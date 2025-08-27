Mỹ đề nghị "hỗ trợ" lực lượng NATO ở Ukraine

Washington sẵn sàng cung cấp tình báo, máy bay và radar hỗ trợ sáng kiến an ninh hậu xung đột Ukraine do châu Âu dẫn đầu. Ông Trump khẳng định Mỹ chỉ đóng vai trò hậu thuẫn, còn EU phải giữ vai trò chính.

Washington sẵn sàng cung cấp “nguồn lực tình báo và giám sát chiến trường” cho một sáng kiến do châu Âu dẫn đầu nhằm đảm bảo an ninh hậu xung đột Ukraine, tờ Financial Times ngày 26/8 dẫn lời các quan chức châu Âu giấu tên cho hay.

Theo bốn nguồn thạo tin, các quan chức cấp cao Mỹ đã nhiều lần nói với phía châu Âu rằng Washington có thể đóng góp các “yếu tố hỗ trợ chiến lược” để hậu thuẫn một kế hoạch triển khai lực lượng tiềm năng của EU tại Ukraine sau khi chiến sự giữa Kiev và Moscow chấm dứt.

Gói hỗ trợ này có thể bao gồm “máy bay Mỹ, hậu cần, radar mặt đất để hỗ trợ và bảo đảm một vùng cấm bay cùng lá chắn phòng không do châu Âu thực thi cho Ukraine”.

Một “liên minh tự nguyện” do Pháp và Anh dẫn đầu cùng một số thành viên NATO châu Âu đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng gửi lực lượng “trấn an” đến Ukraine sau chiến sự. Tuy nhiên, các quan chức EU thừa nhận rằng điều này chỉ khả thi nếu Mỹ đóng vai trò hỗ trợ, giám sát và bảo vệ binh sĩ châu Âu.

Khi được Financial Times yêu cầu bình luận, Lầu Năm Góc nói rằng các biện pháp được đề cập “vẫn đang trong giai đoạn tiền quyết định, Bộ Quốc phòng không bình luận về những vấn đề chưa được quyết định”, đồng thời chuyển câu hỏi sang Nhà Trắng và hướng đến những phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục hôm đầu tuần, ông Trump nói rằng Mỹ “chưa bàn chi tiết” về các bảo đảm an ninh cho Ukraine. “Chúng tôi sẽ tham gia với vai trò hậu thuẫn. Chúng tôi sẽ giúp họ”, ông khẳng định, nhưng nhấn mạnh EU phải giữ vai trò chính. “Châu Âu sẽ cung cấp cho họ những bảo đảm an ninh đáng kể – và họ nên làm vậy, vì họ ở ngay đó”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Moscow nhiều lần bác bỏ ý tưởng triển khai bất kỳ lực lượng NATO nào tại Ukraine, cảnh báo động thái này sẽ dẫn tới một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Quan điểm này tiếp tục được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhắc lại cuối tuần qua, khi ông khẳng định mọi bảo đảm an ninh “phải dựa trên đồng thuận” và bất kỳ sự can thiệp quân sự nước ngoài nào đều là “hoàn toàn không thể chấp nhận”.