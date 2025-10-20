Công bố hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề và khám chữa bệnh

Với hơn 850.000 người hành nghề và hơn 70.000 cơ sở y tế, việc triển khai Hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động khám, chữa bệnh được xem là dấu mốc lớn của chuyển đổi số ngành y, giúp minh bạch hóa và nâng cao hiệu quả quản lý.

Chuẩn hóa dữ liệu y tế

Hôm nay, 20/10, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã công bố Hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề. Hệ thống này giúp quản lý tập trung, chính xác và an toàn hơn, tiến tới kết nối dữ liệu y tế toàn quốc.

TS.BS Hà Anh Đức khai mạc hội nghị

Theo TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (KCB) Bộ Y tế, trước đây công tác quản lý người hành nghề và cơ sở KCB chủ yếu phân tán ở nhiều đầu mối, quy trình cập nhật thủ công, tiêu chuẩn dữ liệu chưa thống nhất.

Việc theo dõi biến động như thay đổi nơi làm việc, phạm vi hành nghề, danh mục kỹ thuật, trang thiết bị, oxy y tế… gặp nhiều khó khăn, dẫn tới thiếu cái nhìn tổng thể và hạn chế trong việc khai thác số liệu thời gian thực phục vụ điều hành, thanh – kiểm tra, cũng như bảo đảm chất lượng chuyên môn.

Hiện cả nước có hơn 850.000 người đang hành nghề, hơn 70.000 cơ sở KCB, trong đó có 1.700 bệnh viện công lập, 406 bệnh viện tư nhân, cùng hàng chục nghìn phòng khám tư nhân.

Vì vậy, việc ra đời Hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động KCB được coi là bước đột phá trong chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng quản trị và năng lực đáp ứng của ngành y tế.

Hệ thống này được triển khai trên cơ sở các chủ trương, nhiệm vụ của Chính phủ và Bộ Y tế về chuyển đổi số, đồng thời, nằm trong Dự án “Tăng cường sử dụng oxy y tế và hệ sinh thái chăm sóc hô hấp tại Việt Nam” do Cục Quản lý KCB phối hợp với Cục Hạ tầng & Thiết bị y tế và tổ chức PATH.

TS Hà Anh Đức cho biết song song với hệ thống này, Cục Quản lý KCB đang từng bước triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, thu thập cơ sở dữ liệu người hành nghề, cơ sở khám, chữa bệnh và thực hiện bệnh án điện tử. Đến nay, Cục đã ban hành hơn 100.000 danh mục dùng chung, 2.960 danh mục cận lâm sàng phục vụ triển khai bệnh án điện tử.

Tăng tốc chuyển đổi số ngành y, kết nối thông tin

Để đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả, Cục Quản lý KCB sẽ tổ chức tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các Sở Y tế trong việc cập nhật thông tin người hành nghề và cơ sở KCB. Đồng thời, Cục phối hợp với Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia và Bộ Công an để bảo đảm hạ tầng, an toàn và an ninh hệ thống.

Theo kế hoạch, mỗi Sở Y tế được cấp một tài khoản quản trị để giám sát cơ sở và người hành nghề thuộc phạm vi địa bàn; mỗi cơ sở khám, chữa bệnh có một tài khoản tổ chức, gắn mã định danh GLN duy nhất dùng thống nhất toàn quốc. Còn mỗi người hành nghề được cấp tài khoản cá nhân gắn với định danh cá nhân, có trách nhiệm cập nhật thông tin chính xác và trung thực.

TS Nguyễn Đình Hưng: Hệ thống quản lý quốc gia sẽ giúp quản lý hiệu quả hơn

TS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội, chia sẻ, hiện Sở gặp nhiều khó khăn trong quản lý dữ liệu khi phải giám sát 43 bệnh viện, 5.000 phòng khám tư nhân và 10.000 nhà thuốc.

“Khi chưa có hệ thống dữ liệu tập trung, chúng tôi phải làm công văn gửi các địa phương để xác minh giấy phép hành nghề, gây mất nhiều thời gian. Hệ thống quản lý quốc gia sẽ giúp quản lý hiệu quả hơn, minh bạch hơn”, ông Hưng nói.

Dự kiến, toàn bộ dữ liệu cơ bản của cơ sở KCB và người hành nghề sẽ được cập nhật trước ngày 30/11/2025, tạo nền tảng quan trọng cho công tác quản trị y tế, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.