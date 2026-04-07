Mitsubishi Grandis có giá bao nhiêu sau gần 20 năm sử dụng?

Trên thị trường ô tô cũ, Mitsubishi Grandis vẫn là cái tên để lại nhiều dấu ấn nhờ giá dễ tiếp cận, cấu hình 7 chỗ rộng rãi và cảm giác lái được đánh giá tốt so với mặt bằng chung cùng thời.

Mitsubishi Grandis từng là một trong những mẫu MPV được ưa chuộng tại Việt Nam giai đoạn 2005-2010, khi phân khúc xe gia đình chưa có nhiều lựa chọn. Ở thời điểm đó, Grandis là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Toyota Innova.

Nếu Innova thiên về tính thực dụng và kinh doanh dịch vụ, Grandis lại hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần một mẫu xe rộng rãi nhưng vẫn đề cao cảm giác lái và tính thẩm mỹ.

Sau 20 năm, Mitsubishi Grandis vẫn sở hữu kiểu dáng mềm mại, hài hòa và chưa quá lỗi thời so với nhiều mẫu MPV phổ thông. Ảnh: Nguyên Vũ.

Một chiếc Mitsubishi Grandis đời 2005 hiện đang được rao bán với giá 199 triệu đồng. Xe đã lăn bánh khoảng 100.000 km, mức ODO được xem là không quá cao so với tuổi đời gần 20 năm của mẫu MPV này.

Theo thông tin từ người bán, chiếc Grandis trong bài đã được làm mới lại khá nhiều hạng mục. Ngoại thất xe được sơn lại toàn bộ và thay bộ mâm có thiết kế thể thao hơn, trong khi khoang nội thất cũng được bọc da lại để tạo cảm giác mới mẻ hơn so với tuổi đời thực tế của xe.

Bên cạnh đó, xe còn được bổ sung một số trang bị tiện nghi như màn hình giải trí, camera lùi, camera hành trình và cốp điện. Người bán cũng cho biết phần gầm bệ đã được đại tu, thay mới nhiều chi tiết, trong khi ắc quy vừa được thay trong thời gian gần đây.

Nội thất xe đã có dấu hiệu xuống cấp theo thời gian, đặc biệt ở các chi tiết nhựa và bề mặt hoàn thiện. Ảnh: Nguyên Vũ.

Với các mẫu MPV đời sâu như Grandis, giá bán thường không chỉ nằm ở đời xe mà còn phụ thuộc rất lớn vào độ "zin", mức độ xuống cấp và chi phí mà chủ cũ đã bỏ ra để duy trì xe. Một chiếc xe giữ được ngoại hình khá, máy số hoạt động ổn định và nội thất còn tốt thường sẽ dễ tiếp cận người mua hơn so với xe nguyên bản nhưng đã xuống cấp nhiều.

Ở thời điểm còn phân phối chính hãng, Mitsubishi Grandis được trang bị động cơ xăng 2.4 lít đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Khi ra mắt thị trường Việt Nam vào khoảng năm 2006, mẫu xe này có giá khoảng 44.000 USD, tương đương hơn 700 triệu đồng, theo tỷ giá thời điểm đó.

Mẫu MPV này từng được đánh giá cao nhờ thiết kế mềm mại, hiện đại, khác biệt so với nhiều mẫu xe gia đình cùng thời, bên cạnh khả năng vận hành êm ái và không gian rộng rãi. Thậm chí sau gần 20 năm, kiểu dáng của Grandis vẫn được xem là chưa quá lỗi thời và không thua kém đáng kể so với một số mẫu MPV phổ thông đời mới về mặt thẩm mỹ.

Phần đuôi xe Mitsubishi Grandis với thiết kế đặc trưng, cụm đèn hậu dựng đứng. Ảnh: Nguyên Vũ.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Grandis 2005 đã là mẫu xe gần 20 năm tuổi nên chi phí sử dụng và bảo dưỡng khó có thể so với các MPV đời mới hơn. Với mức giá 199 triệu đồng, người mua cũng có thể cân nhắc những lựa chọn khác trong phân khúc xe cũ như Toyota Innova đời tương đương (120-170 triệu đồng), Kia Carnival đời 2007-2009 (105-195 triệu đồng).

Nhìn chung, chiếc Mitsubishi Grandis 2005 này là lựa chọn đáng tham khảo trong nhóm MPV cũ giá rẻ. Xe không phải phương án nổi bật về chi phí vận hành hay khả năng giữ giá, nhưng vẫn có sức hút với những người yêu thích kiểu dáng của Grandis hoặc muốn tìm lại cảm giác sở hữu một mẫu MPV từng làm mưa làm gió 20 năm trước.