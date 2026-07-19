Nga dội tên lửa đạn đạo vào Kiev, Ukraine kêu gọi khẩn cấp tăng viện Patriot

Nga mở một trong những đợt tập kích tên lửa đạn đạo lớn nhất nhằm vào Kiev, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 16 người bị thương, trong khi Ukraine tiếp tục thiếu tên lửa Patriot.

Nga rạng sáng 19/7 tiếp tục mở một trong những đợt tập kích tên lửa đạn đạo lớn nhất nhằm vào thủ đô Kiev kể từ đầu xung đột, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 16 người bị thương, trong bối cảnh Ukraine ngày càng đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng 41 tên lửa thuộc nhiều chủng loại, kết hợp với hàng loạt UAV tấn công, gây thiệt hại trên diện rộng tại nhiều quận của thủ đô.

Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên khắp Kiev trong đêm khi tên lửa Nga đồng loạt lao xuống thành phố.

Theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, nhiều công trình dân sự bị hư hại, bao gồm các tòa nhà chung cư, nhà kho, siêu thị và một khu ký túc xá. Ông cho biết có 3 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Tại khu vực phía tây Kiev, lực lượng cứu hộ phải làm việc suốt nhiều giờ để dập tắt các đám cháy và tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Một cư dân tên Vlad kể với Reuters rằng anh đang ở trong căn hộ thì vụ nổ làm tung cửa ban công, mảnh vỡ đập trúng đầu.

"Tôi sống cùng bà ngoại và bà không thể đi lại. Tôi không thể bỏ bà để chạy thoát một mình", người này nói.

Ở khu vực gần trung tâm thành phố, một lối đi bộ ngầm gần ga tàu điện ngầm – nơi nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công trước đây – cũng bị sập một phần, để lại lượng lớn gạch đá và bê tông đổ xuống.

Ukraine tiếp tục thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn

Theo quân đội Ukraine, lực lượng phòng không đã đánh chặn được 18 trong tổng số 41 tên lửa mà Nga phóng trong đợt tập kích lần này.

Ngoài ra, 108 trong tổng số 125 máy bay không người lái cũng đã bị bắn hạ.

Giới chức Kiev cho biết phần lớn hỏa lực của Nga tập trung vào thủ đô.

Trong những tuần gần đây, Nga liên tục gia tăng các cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Ukraine ngày càng thiếu hụt các hệ thống phòng không hiện đại do Mỹ sản xuất, đặc biệt là tên lửa đánh chặn Patriot.

Kiev kỳ vọng sớm tự sản xuất Patriot

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuần trước cho biết Washington và Kiev đã đạt được thỏa thuận chính trị về việc cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot tại Ukraine.

Theo ông, nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, hoạt động sản xuất có thể bắt đầu trước cuối năm nay.

Tuy nhiên, trước khi dây chuyền nội địa được hình thành, Ukraine vẫn phải phụ thuộc vào nguồn viện trợ từ các đồng minh phương Tây.

Việc Nga liên tục mở rộng quy mô các cuộc tập kích trong năm thứ năm của cuộc xung đột cũng đang tạo áp lực ngày càng lớn lên các nước đồng minh của Kiev trong việc đẩy nhanh tiến độ chuyển giao các hệ thống phòng không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

"Khả năng phòng thủ trước tên lửa đạn đạo hiện là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X. "Tên lửa đánh chặn là thứ chúng tôi cần mỗi ngày."

Theo Reuters