Siết quản lý thuốc hướng thần: Hai hoạt chất mới vào “vùng kiểm soát”

Bộ Y tế yêu cầu toàn hệ thống y tế và dược chủ động thích ứng với quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất sau khi bổ sung hai hoạt chất Etomidate và Carisoprodol vào danh mục kiểm soát đặc biệt, có hiệu lực từ ngày 1/6/2026.

Theo quy định mới, Etomidate và Carisoprodol được đưa vào danh mục chất hướng thần (Danh mục IIB và III) - nhóm có nguy cơ lạm dụng và lệ thuộc, do đó phải được kiểm soát chặt chẽ trong toàn bộ chuỗi từ sản xuất, lưu hành đến sử dụng lâm sàng.

Không chỉ dừng ở việc bổ sung hai hoạt chất, Nghị định 28/2026/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất còn điều chỉnh phạm vi các danh mục chất ma túy và tiền chất, tạo ra những thay đổi trực tiếp đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh dược và cơ sở y tế đang sử dụng hợp pháp các thuốc, nguyên liệu làm thuốc liên quan.

Theo Bộ Y tế, các điều chỉnh này sẽ tác động tức thời đến nhiều đơn vị, đặc biệt là những cơ sở có kinh doanh hoặc sử dụng thuốc chứa Etomidate và Carisoprodol. Do đó, các cơ sở buộc phải khẩn trương hoàn thiện điều kiện pháp lý và kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu mới.

Cụ thể, các đơn vị cần rà soát lại phạm vi kinh doanh dược, thực hiện thủ tục bổ sung nếu cần thiết; đồng thời chuẩn hóa hệ thống kho bảo quản, sổ sách và quy trình kiểm soát đối với thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Bên cạnh đó, việc đào tạo nhân sự về quản lý, kê đơn, cấp phát thuốc theo quy định mới cũng là yêu cầu bắt buộc.

Bộ Y tế cho rằng có nguy cơ gián đoạn hoạt động hợp pháp hoặc vi phạm quy định nếu không kịp cập nhật trước thời điểm Nghị định có hiệu lực.

Đáng chú ý, Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm và dự trữ thuốc nhằm bảo đảm nguồn cung, không để ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh thường quy.

Song song, trách nhiệm triển khai được đặt rõ đối với chính quyền địa phương. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan nhanh chóng nghiên cứu, phổ biến và tổ chức thực hiện quy định mới, tránh tình trạng chậm cập nhật dẫn đến vi phạm pháp luật.

Ông Lê Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cũng cho VietTimes biết đã tiếp nhận hướng dẫn từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy về triển khai Nghị định 28.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu tăng cường quản lý, phòng ngừa thất thoát và lạm dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc thuộc danh mục kiểm soát vào mục đích bất hợp pháp.

Hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 20/2017/TT-BYT nhằm điều chỉnh toàn diện danh mục dược chất gây nghiện, hướng thần và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Thông điệp xuyên suốt từ cơ quan quản lý là tăng cường kiểm soát để phòng ngừa lạm dụng, thất thoát các thuốc có nguy cơ cao, đồng thời bảo đảm dòng chảy thuốc hợp pháp không bị gián đoạn.