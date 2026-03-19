Bí thư Thành ủy Hà Nội: Thành phố không còn đường lùi, phải xử lý dứt điểm bài toán dữ liệu

Ngày 19/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì hội nghị đánh giá việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.

Trong quý I, Hà Nội đã xây dựng khung chỉ đạo, điều hành tương đối đồng bộ; các cơ quan từ thành phố đến cơ sở ban hành kế hoạch triển khai. Thành phố đồng thời rà soát, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, giúp rút ngắn thời gian xử lý và giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn.

Đến giữa tháng 3, Hà Nội thực hiện ủy quyền 636 thủ tục hành chính; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 95 %. Một số lĩnh vực như đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng được rút ngắn thời gian từ 15% đến vài ngày làm việc.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, thành phố đưa vào vận hành nền tảng điều hành tập trung của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND hai cấp, từng bước chuyển phương thức làm việc sang môi trường số. Các thiết chế thị trường khoa học – công nghệ cũng được hình thành với “Chợ chuyển đổi số”, sàn giao dịch công nghệ và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các đơn vị cụ thể hóa nhiệm vụ theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”. Mỗi nhiệm vụ phải trả lời được: làm cái gì, ra sản phẩm gì, ai chịu trách nhiệm và khi nào xong.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: N.D.

Nhấn mạnh dữ liệu là nền tảng của chuyển đổi số, ông Ngọc cho rằng nếu dữ liệu không thông, không sạch và không dùng chung thì hệ thống không thể vận hành hiệu quả. Thành phố yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải xử lý dứt điểm bài toán dữ liệu, giao Công an Hà Nội chịu trách nhiệm chính.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải thực chất từ cơ sở.

“Chúng ta không còn đường lùi nữa, phải làm đến cùng. Thành phố đã kết hợp với các bên về câu chuyện chợ, sàn giao dịch và trung tâm chuyển đổi số để người dân được thụ hưởng thuận tiện nhất”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Ông Ngọc chỉ đạo phải tạo ra sản phẩm cụ thể từ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bài toán lớn nhất hiện nay là phát triển hiệu quả Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Vì vậy, trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, khu công nghệ cao này phải đặt ở vị trí trọng tâm.

Ngoài ra, Trưởng ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy yêu cầu phát triển công nghệ và các tập đoàn công nghệ chiến lược của Thủ đô để tạo động lực mới cho các lĩnh vực cùng phát triển. Đối với các công nghệ chiến lược, chúng ta phải ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn. Khu công nghệ cao, cụm công nghiệp phải được chuyển dần sang thế hệ mới; đồng thời mở rộng những lĩnh vực mới như công nghệ cao, công nghệ vi sinh, y tế, giáo dục...

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: N.D.

Bên cạnh đó, ông Ngọc cũng yêu cầu các cấp, các ngành siết chặt kỷ luật, kỷ cương và rõ trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Chúng ta thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trên địa bàn Hà Nội, đó là triển khai nâng cao hơn so với toàn quốc và tiệm cận với khu vực, thế giới. Để đi đầu phải có sản phẩm cống hiến hằng tháng ra xã hội, hằng tuần phải kiểm đếm rõ ràng theo ba nhóm nhiệm vụ là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc gì rõ thì làm ngay, vướng thì tháo gỡ ngay, chậm thì xử lý ngay, không được chủ quan", ông nhấn mạnh.

Về chủ trương, nguồn lực và tốc độ, ông Ngọc nhấn mạnh Hà Nội phải chuyển biến thực sự từ khởi động sang tăng tốc, từ kế hoạch sang triển khai, từ báo cáo sang sản phẩm. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, chúng ta công bố tiến độ để người dân biết hôm nay đã dùng được cái gì, ngày mai có thêm tiện ích gì. Đó mới là động lực phát triển và sự bứt phá thực sự.