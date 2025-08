Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng nói về nhiệm vụ đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ 1/8-15/9

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết lực lượng công an sẽ tăng cường nhận diện, xử lý thông tin xấu độc, xuyên tạc trên không gian mạng; siết chặt quản lý các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh nhạy cảm.

Ngày 1/8, Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại trên địa bàn. Đợt cao điểm kéo dài từ 1/8 đến 15/9, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Chủ tịch UBND TP.

Trong đợt ra quân này, Công an TP Đà Nẵng xác định 11 chỉ tiêu công tác, 19 nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXIII, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết lực lượng Công an sẽ tăng cường nhận diện, xử lý thông tin xấu độc, xuyên tạc trên không gian mạng; chủ động ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; không để hình thành “điểm nóng” về ANTT; đồng thời siết chặt quản lý các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh nhạy cảm, phòng ngừa tội phạm từ cơ sở.

“Những tập thể, cá nhân xuất sắc sẽ được khen thưởng kịp thời; các trường hợp thiếu trách nhiệm, bao che, tiếp tay cho tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm”, Đại tá Lai khẳng định.

Tại lễ ra quân, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đánh giá cao nỗ lực của lực lượng Công an TP trong bối cảnh địa phương đang điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng không gian đô thị, địa bàn quản lý.

Với vai trò, nhiệm vụ của lực lượng, ông Dũng yêu cầu Công an TP tiếp tục bám sát cơ sở, triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, nhất là tại các địa bàn mới sáp nhập, khu vực vùng núi, giáp ranh, nơi tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; đặc biệt trong thời điểm TP và cả nước diễn ra các sự kiện chính trị lớn.

“Giải quyết tốt vấn đề an ninh, trật tự chính là tiền đề, điều kiện để phát triển thành phố bền vững, hướng tới mục tiêu thành phố không có ma túy, môi trường giao thông an toàn và thân thiện”, ông Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.