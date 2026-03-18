Khởi tố vụ lừa bán nhà ở xã hội ở Hà Nội

Các đối tượng đã lợi dụng chính sách ưu đãi về nhà ở xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của người dân.

Ngày 18/3, Bộ Công an cho biết Cục An ninh kinh tế đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội.

Việc xử lý vụ án nằm trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 34 của Thủ tướng về tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội. Cục An ninh kinh tế đã tiến hành rà soát tổng thể, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý các hành vi trục lợi chính sách.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã lợi dụng chính sách ưu đãi về nhà ở xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của người dân. Vụ việc xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Người dân xếp hàng chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội Kim Chung, Hà Nội: Ảnh: Lệ Chi.

Cục An ninh kinh tế đã chuyển vụ án trên đến Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Bộ Công an nhận định việc lợi dụng chính sách Nhà ở xã hội nhằm trục lợi, tiêu cực đang gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Cục An ninh kinh tế đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.