Hàng trăm xe máy vi phạm chưa có người nhận, CSGT Đà Nẵng ra thông báo

Hồ Xuân Mai

Phòng CSGT Công an Đà Nẵng thông báo tìm chủ sở hữu gần 190 mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính đã quá hạn tạm giữ. Sau 30 ngày kể từ thông báo cuối, phương tiện sẽ bị tịch thu theo quy định.

Công an Đà Nẵng ra quân tấn công tội phạm trên địa bàn.

Cụ thể, qua công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng) đã lập biên bản tạm giữ 186 xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính.

Tuy nhiên đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người điều khiển, chủ sở hữu các phương tiện trên vẫn chưa đến làm việc để giải quyết theo quy định.

Trước tình hình đó, lực lượng đã truyền tải thông tin trên lên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng).

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cũng đề nghị chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện thuộc danh sách vi phạm khẩn trương đến liên hệ với Đội CSGT đường bộ số 1 theo địa chỉ 210 Hà Huy Tập (phường Thanh Khê) để giải quyết.

Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai, thông báo cuối cùng trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến xử lý, giải quyết, thì tang vật, phương tiện nêu trên sẽ bị tịch thu theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

#Cảnh sát giao thông #Công an Đà Nẵng

