Phẫu thuật nội soi đột phá cứu bệnh nhân ung thư thực quản

Kích hoạt quy trình điều trị đa chuyên khoa ngay từ đầu, kết hợp kỹ thuật nội soi cao cấp, Bệnh viện Đại học Phenikaa đã phẫu thuật thành công ung thư thực quản lồng ngực cho người đàn ông 51 tuổi, mở ra cơ hội sống mới đầy trọn vẹn và an toàn.

Ông Lê Văn D., 51 tuổi, đến Bệnh viện Đại học Phenikaa trong tình trạng khàn tiếng, nuốt vướng kéo dài 3 đến 4 tháng. Việc ăn uống trở nên khó khăn, kèm cảm giác đau khiến chất lượng cuộc sống giảm sút.

Trước đó, ông từng khám tại một cơ sở y tế và phát hiện khối u sùi loét thực quản cách cung răng khoảng 30 – 35 cm. Ông còn có tiền sử đái tháo đường, làm tăng đáng kể nguy cơ biến chứng khi điều trị.

Phẫu thuật cho bệnh nhân

Tại Bệnh viện Đại học Phenikaa, sau chuỗi xét nghiệm và thăm dò chuyên sâu, các bác sĩ xác định ông D. mắc ung thư thực quản lồng ngực trên nền rối loạn chuyển hóa. Đây là bệnh lý ác tính nguy hiểm, thường tiến triển nhanh và đòi hỏi chiến lược điều trị toàn diện.

Trước thách thức đó, Bệnh viện Đại học Phenikaa đã kích hoạt quy trình điều trị đa chuyên khoa (MDT) ngay từ đầu, huy động đồng thời nhiều trung tâm chuyên môn tham gia vào từng giai đoạn.

Phối hợp đa chuyên khoa giúp tối ưu từng bước điều trị

Trong giai đoạn tiền phẫu, các chuyên gia từ Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng, Trung tâm Ung bướu, Khoa Ngoại tổng hợp và Khoa Dinh dưỡng phối hợp đánh giá mức độ lan rộng của ung thư, tình trạng thể chất và nguy cơ kèm theo. Mọi chỉ số được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo người bệnh đủ điều kiện bước vào phẫu thuật.

Đặc biệt, Trung tâm Phục hồi chức năng bắt đầu can thiệp sớm bằng các bài tập hô hấp tiền phẫu giúp tăng dung tích phổi và giảm nguy cơ viêm phổi sau mổ. Thời điểm mổ được tính toán cẩn trọng, đảm bảo sự cân bằng giữa điều trị kịp thời và an toàn cho người bệnh.

TS.BS Trần Thanh Tùng, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, cho biết ca phẫu thuật tiềm ẩn nhiều biến chứng như rò tiêu hóa, viêm phổi hay chảy máu. Vì vậy, ê-kíp đã áp dụng kỹ thuật đặt nội khí quản hai nòng do Trung tâm Gây mê hồi sức triển khai, giúp kiểm soát phổi độc lập và tạo không gian tối ưu trong lồng ngực cho phẫu thuật viên thao tác.

Kíp mổ của Khoa Ngoại tổng hợp thực hiện phẫu thuật nội soi cắt đoạn thực quản ngực và tạo hình bằng dạ dày. Mục tiêu là cắt triệt để khối u kèm hệ thống hạch vùng trung thất, đồng thời bảo tồn dây thần kinh quặt ngược để giữ khả năng phát âm. Song song, việc mở thông hỗng tràng giúp nuôi dưỡng sớm sau mổ, góp phần tăng tốc độ hồi phục của người bệnh.

Hậu phẫu toàn diện đảm bảo an toàn và phục hồi nhanh

Hậu phẫu là giai đoạn đòi hỏi sự theo dõi nghiêm ngặt. Trung tâm Hồi sức cấp cứu giám sát liên tục các dấu hiệu sinh tồn, nguy cơ viêm phổi và chảy máu. Nhờ phát hiện sớm và xử trí kịp thời, người bệnh vượt qua giai đoạn nhạy cảm này an toàn.

Khoa Dinh dưỡng xây dựng chế độ nuôi ăn cá thể hóa qua sonde hỗng tràng, đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể trong giai đoạn hồi phục. Trung tâm Phục hồi chức năng tiếp tục hỗ trợ người bệnh tập thở, tập vận động sớm, giúp cải thiện chức năng hô hấp và rút ngắn thời gian nằm viện.

Trong quá trình theo dõi người bệnh, TS.BS Trần Thanh Tùng chia sẻ rằng thành công của ca mổ không thuộc về riêng một chuyên khoa nào. Mỗi bộ phận đảm nhận một nhiệm vụ khác nhau nhưng kết nối chặt chẽ theo một quy trình thống nhất. Chính sự phối hợp đó giúp giảm tối đa biến chứng, đảm bảo an toàn và mang lại chất lượng điều trị tối ưu.

Trường hợp của ông Lê Văn D. minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của mô hình điều trị đa chuyên khoa kết hợp kỹ thuật phẫu thuật nội soi cao cấp trong xử lý ung thư thực quản phức tạp. Từ đánh giá ban đầu, gây mê, phẫu thuật đến chăm sóc hậu phẫu đều được thực hiện theo chuẩn mực, đồng bộ và tận tâm.

Sự phục hồi của ông D. cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của điều trị đa chuyên khoa trong các bệnh lý ung thư, mở ra cơ hội sống mới cho nhiều bệnh nhân trong những tình huống tưởng chừng không còn nhiều hy vọng.