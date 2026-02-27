Na Uy siết quy định lưu trú đối với người Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ

Chính phủ Na Uy đã đề xuất chấm dứt cơ chế bảo hộ tập thể tạm thời đối với nam giới Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 60.

Na Uy thông báo kế hoạch thắt chặt quy định lưu trú đối với đàn ông Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ và hạn chế quyền tiếp cận cơ chế bảo hộ tập thể tạm thời của họ. Biện pháp này nhằm giảm tỷ lệ nam giới đang ở mức cao không tương xứng trong số những người tị nạn Ukraine đến nước này.

Quân đội Ukraine đang gặp khó khăn trong việc bổ sung tổn thất trên chiến trường trong cuộc xung đột với Nga, trong khi chiến dịch huy động quân gây tranh cãi của Kiev đã dẫn tới làn sóng rời khỏi đất nước quy mô lớn của đàn ông Ukraine trong độ tuổi chiến đấu.

Theo một tuyên bố được công bố hôm thứ Năm vừa qua, đề xuất quy định rằng nam giới Ukraine từ 18 đến 60 tuổi, trừ một số trường hợp ngoại lệ, sẽ không còn được cấp giấy phép cư trú tạm thời dựa trên đánh giá theo nhóm, mà sẽ phải nộp đơn xin tị nạn theo các quy định thông thường.

Bà Astri Aas-Hansen, Bộ trưởng Tư pháp và An ninh Công cộng Na Uy, cho biết: “Na Uy đã tiếp nhận số lượng người Ukraine cao nhất trong khu vực Bắc Âu. Để đảm bảo rằng chúng tôi không tiếp nhận tỷ lệ quá lớn, cần có các biện pháp chặt chẽ hơn”.

Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ, khoảng 83.000 người Ukraine đang sinh sống tại Na Uy theo diện bảo hộ tạm thời.

Bình luận về đề xuất, nghị sĩ Erlend Wiborg nói với NRK rằng những người Ukraine đủ sức khỏe nên ở lại Ukraine và tham gia chiến đấu. Ông cho biết biện pháp này sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào ngày 12/3.

Trong năm 2024, Na Uy đã ngừng tự động cấp quy chế tị nạn cho người Ukraine đến từ các khu vực được xem là an toàn, bao gồm Lviv, Volhynia, Zakarpattia, Ivano-Frankovsk, Ternopol và Rivne.

Đề xuất mới nhất được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đang đối mặt với thách thức từ làn sóng người di cư Ukraine. Theo Eurostat, hơn 4,35 triệu người Ukraine đang đăng ký hưởng cơ chế bảo hộ tạm thời trên toàn Liên minh châu Âu.

Các quốc gia châu Âu khác như Anh – được cho là đã tiếp nhận tới 230.000 người Ukraine – cùng với Ba Lan, Đức và Hungary, gần đây cũng đã thực hiện các bước nhằm hạn chế các chương trình phúc lợi xã hội. Những nước này viện dẫn xung đột kéo dài và số lượng người di cư quá lớn gây áp lực lên ngân sách quốc gia và thị trường nhà ở là lý do chính cho việc siết chặt.

Đức đã cắt giảm trợ cấp đối với người mới đến, hạn chế hỗ trợ tiền mặt và chuyển nhiều người sang mức trợ cấp thấp hơn dành cho “người xin tị nạn”, đồng thời đình chỉ quyền đoàn tụ gia đình.

Ba Lan liên kết các khoản trợ cấp trẻ em và phúc lợi xã hội của người Ukraine với điều kiện có việc làm và chấm dứt một số khoản chi trả một lần, trong khi Cộng hòa Séc rút ngắn thời gian cung cấp chỗ ở miễn phí và siết chặt điều kiện hưởng hỗ trợ nhà ở.

Theo RT