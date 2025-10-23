Mỹ trừng phạt hai “ông lớn” dầu khí Nga, giữa lúc Moscow tập trận hạt nhân

Mỹ tung lệnh trừng phạt mạnh lên hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, cáo buộc Moscow thiếu cam kết chấm dứt chiến tranh Ukraine.

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt lên hai tập đoàn dầu khí hàng đầu của Nga trong hôm 22/10, đồng thời cáo buộc Moscow thiếu cam kết trong việc chấm dứt chiến tranh Ukraine, đúng lúc Nga tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn liên quan đến vũ khí hạt nhân.

Các biện pháp trừng phạt mới được công bố chỉ một ngày sau khi kế hoạch hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest đổ vỡ. Ông Trump nói với báo giới rằng ông hủy cuộc gặp vì “cảm thấy không đúng thời điểm”.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, Rosneft và Lukoil, là mục tiêu của các lệnh trừng phạt, nhằm “làm suy yếu khả năng tài chính cho cỗ máy chiến tranh của Moscow”.

Động thái này đánh dấu một sự chuyển hướng rõ rệt của Nhà Trắng, vốn trong thời gian qua dao động giữa việc gây sức ép với Moscow và tiếp cận hòa giải nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Ukraine. Chỉ mới tuần trước, ông Trump còn tỏ ý muốn hoãn các biện pháp mới chống lại Nga.

“Đã đến lúc phải chấm dứt đổ máu và lập tức ngừng bắn”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố. Sau phát biểu của ông, giá dầu tiếp tục tăng hơn 2 USD/thùng.

Trong nhiều tháng, ông Trump đã chống lại sức ép từ Quốc hội Mỹ yêu cầu áp đặt trừng phạt năng lượng, với hy vọng Putin sẽ đồng ý chấm dứt xung đột. Nhưng khi triển vọng hòa bình mờ mịt, ông nói rằng “đã đến lúc phải hành động”.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn từ chối cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, dù Kiev nhiều lần yêu cầu. Trong cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông nói rằng “người Ukraine cần ít nhất 6 tháng để học cách sử dụng chúng”.

Trước cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào tuần tới, ông Trump bày tỏ hy vọng Bắc Kinh sẽ “dùng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy ông Putin chấm dứt giao tranh”. Ông Tập và ông Putin hiện duy trì liên minh chiến lược giữa hai nước.

Trong khi đó, Điện Kremlin tung video cho thấy Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov báo cáo trực tiếp với ông Putin về cuộc tập trận hạt nhân. Nga cho biết đã phóng tên lửa từ bệ phóng mặt đất, tàu ngầm và máy bay – bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể tấn công nước Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 đã bay qua biển Baltic, được hộ tống bởi máy bay chiến đấu của “một số quốc gia nước ngoài”, nhiều khả năng là thành viên NATO.

Tại nhiều thời điểm then chốt trong chiến tranh Ukraine, ông Putin từng nhắc đến “sức mạnh hạt nhân của Nga” như một cảnh báo đối với Kiev và các đồng minh phương Tây. NATO cũng đang tiến hành các cuộc tập trận răn đe hạt nhân trong tháng này.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Moscow, theo thông báo của Chủ tịch luân phiên Đan Mạch.

Theo Wall Street Journal, Mỹ đã “nới” một số hạn chế về việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp, cho phép Kiev tăng cường tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ông Trump đã phủ nhận thông tin này trên mạng xã hội.

Thụy Điển cùng ngày thông báo đã ký thư ý định xuất khẩu tiêm kích Gripen cho Ukraine, trong nỗ lực củng cố năng lực phòng thủ cho Kiev sau gần bốn năm chiến sự. Các phi công Ukraine đã có mặt tại Thụy Điển để huấn luyện, và Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết nước này hy vọng nhận ít nhất 100 chiến đấu cơ Gripen vào năm tới.

Theo Reuters