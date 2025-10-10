Tổng dư nợ tăng cao - dấu hiệu phục hồi hay nguy cơ tiềm ẩn?

Tín dụng 9 tháng năm 2025 tăng 13,37%, dự kiến cả năm tăng 19-20%, cao nhất trong 15 năm qua. Chuyên gia nói gì về con số tăng trưởng này?

Tín dụng cao nhất trong 15 năm qua

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến 29/9, tổng dư nợ toàn nền kinh tế ước đạt 17,4 triệu tỷ đồng, tăng 13,37% so với cuối năm trước. So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng này lớn hơn tới 4%. Ước tính cả năm, tín dụng có thể tăng 19-20%, cao nhất trong 15 năm qua.

Có nhiều nguyên do dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ của tín dụng trong năm 2025. Nổi bật trong số đó là mặt bằng lãi suất thấp, kích thích nhu cầu vay vốn; sự mở rộng của hoạt động đầu tư công; và kết quả đáng kể của việc tháo gỡ pháp lý bất động sản đã tạo điều kiện cho sự ra đời, tái khởi của hàng loạt dự án.

Xét cấu trúc tín dụng, thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ (69,8%), theo sau là công nghiệp - xây dựng (23,97%) và cuối cùng là nông, lâm, thủy sản (6,23%).

Vốn tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, trong đó khoảng 78% dư nợ nền kinh tế phục vụ lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Đây chính là nguyên do cơ bản của các quan điểm cho rằng tín dụng vẫn đang tăng trưởng bình thường và được kiểm soát tốt.

Bình luận thêm với VietTimes, TS Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách, cho rằng mức tăng trưởng tín dụng dự kiến 19-20% trong năm nay không tạo ra vấn đề gì lớn.

Theo ông, tín dụng không liên quan nhiều đến cung tiền. Cung tiền có 2 bộ phận: một là tiền gửi tiết kiệm, hai là tiền nằm ngoài hệ thống ngân hàng, đó là những đồng tiền đã nằm trong lưu thông.

"Tín dụng tăng có 2 lý do. Một là vòng quay của tiền tệ tăng lên, trước đây quay 1,5 vòng, mấy năm gần đây quay được 0,65 lần, giờ tiền quay nhanh hơn một chút, khiến tiền ra ngoài thị trường nhiều hơn. Hai là có những điều chỉnh về khối lượng đầu tư vào khu vực này nhiều thì vào khu vực khác ít đi, tức tổng số tiền không đổi. Điều quan trọng nhất là vòng quay của tiền tăng lên", ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cho rằng diễn biến như vậy thì có thể ít nhiều gây ra áp lực đối với lạm phát. Song ông nhấn mạnh chỉ là gây áp lực chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Ông cũng phủ nhận nguy cơ hình thành bong bóng giá tài sản như một hệ quả của tín dụng tăng nhanh. "Kể cả khi tín dụng tăng bình thường thì giá tài sản, như bất động sản, vẫn cứ tăng. Bởi đà tăng đó đến từ quy luật cung - cầu, không phải do tăng trưởng tín dụng".

Băn khoăn khi tín dụng bất động sản tăng nhanh

Một điểm nổi bật trong bức tranh tín dụng năm nay là đà tăng mạnh mẽ của tín dụng bất động sản. Theo thống kê, 7 tháng năm 2025, tín dụng bất động sản đã tăng 16,95%, chiếm 23,68% tổng dư nợ. Điều này tạo ra một số băn khoăn về khả năng gây rủi ro cho hệ thống và nền kinh tế.

Đánh giá về thực tế này, TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng tỷ trọng 23,68% không phải quá cao. "Tỷ trọng tín dụng bất động sản ở Trung Quốc là 30%, Mỹ hơn 30%, châu Âu thậm chí 47%. Như vậy, tỷ trọng tín dụng bất động sản của Việt Nam nói chung không có rủi ro gì cho nền kinh tế".

Dù vậy, ông cũng cho rằng nếu Chính phủ có thể kiểm soát tỷ trọng này dưới mức 20% thì sẽ tốt hơn.

Tín dụng bất động sản chiếm 23,68% tổng dư nợ. Ảnh: Hoàng Hà.

TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), cũng cho rằng cần công bằng trong đánh giá tín dụng bất động sản. Nếu tín dụng chảy vào những dự án tốt, hỗ trợ cho doanh nghiệp triển khai xây dựng và bán hàng cũng như giúp khách hàng mua sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực, đầu tư kinh doanh thì rất tích cực, phù hợp với quan điểm điều hành và mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2025.

"Giai đoạn vừa rồi, nhiều dự án khởi công, cả nước có gần 1.000 dự án được khơi thông. Các dự án này đều cần vốn lớn, đó chính là một nguyên nhân quan trọng khiến tín dụng bất động sản tăng và điều này là tích cực", ông Đính nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng tất yếu vẫn có một lượng tín dụng chảy vào các hoạt động đầu tư, đầu cơ. Điều này tạo ra những hệ luỵ cho thị trường bất động sản và cho cả nền kinh tế.

"Chính phủ đã đưa ra những biện pháp nhằm hạn chế tín dụng chảy vào các hoạt động đầu tư, đầu cơ này. Đó là phản ứng chính xác, song vấn đề là phải tìm đúng nhóm đầu cơ để hạn chế. Chúng ta phải có cơ chế sàng lọc, để tránh hạn chế chung với cả nhóm có nhu cầu thực như ở, kinh doanh", ông Đính nói.

Chủ tịch VARS cho rằng việc làm sạch và đồng bộ dữ liệu giao dịch bất động sản là rất quan trọng để hiện thực hoá mục tiêu phân loại và kiểm soát này. Chính vì vậy, ông đánh giá cao việc Chính phủ đang thúc đẩy thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý.

Đây được kỳ vọng là công cụ hữu hiệu để minh bạch hoá thị trường, qua đó phục vụ tốt cho quản lý và điều hành, không chỉ cho riêng ngành ngân hàng mà còn cho cả nền kinh tế.