Siêu máy tính dự đoán Argentina thất bại, Tây Ban Nha rộng cửa vô địch World Cup

Đội nào sẽ giành cúp vàng vô địch World Cup 2026 đang là vấn đề được bàn luận sôi nổi trước giờ bóng lăn.

Trận chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra vào 2 giờ sáng 20/7 (giờ Việt Nam). Người hâm mộ đang chờ xem liệu Argentina của Lionel Messi có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch hay không. Tuy nhiên, mô hình dự báo của hãng Opta - công ty phân tích và thống kê thể thao hàng đầu quốc tế có trụ sở ở London - lại nghiêng về phía Tây Ban Nha.

Sau khi mô phỏng trận đấu hàng chục nghìn lần bằng siêu máy tính, Opta dự đoán Tây Ban Nha có 59,5% khả năng đăng quang, trong khi cơ hội để Argentina bảo vệ chức vô địch chỉ là 40,5%.

Siêu máy tính đánh giá cao Tây Ban Nha

Theo phân tích của Opta, Tây Ban Nha đã thể hiện phong độ cực kỳ ổn định tại World Cup 2026. Sau 7 trận đấu, đội bóng xứ bò tót chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Đáng chú ý hơn, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đối thủ (Expected Goals - xG) trung bình chỉ ở mức 0,31 mỗi trận – thấp nhất trong lịch sử World Cup kể từ năm 1966. Điều đó cho thấy Tây Ban Nha sở hữu hệ thống phòng ngự cực kỳ chắc chắn và có khả năng vô hiệu hóa sức tấn công của hầu hết đối thủ.

Messi hay Yamal sẽ nâng cao cúp vàng Nữ Thần và 50 triệu USD tiền thưởng từ FIFA vào sáng 20/7? Chúng ta hãy chờ xem.

Dù vậy, Argentina không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni đã toàn thắng cả 7 trận tại World Cup năm nay. Nếu tính cả hành trình vô địch ở Qatar 2022, “Albiceleste” đang sở hữu chuỗi 14 trận thắng liên tiếp tại World Cup.

Nếu đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết, Argentina sẽ lập kỷ lục chuỗi trận thắng dài nhất của một đội tuyển Nam Mỹ trong lịch sử World Cup.

Cuộc đối đầu giữa hai thế hệ

Một điểm nhấn khác của trận chung kết là màn so tài giữa Lionel Messi (39 tuổi) và Lamine Yamal (19 tuổi).

Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử các trận chung kết World Cup có hai cầu thủ chênh nhau tới 20 tuổi cùng góp mặt trên sân.

Về phong độ cá nhân, Messi đã thực hiện 25 pha rê bóng thành công, lập kỷ lục dành cho cầu thủ trên 30 tuổi trong một kỳ World Cup. Trong khi đó, Yamal có 22 pha rê bóng thành công, cân bằng thành tích tốt nhất của một cầu thủ tuổi teen tại World Cup, do Kylian Mbappé thiết lập năm 2018.

Theo TVBS