Bác sĩ Việt cấp cứu hành khách ngất xỉu ở độ cao 10.000 m

Ở độ cao 10.000 m, giữa khoang máy bay đang di chuyển sang Nhật Bản, một thông báo khẩn vang lên tìm bác sĩ. Không ngần ngại, một bác sĩ Việt đã đứng dậy, trực tiếp cấp cứu nữ hành khách có tiền sử mắc tiểu đường ngất xỉu.

Ngất xỉu ở độ cao 10.000 m, huyết áp tụt còn 70/40 mmHg

Trong hành trình từ TP.HCM đi Toyama (Nhật Bản), quá cảnh tại Haneda, bác sĩ Nguyễn Hoàng Duy Tiến (sinh năm 1994), hiện công tác tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, vẫn nghĩ đây chỉ là một chuyến bay bình thường như bao lần khác.

Ở thời điểm xảy ra sự việc, máy bay đang cách sân bay Haneda (Tokyo) khoảng 30 phút bay.

Rạng sáng 5/4, khi chuyến bay đã đi qua hơn nửa hành trình, máy bay đang ở độ cao hàng chục nghìn mét, một thông báo vang lên qua hệ thống loa: tìm bác sĩ hỗ trợ hành khách gặp sự cố sức khỏe. Không do dự, anh đứng dậy.

Khi tiến đến khu vực phía trước cabin, bác sĩ Tiến thấy một nữ hành khách vừa ngất sau khi đi vệ sinh, đang nằm nghiêng trên sàn máy bay. Gọi hỏi nhưng bệnh nhân không đáp ứng, sắc mặt nhợt nhạt.

Qua trao đổi với người nhà, anh ghi nhận bệnh nhân không có tiền sử đái tháo đường, cao huyết áp hay từng bị ngất trước đó. Tiếp viên nhanh chóng mang máy đo huyết áp tới, kết quả cho thấy chỉ số chỉ còn 70/40 mmHg.

Bệnh nhân sau khi được bác sĩ Tiến cấp cứu và đặt đường truyền tĩnh mạch.

Theo bác sĩ Tiến, đây là mức huyết áp rất thấp, cần được xử trí sớm. Tuy nhiên, trong điều kiện trên máy bay, bộ dụng cụ y tế không có máy đo đường huyết nên việc đánh giá nguyên nhân bị hạn chế.

Nhận định bệnh nhân bị tụt huyết áp, anh đề nghị tiếp viên mang bộ cấp cứu y tế ra. “Tôi thấy trong đó có dịch truyền Normal Saline và kim luồn nên đề nghị mở ra để dùng ngay”, anh kể. Khi đó, mạch bệnh nhân đã xuống rất thấp.

Sau khi xác nhận đúng loại dịch truyền, bác sĩ Tiến tiến hành sát trùng, nhờ tiếp viên hỗ trợ giữ tay bệnh nhân rồi đặt đường truyền tĩnh mạch ngay tại cabin.

Chia sẻ với VietTimes, anh cho biết bản thân là bác sĩ chấn thương chỉnh hình nên không thường xuyên thực hiện các thao tác truyền dịch như bác sĩ nội khoa hay điều dưỡng. “Lúc đó cũng có chút lo, vì mình không làm việc này hằng ngày”, anh nói. Tuy nhiên, trong tình huống khẩn cấp, anh buộc phải xử trí nhanh chóng.

Rất may, mạch tay bệnh nhân vẫn khá rõ nên việc luồn kim diễn ra thuận lợi, dòng dịch bắt đầu chảy đều.

Bệnh nhân tỉnh lại trước khi máy bay hạ cánh

Sau khi đường truyền được thiết lập, bác sĩ Tiến được tiếp viên bố trí ngồi gần bệnh nhân để tiếp tục theo dõi. Khoảng 10 phút sau, khi dịch truyền gần hết một nửa, nữ hành khách bắt đầu tỉnh lại, mở mắt và nói chuyện được với người nhà.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Duy Tiến trong một ca phẫu thuật.

Trong thời gian còn lại của chuyến bay, tiếp viên đo huyết áp cho bệnh nhân mỗi 5 phút và ghi nhận các chỉ số tăng dần. Dù tình trạng đã cải thiện, bác sĩ Tiến vẫn đề nghị tổ bay liên hệ đội cấp cứu mặt đất để sẵn sàng tiếp nhận ngay khi hạ cánh.

“Cần tiếp tục kiểm tra để loại trừ những nguyên nhân nguy hiểm khác, không thể chủ quan”, anh cho hay.

Nhờ bệnh nhân đáp ứng tốt với truyền dịch, chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp. Khi máy bay đáp xuống sân bay Haneda, hành khách chưa được rời cabin ngay. Một đội cấp cứu khoảng 8-10 người đã lên máy bay để tiếp nhận bệnh nhân. Bác sĩ Tiến trực tiếp bàn giao toàn bộ tình trạng bệnh nhân và các xử trí đã thực hiện.

Sau đó, anh tiếp tục chặng bay nội địa từ Haneda về Toyama để tham gia khóa học chuyên sâu về cột sống theo học bổng AO Spine kéo dài ba tháng. Trước khi rời đi, anh nhận được lời cảm ơn từ phía tiếp viên vì sự hỗ trợ kịp thời trong tình huống đặc biệt.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Duy Tiến lần đầu tham gia cấp cứu cho một hành khách ngay trên máy bay.

Chia sẻ với VietTimes, bác sĩ Nguyễn Hoàng Duy Tiến cho biết đây là lần đầu tiên anh tham gia cấp cứu cho một hành khách ngay trên máy bay - một trải nghiệm mà anh không ngờ có ngày gặp phải.

“Một lần làm bác sĩ… ở độ cao 10.000 m”, anh nói, coi đó là dấu ấn khó quên trong hành trình làm nghề, nơi phản xạ nghề nghiệp và trách nhiệm với người bệnh được đặt lên hàng đầu, bất kể ở đâu.