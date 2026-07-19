Mỹ tung "áo giáp hóa học" thế hệ mới: Chạm chất độc là tự khử ngay

Bộ Chiến tranh Mỹ vừa trao hợp đồng trị giá 23,67 triệu USD cho công ty Numat Technologies (trụ sở tại Chicago) nhằm đẩy nhanh việc đưa vào trang bị thế hệ quần áo bảo hộ chống vũ khí hóa học và sinh học mới dành cho lực lượng tác chiến đặc biệt Mỹ.

Dự án được triển khai thông qua chương trình Accelerate the Procurement and Fielding of Innovative Technologies (APFIT) phối hợp với Cơ quan Giảm thiểu Đe dọa Quốc phòng Mỹ (DTRA), với mục tiêu rút ngắn thời gian đưa các công nghệ quốc phòng tiên tiến từ phòng thí nghiệm ra chiến trường.

Đẩy nhanh việc đưa trang phục bảo hộ thế hệ mới vào thực chiến

APFIT được thành lập nhằm giải quyết khoảng trống giữa nghiên cứu và triển khai thực tế, bằng cách cấp kinh phí mua sắm cho những công nghệ đã đủ độ trưởng thành để nhanh chóng đưa vào sử dụng.

Kể từ khi ra đời, chương trình đã hỗ trợ quân đội Mỹ mua sắm nhiều công nghệ quân sự tiên tiến với tổng giá trị hợp đồng vượt 2 tỷ USD.

Theo Numat Technologies, hợp đồng lần này sẽ giúp công ty nhanh chóng sản xuất hàng loạt các bộ quần áo bảo hộ đạt tiêu chuẩn chiến đấu để bàn giao trực tiếp cho lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Ông Ben Hernandez, Giám đốc điều hành Numat Technologies, cho biết:

"Trong hơn 10 năm qua, chúng tôi đã xây dựng toàn bộ nền tảng công nghiệp cho công nghệ MOF, từ khâu thiết kế vật liệu đến sản xuất quy mô lớn nhằm bảo vệ người lính Mỹ."

Ông nhấn mạnh toàn bộ các bộ quần áo bảo hộ sẽ được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ.

Quần áo có thể tự vô hiệu hóa chất độc

Điểm khác biệt lớn nhất của bộ trang phục nằm ở việc sử dụng Metal-Organic Frameworks (MOFs) – vật liệu nano có cấu trúc siêu xốp với diện tích bề mặt cực lớn.

Không giống các bộ đồ bảo hộ truyền thống chỉ đóng vai trò tạo lớp ngăn cách giữa cơ thể và môi trường bên ngoài, công nghệ MOF có khả năng bắt giữ rồi trung hòa trực tiếp các tác nhân hóa học và sinh học nguy hiểm ngay khi chúng tiếp xúc với bề mặt trang phục.

Nói cách khác, bộ quần áo không chỉ chống hóa chất mà còn chủ động "khử độc".

Theo công ty, thiết kế mới cũng giúp tăng đáng kể khả năng lưu thông không khí, giảm cảm giác bí bách và cải thiện khả năng vận động của binh sĩ trong thời gian dài.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với lực lượng đặc nhiệm – những đơn vị thường hoạt động trong môi trường có nguy cơ cao xuất hiện vũ khí hóa học hoặc sinh học.

Đưa công nghệ MOF ra khỏi phòng thí nghiệm

Hợp đồng APFIT cũng đánh dấu bước tiến lớn trong quá trình thương mại hóa công nghệ MOF tại Mỹ.

Trong nhiều năm qua, vật liệu này được giới khoa học đánh giá rất cao nhờ khả năng hấp phụ và lưu trữ phân tử ở mức vượt trội.

Ngoài quân sự, MOF còn được nghiên cứu cho nhiều lĩnh vực khác như: lưu trữ khí hydro và khí tự nhiên, lọc khí độc và hóa chất công nghiệp, tách các hợp chất hóa học trong sản xuất bán dẫn, xử lý ô nhiễm môi trường và công nghệ năng lượng mới.

Numat cho biết họ đã dành hơn một thập kỷ để xây dựng chuỗi cung ứng nội địa phục vụ việc thiết kế, sản xuất và tích hợp MOF vào các hệ thống quan trọng.

Theo CEO Ben Hernandez, khoản đầu tư dài hạn này đã tạo nền tảng để công ty có thể sản xuất hàng loạt các thiết bị bảo hộ hoàn toàn tại Mỹ thay vì phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.

Hợp tác với hàng loạt cơ quan quân sự Mỹ

Trong nhiều năm qua, Numat Technologies đã hợp tác với hàng loạt cơ quan quốc phòng Mỹ như: Cơ quan Giảm thiểu Đe dọa Quốc phòng (DTRA), Văn phòng Trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh phụ trách Chính sách Công nghiệp Quốc phòng, Văn phòng Điều hành Chương trình Năng lực Phòng thủ Hóa học, Sinh học, Phóng xạ và Hạt nhân (CBRN), Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Mỹ (SOCOM), Lục quân Mỹ và Hải quân Mỹ.

Theo công ty, các chương trình hợp tác này đã giúp công nghệ MOF phát triển từ giai đoạn nghiên cứu trong phòng thí nghiệm sang khả năng sản xuất quy mô công nghiệp.

Mỹ muốn rút ngắn thời gian đưa công nghệ mới ra chiến trường

Khoản đầu tư gần 24 triệu USD phản ánh chiến lược mới của Washington trong việc tăng tốc mua sắm các công nghệ quốc phòng tiên tiến.

Thay vì để các dự án mất nhiều năm mới được đưa vào biên chế, APFIT hướng tới việc nhanh chóng thương mại hóa những công nghệ đã chứng minh hiệu quả, đồng thời củng cố năng lực sản xuất trong nước và giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài.

Nếu được triển khai thành công, bộ quần áo bảo hộ mới sử dụng vật liệu MOF có thể trở thành một trong những trang bị tiêu chuẩn của lực lượng đặc nhiệm Mỹ trong các nhiệm vụ tác chiến ở môi trường có nguy cơ vũ khí hóa học và sinh học, đồng thời mở đường cho nhiều ứng dụng dân sự của công nghệ vật liệu lượng tử này trong tương lai.

Theo IE