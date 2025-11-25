Minh chứng cho thấy y tế Việt Nam tiệm cận chuẩn quốc tế sau 10 năm nâng cao chất lượng

Một trong những minh chứng rõ rệt nhất cho sự thay đổi của hệ thống y tế là xu hướng người bệnh Việt Nam chọn khám chữa bệnh (KCB) ở trong nước thay vì ra nước ngoài như trước. Còn người nước ngoài đã bắt đầu đến Việt Nam để KCB.

Đổi mới căn bản mô hình quản trị chất lượng bệnh viện

Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm Chương trình hành động Quốc gia nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám, chữa bệnh giai đoạn đến 2025 do Bộ Y tế tổ chức sáng nay, 25/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh 10 năm qua là một cuộc chuyển dịch mô hình quản trị chất lượng quy mô lớn, đưa hệ thống bệnh viện (BV) Việt Nam đến gần hơn với chuẩn mực hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn: hệ thống BV Việt Nam đã đến gần hơn với chuẩn mực hiện đại.

Thứ trưởng chỉ ra ba trụ cột làm thay đổi căn bản cách thức vận hành của các cơ sở KCB:

Thứ nhất là sự hình thành đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng từ trung ương đến cơ sở. Quyết định 4276 của Bộ Y tế năm 2015 đã đặt nền móng cho một chương trình hành động có cấu trúc, giúp các BV lần đầu tiên có bộ máy quản lý chuyên trách, công cụ chuẩn hóa và tầm nhìn chiến lược đến 2025.

Thứ hai là chuẩn hóa thực hành lâm sàng thông qua Bộ tiêu chí chất lượng BV ban hành năm 2013 và phiên bản 2.0 năm 2016. Đây là bước ngoặt giúp BV chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị dựa trên bằng chứng, dữ liệu và an toàn người bệnh, đồng thời phù hợp với tinh thần của Luật KCB năm 2023.

Thứ ba là sự hình thành văn hóa an toàn người bệnh và các phương pháp cải tiến liên tục.

Theo Thứ trưởng, các BV đã thực sự chuyển mình từ mô hình “báo cáo cho đủ” sang “báo cáo để học”, giúp giảm sự cố nghiêm trọng, chuẩn hóa quy trình và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro.

Thứ trưởng Thuấn cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số, với hàng loạt ứng dụng như HIS, LIS, PACS, EMR, mã hóa ICD, bảng kiểm chất lượng, công khai chỉ số thời gian chờ khám, nhiễm khuẩn, an toàn phẫu thuật. Nhiều BV đã bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đọc phim, phân loại người bệnh và hỗ trợ quyết định lâm sàng.

Tuy vậy, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn chỉ rõ những hạn chế dai dẳng: quá tải tại BV lớn, thủ tục còn phiền hà, lạm dụng thuốc và kỹ thuật, chênh lệch chất lượng giữa tuyến, thiếu nhân lực có trình độ cao và cơ chế tài chính chưa tạo động lực thúc đẩy chất lượng.

TS Dương Huy Lương: Tỷ lệ hài lòng tại nhiều BV đã vượt mốc 90%

Sự chuyển mình của hệ thống KCB

Theo TS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý KCB, từ năm 2015 đến nay, Chương trình hành động Quốc gia đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Tỷ lệ triển khai các chương trình cải tiến chất lượng, an toàn người bệnh, đánh giá BV theo Bộ tiêu chí và khảo sát hài lòng đều đạt trên 90%.

Trong suốt 10 năm, nhiều văn bản quan trọng đã được ban hành, tạo nền tảng cho hệ thống quản lý chất lượng, như chương trình đảm bảo và cải thiện chất lượng dịch vụ, các quy định khảo sát hài lòng người bệnh – nhân viên y tế, hay Bộ 83 tiêu chí chất lượng BV năm 2013 và phiên bản 2.0 năm 2016.

Các tổ chức quốc tế như WHO, UNICEF, UNFPA, EU cùng các tổ chức chứng nhận JCI, ACHS, AACI đã hỗ trợ tích cực cho quá trình cải tiến chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên từ Bộ Y tế đến các địa phương, giúp duy trì sự tuân thủ và động viên những đơn vị có thành tích xuất sắc.

Một kết quả nổi bật là sự thay đổi mạnh mẽ về mức độ hài lòng của người bệnh. Tỷ lệ hài lòng tại nhiều BV đã vượt mốc 90%, phản ánh những cải tiến thực chất trong quy trình khám, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc.

Hệ thống quản lý chất lượng tại các BV cũng được thiết lập đồng bộ hơn: gần 99% bệnh viện có Hội đồng quản lý chất lượng, 77% có nhân viên chuyên trách, và trung bình mỗi đơn vị có 2–3 nhân sự. Tuy nhiên, chỉ 23% BV có Trưởng phòng quản lý chất lượng không kiêm nhiệm, cho thấy nguồn nhân lực chuyên sâu vẫn còn thiếu.

Tỷ lệ triển khai các quy định an toàn người bệnh đều đạt trên 90% ở hầu hết lĩnh vực, từ xác định người bệnh, an toàn thủ thuật, an toàn thuốc tới kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng ngừa té ngã.

Trong hoạt động cải tiến chất lượng, 95% BV có kế hoạch hằng năm và hơn 87% đo lường chỉ số chất lượng, nhưng chỉ 50% công khai các chỉ số ra ngoài – một khoảng trống cần cải thiện để nâng cao tính minh bạch.

Một trong những minh chứng rõ rệt nhất cho sự thay đổi của hệ thống y tế là xu hướng người bệnh Việt Nam KCB ở nước ngoài đã đảo chiều. Nếu 10 năm trước hàng chục nghìn người ra nước ngoài mỗi năm, thì nay họ quay về Việt Nam vì chất lượng dịch vụ được cải thiện, thời gian khám nhanh và chi phí hợp lý. Ngay cả người bệnh quốc tế cũng bắt đầu chọn Việt Nam để khám chữa bệnh từ các dịch vụ đơn giản đến kỹ thuật cao.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý KCB cho biết Cục đặt mục tiêu xây dựng Bộ Tiêu chuẩn chất lượng BV mới, kế thừa các kết quả 10 năm qua nhưng tiệm cận quốc tế

Trong giai đoạn tiếp theo, theo ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý KCB, Cục đặt mục tiêu xây dựng Bộ Tiêu chuẩn chất lượng BV mới, kế thừa các kết quả 10 năm qua nhưng tiệm cận quốc tế, phù hợp đặc thù Việt Nam, có lộ trình triển khai rõ ràng để các bệnh viện nâng hạng chất lượng bền vững.

Hội nghị lần này mở ra tầm nhìn chiến lược 2026–2035: thúc đẩy chứng nhận độc lập, gắn chi trả bảo hiểm với chất lượng, mở rộng chuyển đổi số, tăng cường nhân lực và xây dựng văn hóa chất lượng ở mọi cơ sở y tế.