Sân vận động Chi Lăng sắp được đấu giá với giá khởi điểm hơn 9.700 tỷ đồng

Theo Thi hành án dân sự Đà Nẵng, tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất tại khu đất khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng gồm: 10 giấy chứng nhận, 14 thửa đất, địa chỉ tài sản tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Giá khởi điểm của số tài sản này là hơn 9.700 tỷ đồng.

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản được lựa chọn là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng (số 8, Phan Bội Châu, phường Hải Châu, Đà Nẵng. Đây là đơn vị có kết quả chấm điểm các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, trung tâm này có số điểm cao nhất (96,5 điểm).

Sân vận động Chi Lăng là tài sản đảm bảo thi hành án liên quan đến vụ đại án Phạm Công Danh tại Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh. Bản án tuyên yêu cầu ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng Công ty CP đầu tư xây dựng và du lịch IDICO và Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Thành Thành Công bồi hoàn cho Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Chuyển đổi số) tổng cộng nợ gốc là hơn 4.100 tỷ đồng, lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Thi hành án dân sự Đà Nẵng đã thi hành được số tiền án phí dân sự sơ thẩm là 408 triệu đồng và nợ gốc là hơn 466 tỷ đồng; số tiền nợ gốc còn lại phải thi hành là trên 3.665 tỷ đồng và lãi phát sinh.

Để đảm bảo thi hành bản án, Thi hành án dân sự Đà Nẵng đã kê biên, thẩm định giá tài sản để bán đấu giá nguyên khối của tất cả các lô đất, quyền sử dụng đất khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.