiếp cận F-35 hiện nay là không thực tế do nhiều rào cản chính trị, quy trình kiểm soát nghiêm ngặt của Mỹ và sự thiếu tin tưởng từ hai phía.

Su-57 và F-35 tại Triển lãm Aero India 2025. Ảnh: MW.

Không giống Mỹ, Nga lâu nay cho phép khách hàng có mức độ tự chủ rất cao khi vận hành khí tài, trong đó có tiêm kích chiến đấu. Trong khi đó, các máy bay Mỹ, đặc biệt là F-35, được kiểm soát tập trung qua hệ thống kỹ thuật số toàn cầu như ALIS và ODIN, khiến các quốc gia sử dụng gần như không thể tự điều hành hoặc triển khai tác chiến độc lập.

Đề xuất chia sẻ toàn bộ mã nguồn của Su-57 vì thế được xem là một “lời mời chiến lược” chưa từng có, không chỉ giúp tăng khả năng vận hành linh hoạt, mà còn củng cố vị thế quốc phòng độc lập của Ấn Độ trước bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các cường quốc.