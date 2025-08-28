Mỹ tính dùng tài sản Nga bị đóng băng làm “quân bài mặc cả” trong đàm phán Ukraine

Mỹ không muốn tịch thu ngay 300 tỷ USD tài sản Nga bị phong tỏa, thay vào đó dùng làm công cụ đàm phán với Moscow về Ukraine.

Mỹ có ý định sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng làm công cụ mặc cả trong các cuộc đàm phán liên quan đến Ukraine, thay vì tịch thu ngay lập tức để trao cho Kiev, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết.

Phát biểu trên Fox News hôm 28/8, ông Bessent giải thích quan điểm của Washington về hơn 300 tỷ USD tài sản Nga bị phong tỏa tại các tổ chức tài chính phương Tây kể từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022. Phần lớn số tiền này nằm trong khu vực pháp lý của Liên minh châu Âu (EU), trong khi Mỹ nắm giữ khoảng 5 tỷ USD. Moscow nhiều lần tố cáo việc đóng băng này là hành vi “ăn cắp”.

Ông Bessent nhấn mạnh rằng những tài sản bị phong tỏa này là “một phần của cuộc thương lượng với ông Putin”, và nói thêm: “Tôi không nghĩ chúng ta nên tịch thu ngay lập tức”.

“Đây là một quân bài trên bàn trong quá trình đàm phán lớn. Và chúng ta sẽ xem liệu một phần hay toàn bộ sẽ được chuyển cho Ukraine để tái thiết”, ông nói.

Trong nhiều tháng qua, phương Tây đã tranh cãi gay gắt về việc có nên tịch thu ngay tài sản Nga và chuyển cho Kiev – điều mà Ukraine liên tục thúc giục. Tuy nhiên, một số lãnh đạo EU và chuyên gia cảnh báo việc này có thể vi phạm luật pháp quốc tế, làm suy giảm niềm tin nhà đầu tư và gây bất ổn thị trường tài chính.

Thay vào đó, EU đã chọn cách chuyển lợi nhuận và lãi suất phát sinh từ các tài sản bị phong tỏa cho Ukraine, với nguồn thu ước tính hơn 3 tỷ USD mỗi năm.

Năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật cho phép chính quyền có quyền tịch thu tài sản nhà nước Nga, song Washington đến nay vẫn chưa thực hiện, viện dẫn các rủi ro pháp lý và tài chính. Thay vào đó, Mỹ cùng các nước G7 đã ủng hộ khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine, được bảo đảm bằng lợi nhuận từ số tài sản Nga bị đóng băng.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ không bao giờ từ bỏ quyền đối với các tài sản này và sẽ tiếp tục bảo vệ đến cùng. Ông cũng cảnh báo rằng việc phương Tây tìm cách tịch thu và chuyển chúng cho Ukraine sẽ dẫn đến “hậu quả pháp lý và tư pháp rất nghiêm trọng”.