Ông Trump "dát vàng" Nhà Trắng: Đập tường, lát đá Vườn Hồng, xây ballroom hàng trăm mét vuông

Tổng thống Donald Trump đang cải tạo Nhà Trắng theo phong cách xa hoa chưa từng có: lát đá Vườn Hồng, dát vàng Phòng Bầu dục và xây ballroom trị giá 200 triệu USD.

Chưa đầy một năm sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Donald Trump đã biến Nhà Trắng thành phiên bản “Mar-a-Lago” giữa lòng Washington. Phòng Bầu dục được dát vàng từ trần đến tường, Vườn Hồng được lát đá, và phần lớn cánh Đông của Nhà Trắng đang bị phá dỡ để xây dựng một phòng khiêu vũ (ballroom) xa hoa rộng tới 90.000 foot vuông (836 mét vuông).

Theo thông tin công bố, dự án ballroom này là một trong những công trình cải tạo lớn nhất trong lịch sử Nhà Trắng. Ông Trump cho biết đây là không gian cần thiết để tổ chức các sự kiện ngoại giao quy mô quốc tế, với sức chứa 999 người và chi phí dự kiến vượt 200 triệu USD.

Tổng thống khẳng định số tiền này đến từ các khoản đóng góp tư nhân, không dùng ngân sách nhà nước, song điều đó vẫn khiến giới sử học và chuyên gia đạo đức chính phủ lo ngại.

Hình ảnh được Nhà Trắng công bố cho thấy nội thất ballroom mang đậm phong cách của Mar-a-Lago ở Palm Beach, với các chi tiết mạ vàng, đèn chùm pha lê và trần vòm cầu kỳ. Công trình này sẽ khiến diện tích tổng thể của Nhà Trắng gần như tăng gấp đôi, khi việc phá dỡ một phần cánh Đông đã bắt đầu từ cuối tháng 10.

Trong mùa hè, ông Trump còn cho lát lại toàn bộ Vườn Hồng (Rose Garden) bằng gạch đá, thay vì thảm cỏ, và thêm các bộ bàn ghế với dù sọc vàng – trắng giống hệt khu sân hiên tại Mar-a-Lago.

Tuy nhiên, các khóm hoa hồng truyền thống vẫn được giữ lại. Khu vực mới này được ông đặt tên là “Câu lạc bộ Vườn Hồng”, nơi ông từng tổ chức tiệc tối cho các nghị sĩ Cộng hòa và buổi lễ truy tặng Huân chương Tự do Tổng thống cho nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk.

Trong Phòng Bầu dục, niềm yêu thích với vàng của ông Trump thể hiện rõ hơn bao giờ hết: các bức chân dung và gương đều được đóng khung vàng, trần nhà gắn con dấu Tổng thống mạ vàng lá, và ngay cả bệ lò sưởi cũng được trang trí bằng vật phẩm lịch sử phủ vàng.

Đây là nơi ông thường tiếp đón các nguyên thủ nước ngoài trong nhiệm kỳ thứ hai.

Các Tổng thống Mỹ thường thay đổi nội thất Phòng Bầu dục để thể hiện phong cách hoặc tầm nhìn của mình, nhưng ông Trump là người đầu tiên biến căn phòng thành một không gian dát vàng lộng lẫy đến vậy. Những dây thường xuân vốn trang trí quanh lò sưởi nay đã được chuyển sang nhà kính.

Tổng thống Trump gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb vào ngày 9/10. Ảnh: NYTimes.

Phòng Bầu dục qua các đời Tổng thống Mỹ. Ảnh: NYTimes.

Sắc vàng cũng tràn ngập Phòng Nội các (Cabinet Room) – nơi ông Trump họp với các Bộ trưởng và tướng lĩnh quân đội. Các đường viền, họa tiết trang trí và đèn chùm đều mạ vàng.

Ông cũng cho treo thêm nhiều lá cờ quân chủng như Lục quân, Hải quân và Không quân Mỹ.

Vào tháng 9, ông Trump cho ra mắt “Đại lộ Danh vọng Tổng thống” (Presidential Walk of Fame) nằm dọc hành lang West Colonnade – lối đi chính giữa khu nhà ở của Tổng thống và Cánh Tây. Tại đây, ảnh chân dung của mọi đời tổng thống Mỹ được trưng bày theo thứ tự thời gian, mỗi bức đều đóng khung vàng với họa tiết chạm nổi.

Tuy nhiên, vị trí của cựu Tổng thống Joe Biden lại chỉ có một tấm ảnh… máy ký tự động (autopen) đang ký tên ông – một lời ám chỉ thuyết âm mưu mà ông Trump nhiều lần nhắc tới, cho rằng ông Biden “không đủ minh mẫn để tự ký các lệnh ân xá”.

Trên thực tế, autopen là thiết bị đã được các Tổng thống Mỹ sử dụng suốt hàng thập kỷ, và ông Biden khẳng định mọi quyết định được ký bằng autopen đều do chính ông thông qua.

Theo New York Times